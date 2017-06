Gabriel Resources solicită României 5,7 miliarde de dolari canadieni pentru pierderile suferite la Roşia Montană

Cerea va fi depusă vineri la un tribunal arbitral constituit auspiciile Centrului Internaţional al Băncii Mondiale pentru reglementarea disputelor legate de investiţii (ICSID), afirmă compania, într-un comunicat de presă.

O decizie nu este aşteptată înainte de toamnă anului 2019. În vara anului 2015, Gabriel Resources Ltd. a anunţat că a depus o cerere de arbitraj în faţă World Bank's Internaţional Centre for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") împotrivă României.

Compania acuza România că, ”prin acţiunile şi lipsă de acţiuni”, a blocat implementarea proiectului de exploatare minieră fără nicio compensaţie şi a cauzat "pierderi semnificative" pentru Gabriel Resources. Societatea Roşia Montană Gold Corporation este controlată de compania canadiană Gabriel Resources, care deţine 80,69% din acţiuni. În spatele Gabriel Resources sunt nume mari din business-ul mondial, precum miliardarii John Paulson, Beny Steinmetz şi Thomas Kaplan.