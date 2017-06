FOTO Se vede asfaltul pe lotul 3 al Autostrăzii Sebeş - Turda. Stadiul lucrărilor pe toate loturile

“Pe lotul 3 al Autostrăzii A10 Sebeş-Turda, constructorul Tirrena Scavi intră pe porţiuni întinse în ultimele faze de execuţie. Se aşterne stratul final de asfalt (stratul de uzură) în multe locuri pe acest lot. Ne apropiem de deschiderea traficului pe segmentul dintre nod Decea şi nod Aiud, acest lucru fiind posibil în luna septembrie a acestui an”, au precizat reprezentanţii Asociaţia „Pro Infrastructură”, care urmăresc modul cum sunt realizate lucrările.

După procentele de realizare a lucrărilor, monitorizate de CNAIR, şi lotul 4 ar trebui să fie gata cam în acelaşi timp. Adică s-ar putea circula de la Aiud până la Turda pe autostradă, pe o distanţă de aproximativ 28 de kilometri. În ceea ce priveşte ceilalţi 42 de kilometri, tronsonul la Sebeş la Aiud, acoperit pe loturile 1 şi 2, lucrurile sunt mai complicate. Doar până la 30% din lucrări au fost făcute, aşa că şantierul mai rămâne deschis până anul viitor, cel puţin. Asociaţia „Pro Infrastructură” observa, la începutul acestei luni, că avansul lucrărilor pe lotul 2 (Alba Iulia – Aiud) era insesizabil, iar pe primul lot (Sebeş – Alba Iulia), chiar dacă autostrada prinde contur pe puncte din traseu, problemele mai sunt încă la autorizarea capetelor acestui lot, nodurile Alba Iulia Nord şi Sebeş.

Stadiul lucrărilor actualizat la finalul lunii mai 2017 de CNAIR:

Lotul 1 (25%). Lotul are 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă de la Sebeş până la Pârâul Iovului, la ieşire din Alba Iulia. Proiectul prevede două noduri rutiere Alba Iulia Sud la km 8 şi Alba Iulia Nord la km 16. De lucrări se ocupă Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Pomponio Construcţii SRL. Valoarea contractului este de 541.739.137, 21 lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014. Lucrările au început în 2 decembrie 2014 şi aveau termen inţial de finalizare 2 octombrie 2016. Au fost oprite în octombrie 2015, iar în 28 iunie a fost dată autorizaţia de construire. Doar pe secţiunea A, însă. Termenul actualizat de finalizare a lucrărilor este prima parte a anului 2019. Probleme (observaţii CNAIR): finalizare proiectare pentru Sectiunea C şi obţinere autorizaţie de construire pentru secţiunile B (km 14+000- 17+000) şi C (km 0+000-km 0+300 si Nod rutier Sebeş); obţinerea acordului de mediu revizuit; aprobare HG pentru exproprieri suplimentare; obţinere autorizaţie de construire pentru lucrările aferente exproprierilor suplimentare.

Stadiul lucrărilor: Lotul 2 (27,5%, faţă de 23,22%, în aprilie). Lotul are 24,25 km şi continuă de la ieşirea din Alba Iulia (Pârâul Iovului până la intrarea în municipiul Aiud, km 17+000 – km 41+250). Include nod rutier la Teiuş (km 26). Constructor este Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA) – Euro Construct Trading 98 SRL, cu contract 549.332.493,62 lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014. Termenul de finalizare din contract era 2 octombrie 2016. În 5 aprilie a fost obţinută autorizaţia de construire pe sectoarele 2 şi 3 (km 22+500 – km 25+300; km 26+100 – km 35+000; km 35+000 – km 41+250). Ulterior, în iunie, au fost date autorizaţii pe tot tronsonul. Termenul actualizat de finalizare a lucrărilor, aprilie 2018. Probleme (observaţii CNAIR): aprobare HG pentru exproprieri suplimentare; obţinere autorizatie de construire pentru lucrările aferente exproprierilor suplimentare.

Stadiul lucrărilor: Lotul 3 (71,5% faţă de 68,5%, în aprilie). Lotul are 12,45 km urmează traseul de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea (km 41+250 – km 53+700). Pe acest tronson sunt două noduri rutiere, inclusiv bretele de acces, la Aiud (km 44+700) şi Unirea (km 53+200). Constructor este Tirrena Scavi S.p.A (Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A), cu valoare contract de 420.511.921,44 lei (fără TVA), semnat în 16 aprilie 2014 şi termen iniţial de finalizare 20 martie 2016. Aici, lucrările au început în mai 2014, cu proiectarea. În iunie, s-a intrat în legalitate în ceea ce priveşte executarea lucrărilor, prin eliberarea autorizaţiei de construire. Termen actualizat de finalizare a lucrărilor, septembrie 2017 (decembrie 2017, potrivit ministrului Transporturilor).

Stadiul lucrărilor: Lotul 4 (66,36%, faţă de 63,3%, în aprilie). Lotul are 16,3 km, de la nodul Decea până la intrarea în autostradă în zona Turda (km 53+700 – km 70+000) a primit autorizaţiile de construire în iulie. Constructor este PORR Construct SRL/PORR Bau GMBH, cu contract de 470.004.894,83 lei (fără TVA), semnat în 16 aprilie 2014. Pe acest lot se va face joncţiunea între A10 şi Autostrada Transilvania (A3). Termen actualizat de finalizare a lucrărilor, septembrie 2017 (decembrie 2017, potrivit ministrului Transporturilor). Probleme (observaţii CNAIR): obţinerea autorizaţiei de construire pentru zona lacului Stejeriş. obţinerea autorizatiei de construire pentru reţele utilităţi.

