FOTO VIDEO Un cioban român a dat în judecată UE pentru că nu se opune schimbărilor climatice: „Trebuie să-mi urc bovinele până la 1.400 de metri“

Petru Vlad locuieşte în cătunul Călene, are 50 de ani, deţine în gospodărie 19 vite şi 150 de oi şi s-a ocupat cu creşterea animalelor de când se ştie. Ciobanul susţine că schimbarea climei, determinată de creşterea temperaturilor, se poate observa de la an la an, el fiind nevoit periodic să urce mai sus pe munte pentru a putea duce animalele la păscut sau pentru a găsi apă.

”An de an, temperaturile sunt în creştere, nu mai este suficientă apă pentru bovine şi oi. Trebuie să-mi iau bovinele de la 600 metri altitudine până la 1.400 metri pentru ca iarba decentă să treacă, dar mai ales pentru apă. Iar mai departe nu pot duce animalele, pentru că la peste 2.000 de metri nu mai e decât cerul”, spune ciobanul. Alături de acesta, au decis să dea în judecată cele două instituţii reprezentative ale Uniunii Europene alţi nouă crescători de animale din Portugalia, Germania, Franţa, Italia, Kenya, Fiji şi Suedia. Acţiunea a fost depusă joi, 24 mai 2018, la instanţa de judecată din Luxembourg.

”M-am născut ţăran şi ţăran mor. Noi aici ne ocupăm cu agricultura şi creşterea animalelor, după care trăim, vaci, oi, porci. Suferim de o boală care se numeşte «neajutorare», în faţa statului şi în faţa naturii. Problema principală este lipsa ploilor. Atunci când vin sunt agresive, cu gheaţă, distrug recoltele şi afecteazi animalele. Aş dori ca şi copiii mei să aibă un viitor aici pe pământul unde stăm, să nu mai plece cum am plecat eu în ţări străine să muncească. Am ajuns ca din vară să intrăm direct în iarnă şi apoi din iarnă în vară. Nu avem apă la recolte, la animle. Trebie să plecăm unde găsim apă”, spune Petru Vlad. Acesta a mai precizat că a semănat 1.200 de kilograme de cartofi, iar dacă nu plouă nu va scoate nici 500 de kilograme la toamnă.

”De 10 ani, an de an, trebuie să plecăm cu animalele tot mai sus din cauza căldurii. În aprilie a nins şi după trei săptămâni s-a schimbat şi a crăpat pământul de secetă. Schimbările climatice sunt o problemă de dreptate care trebuie rezolvată. Noi nu am poluat aerul. Să facă dreptate de acolo de unde a plecat virusul de poluare”, a mai precizat ciobanul din Şureanu. Demersul crescătorilor de animale este susţinut de câteva organizaţii ecologiste şi sunt reprezentanţi în instanţă de profesorul german de dreptul mediului Gerd Winter de la Universitatea din Bremen, avocatul de mediu din Hamburg, Roda Verheyen, şi avocatul baroului din Londra, Hugo Leith.

Plângerea adresată Curţii Europene de Justiţie afirmă că obiectivul actual al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 faţă de nivelurile din 1990 este insuficient în ceea ce priveşte necesitatea reală de a preveni schimbările climatice periculoase şi incapabil să protejeze drepturile fundamentale ce ţin de viaţă, sănătate, muncă şi proprietate. Oamenii susţin că nivelul ridicat de gaze cu efect de seră care pot fi emise în continuare prin actele legislative emise de instituţiile europene nu reflectă ceea ce poate face UE în funcţie de potenţialul său de a reduce emisiile.

Organizaţia din România care susţine cauza este ”2Celsius”. ”În Carpaţii noştri, o creştere a temperaturii medii globale afectează plantele şi animalele, care «caută refugiu» la altitudini mai mari. În realitate, această creştere afectează mii de oameni de munte, comunităţi locale sau tradiţionale ale căror mijloace de trai se schimbă într-un ritm rapid. Comunităţile pastorale, oamenii de la munte sunt însă complet ignoraţi. Există, de asemenea, o lipsă crasă de programe cercetare ştiinţifică care poate stabili legătura dintre schimbări climatice şi greutăţile comunităţilor montane. Ne angajăm să cerem dreptate pentru comunităţile montane din Carpaţi, mai multă cercetare ştiinţifică şi o mai bună conştientizare a unor fenomene complet ignorate în ultimele decenii”, spune Raul Cazan, preşedintele ”2Celsius”.

”Schimbările climatice sunt deja o problemă tratată în instanţele din ţările europene şi din întreaga lume. Familiile reclamanţilor îşi pun încrederea în instanţele UE şi în sistemul judiciar pentru a-şi proteja drepturile fundamentale de viaţă, sănătatea, munca şi proprietatea care le sunt ameninţate de schimbările climatice. Curţile UE trebuie să asculte acum aceste familii şi să se asigure că ele sunt protejate”, a declarat Roda Verheyen, avocatul familiilor. Organizaţia germană ”Protect the Planet” suportă toate costurile legate de proces pentru a se asigura că familiile au o şansă să îşi continue acţiunea şi să îşi exercite drepturile.