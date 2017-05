FOTO Traseul Mocăniţei de pe Valea Arieşului, eliberat între Poşaga şi Sălciua. Localnicii au ridicat un pod pentru a putea trece maşinile cu lemne

”S-a terminat de defrişat în totalitate porţiunea Poşaga - Sălciua. Acum se lucrează din Sălciua către Baia de Arieş şi pe o scurtă porţiune între Lunca şi Poşaga! Liniile lipsă vor fi înlocuite (de săptămâna asta intră o echipă specializată), traversele putrede vor fi înlocuite şi ele. La început cele mai afectate, apoi, pe rând tot ce e de înlocuit! Ca să vă faceţi o idee, într-o zi bună, la defrişat, 2-3 oameni ajung să cureţe linia pe o porţiune de 300-330 m!!! Toate lemnele ce rezultă vor fi folosite la «alimentarea» Mocăniţei, fiind depozitate în gară în Lunca! Unii copaci de pe linie au ajuns şi la 30 cm grosime! Gara din Lunca Arieşului e curăţată şi pregătită, "Mocăniţa" şi cele (probabil) 4 vagoane trebuie să ajungă!”, afirmă Adrian Puiuleţ, iniţiatorul acţiunii de voluntariat pentru defrişarea căii ferate din Apuseni. La prima acţiune au participat şase voluntari.

Acesta afirmă că în curând Mocăniţa va circula în scop turistic pe traseul dintre Lunca Aieşului şi Sălciua. ”Din aprecierile investitorului (la care subscriu şi eu), începând cu luna Iulie vom putea vedea Mocăniţa mergând, cel puţin pe traseul Lunca Arieşului - Sălciua! O parte a podului din Poşaga a fost ridicată pentru a putea trece maşinile cu lemne! Ea va fi coborâtă şi liniile înlocuite. Din aprecierile oamenilor, lipsesc aproximativ 1,2 km de linie (bucata e de 15 m), noroc că în gările de pe traseu sunt 5-6 linii! De unde poate fi demontată şi relocată! Saptamana viitoare mergem din nou! Cei care vor sa ajute, pot gasi echipa undeva la iesirea din Salciua catre Baia de Arieş, în fiecare zi (cand nu plouă), mai puţin duminică, între orele 8 si 17.00!”, spune Adrian Puiuleţ.

Investitorul care vrea să repună Mocăniţa pe şină în cea mai spectaculoasă zonă a Apusenilor se numeşte Cristian Răspopa şi este din judeţul Mureş. Acesta a concesionat de la CFR linia de cale ferată de pe Valea Arieşului. În 2017, celebrul tren ar urma să circule în scop turistic între Lunca Arieşului şi Baia de Arieş pe o distanţă de 23 de kilometri. Anul viitor, Mocăniţa va ”şuiera” pe un traseu mai lung, între Buru şi Lupşa, pe 52 de kilometri.





Ecologistul din Apuseni susţine că îşi aminteşte şi acum ultima călătorie cu Mocăniţa, de la Turda la Sălciua, în anul 1996. ”Cred că pot/putem oferi 2-3 zile din viaţa mea/noastră, ca să muncim pentru o idee! Gratuit! Investitorul a defrişat deja 9 km de linie, vom vedea câţi ne adunăm şi vom vedea din ce zonă pornim (dacă suntem mai mulţi, ne vom împărţi pe mai multe zone). Mai rămâne de stabilit locul de campare (adică unde vom sta cu cortul şi vom socializa când se face seara)! Eu am făcut event-ul, dar cred că mulţi dintre oamenii care iubesc această idee sunt interesaţi! Şi acum tresar când îmi amintesc cum, pe 1 mai 1996, am călătorit pentru ultima oară cu Mocăniţa, de la Turda la Sălciua! Ploua, noi eram într-un vagon descoperit, cântam la chitară şi mâncam gem de prune! Un vis care are toate şansele să redevină realitate! Şi pentru asta se merită să donezi câteva zile din viaţa ta!”, susţine Adrian Puiuleţ, care este preşedintele ATE Trascău Corp Zlatna.

