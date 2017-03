Drumul spre zona turistică Şureanu va fi declasificat. CJ Alba nu s-a înţeles cu Romsilva pentru a putea să îl asfalteze

Preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel, spune că exista varianta cedării acestui drum deoarece nu s-a ajuns la nicio înţelegere cu cei de la Romsilva şi pentru că nu pot să investească în zonă, îl cedează.

„Am făcut eforturi pentru acest drum, iar, ultima încercare, am primit ca răspuns că putem face orice, că n-o să ni-l dea (Romsilva – n.r.). Nu vor să renunţe la ce au ei acolo şi, pentru că nu se putea lămuri situaţia juridică a drumului, i-am pus pe colegii mei să studieze ce am avea de făcut şi am putea ajunge să fie declasificat şi să rămână forestier”, a declarat Ion Dumitrel pentru alba24.ro.

Preşedintele CJ Alba a spus că în data de 21 martie a avut o întâlnire cu primarii din zonă şi au ajuns la concluzia că ar putea face o Asociaţie de dezvoltare intercomunitară şi să găsească o altă cale de acces pe care să nu aibă astfel de probleme şi să poată interveni. „Noi ne dorim să găsim o soluţie, să facem o cale de acces spre zona aia minunată, pentru a se putea dezvolta. Până la urmă, este o chestuine de interes naţional, nu doar judeţean. Noi avem aceeaşi suferinţă ca şi cei din zonă. Am chemat pe cineva de la Sebeş, care ne poate ajuta să identificăm un traseu care să fie drum public şi nu forestier şi să investim acolo. Este foarte complicat”, a afirmat Dumitrel.





De cealaltă parte, reprezntanţii Asociaţiei Turistice Munţii Şureanu acuză Consiliul Judeţean Alba de lipsă de interes în rezolvarea situaţiei acestui drum, după ani de zile în care s-au făcut mai multe promisiuni. „Principalii răspunzători de dezastrul acelui drum nu sunt decât factorii de decizie din Consiliul Judeţean. Este foarte normal ca atât noi, cât şi turiştii care tranzitează zona să-şi pună o întrebare foarte clară: să nu-şi dorească Consiliul Judeţean Alba dezvoltarea unui segment important de turism în segmentul acesta? Am vrut să tragem un semnal de alarmă pe faptul că este atât de simplu să promiţi atâţia ani, să faci atâţia investitori să-şi pună efortul financiar în zona respectivă şi dintr-o dată domnul Dumitrel se spală pe mâini de toate aceste promisiuni, declasifică drumul şi îl cedează la Romsilva”, a spus Danil Sabău, concesionarul Domeniului Schiabil Şureanu.





Zona Şureanu este noua atracţie turistică din România pentru iubitorii sporturilor de iarnă. În Luncile Prigoanei şi Poarta Raiului s-au construit zeci de cabane şi pensiuni. Turiştii nu pot însă să ajungă cu uşurinţă aici datorită drumului de circa 20 de kilometri, care devine impracticabil în fiecare primăvară.





Citiţi şi: