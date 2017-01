Ambasadorul Marii Britanii despre graţiere: ”Suntem gata să discutăm cu autorităţile române experienţa noastră”

Ambasadorul Marii Britanii a participat, vineri, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la o conferinţă despre rolul Reginei maria în istoria României. La final a făcut câteva declarţii şi în legătură cu problema graţierii deţinuţilor.

”Este important să aibă toate părţile interesate un punct de vedere. În Marea Britanie avem o colaborare de lungă durată cu Ministerul Justiţiei şi cu instituţiile de justiţie şi poliţie din România şi suntem absolut gata să schimbăm experienţa noastră. Ministerul Justiţiei a explicat că este o problemă aici în ceea ce priveşte populaţia din închisori care e, din păcate, mai mare decât capacitatea. Este o problemă nu numai pentru România. În Marea Britanie am adoptat soluţiile diferite, de exemplu închisori private sau alternative pentru închisori, de exemplu brăţări electronice. Suntem gata să discutăm cu autorităţile române experienţa noastră. Poate să fie interesant şi folositor pentru România, poate să nu fie. Este pentru România să decidă”, a răspuns Paul Brummell.

Despre eventualitatea organizării unui referendum privind graţierea şi modificarea codurilor penale, Paul Brummell a afirmat că această întrebare este ”pentru România” şi nu poate răspunde un diplomat străin, însă a precizat că trebuie să existe discuţii transparente la care să participe toate părţile implicate, pentru a găsi cele mai bune soluţii.

Tema evenimentului desfăşurat la Alba Iulia a fost „Leadership style of Queen Marie of Romania”. „Este o mare plăcere să mă aflu aici. Este prima vizită a mea oficială la Alba Iulia şi ştiind că anul următor este un an foarte important pentru Alba Iulia şi pentru România întreagă am constatat că este un moment interesant să spun ceva despre Regina Maria care a avut un rol foarte important în Marea Unire din 1918, deşi a fost născută în Marea Britanie”, a declarat Paul Brummell. Ambasadorul a mai spus că Regina Maria este, probabil, cetăţeanul britanic care a avut cea mai mare influenţă în istoria României.