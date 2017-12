Durian, cel mai urât mirositor fruct din lume. De ce este numit „regele fructelor“ şi ce proprietăţi are

Oamenii din alte părţi ale lumii îl consideră, cel mai adesea, respingător, din cauza mirosului său. Chimiştii au reuşit, recent, să identifice câteva dintre substanţele care contribuie la aroma sa cu totul specială. Pentru mirosul său foarte respingător, în multe mijloce de transport din ţările asiatice este interzisă urcarea cu asemenea fructe.

Fructul este originar din Brunei, Indonezia şi Malaysia. În prezent se cultivă în Thailanda, India, Sri Lanka, Vietnam, Papua Noua Guinee şi alte ţări asiatice. Întocmai ca banana, durianul are valoare energetică foarte mare, este bogat în vitamine şi minerale, dar nu este îndrăgit chiar de toată lumea datorită mirosului său foarte înţepător. Cei care au reuşit să învingă greaţa provocată de miros au fost profund impresionaţi de gustul unic şi plăcut al fructului. În România, poate fi comandat pe internet şi costa mai mult de 100 de lei un fruct.

Fructul durian este bogat în vitamina B6 şi B9, vitamina C, vitamina A, fibre, potasiu, mangan, cupru, fosfor magneziu, calciu, fier, zinc şi sodiu. Dintre vitamine, ponderea cea mai mare o are vitamina C care joacă un rol important în producerea de colagen, astfel ajută la vindecarea rănilor. Durianul este indicat şi pentru a preveni anemia datorită cantităţii de fier şi vitamina B9 din compoziţie, iar vitamina B6 ajută la depăşirea/prevenirea stărilor de depresie şi tratează insomnia.





Pentru copii şi nu numai este indicat pentru a preveni constipaţia datorită fibrelor, iar potasiul ajută la fixarea calciului în oase. Durianul este bun şi pentru a regla cantitatea de zahăr din sânge sau pentru a scăpa de migrene. De asemenea ajută la scăderea colesterolului, iar grăsimile simple şi zaharurile energizează corpul. Datorită alcătuirii sale, fructul durian este recomandat în dieta copiilor subponderali, având un aport mare de calorii. Calciul împreună cu fosforul din compoziţie asigură dinţi şi gingii sănătoase. Rădăcinile şi frunzele sunt folosite pentru a prepara leacuri tradiţionale pentru tratarea febrei sau a bolilor de piele.





Fructul este destul de solid şi poate cântări de la 1 Kg până la 3 Kg şi are o formă ovală ce atinge o lungime de 30 de cm. Coaja durianului este acoperită de ţepi şi ascunde 4 sau 5 sâmburi foarte mari acoperiţi de miez moale şi cărnos de culoare gălbuie sau roşie în funcţie de specie. Dacă coaja durianului este uscată acesta este vechi şi mirosul este mai intens decât atunci când este proaspăt. Durianul se vinde întreg sau doar miezul foarte bine ambalat, din luna iunie până în august. Dacă fructul este întreg se secţionează în două, se scoate cu o lingură miezul şi se mănâncă până la sâmbure. Durianul este folosit la deserturi (prăjituri, îngheţate), dar şi la mâncăruri aromate precum orez cu lapte de cocos. Se pot folosi în diverse preparate şi sâmburii de durian care se prăjesc, se coc, sau se fierb şi au consistenţa cartofilor dulci.