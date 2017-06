TRAVEL Pe-o gură de rai all inclusive, în Antalya

Un plan de vacanţă într-unul dintre hotelurile ultimul răcnet ale Antalyei, oricât de poleit cu aur ar fi gardul care-l înconjoară, în ciuda piscinelor care şerpuiesc până în buza mării şi a munţilor de mâncare de la all inclusive, un astfel de plan, deci, vine la pachet – sau, mai precis, porneşte – cu întrebarea: „cât de sigură e o vacanţă în Turcia?“. Perioada nu pare să fie prielnică, în ciuda vremii, care ne invită la plajă. Apropo, sunt 31 de grade în momentul scrierii acestui text. Cer senin!

Dar, înainte să ne teleportăm imaginar într-un baldachin pe malul Mării Mediterane, rămânem la fapte: atacurile teroriste din ultimii ani în ţara lui Erdogan i-au făcut pe turişti să se gândească de două ori înainte de a alege Antalya ca destinaţie de vacanţă. Criza refugiaţilor din ţara vecină Siria şi tensiunile politice cu Rusia, din nou, i-au îndreptat pe turişti spre alte staţiuni „mai sigure“. Anul trecut, de pildă, au ajuns în Turcia cu 20% mai puţini români decât în anii precedenţi, conform statisticilor oferite de Ministerul Culturii şi Turismului din Turcia.

Siguranţa, o nouă nevoie cerută în pachetul turistic

În speranţa că vor depăşi criza plajelor golite mai ales de ruşi şi de nemţi, hotelierii au început să îmbie turiştii cu sejururi reduse până la jumătate. Dar imaginile dintr-un atentat terorist încă tulbură orice vis al unei vacanţe pe care toţi ne-o dorim perfectă: să fie şi relaxare, şi confort, iar în pachet să intre şi această nouă nevoie resimţită mai ales în ţările aflate în zone de conflict: garanţia siguranţei.

Administratorii agenţiilor de turism ne îndeamnă, însă, să separăm Antalya de Instanbul, atunci când vine vorba de siguranţa unei vacanţe în Turcia. Regiunea turistică pare a fi ţinută departe de conflictele interne. E ca un „stat în stat“, mai uşor de controlat – regiunea are o populaţie de 2,2 milioane de locuitori faţă de cele peste 14 milioane ale Istanbulului – şi o poziţie geografică mult mai greu de atacat. În plus, în ultimii ani, hotelierii au investit sume mari în sistemele de securitate ale resorturilor: sunt camere de filmat în orice colţişor, iar din când în când, mai vezi câte-un paznic plimbându-se printre şezlonguri şi asigurându-se că e totul bine. Atât cât e posibil.

Pe de altă parte, nici turiştii ajunşi pe plajă nu stau cu frica-n sân. La faţa locului, grijile se risipesc. Poate aerul mediteranean e mai prilenic, iar resorturile care arată ca un orăşel de provincie cuceresc instant cel puţin prin efortul arhitecţilor de a ridica asemenea clădiri somptuoase. Apoi, imaginea unui turc zâmbitor care te întâmpină la ieşirea din aeroport purtând un tricou roşu pe care scrie „Keep calm and love Turkey“ (n.r. – „Stai liniştit şi iubeşte Turcia“), experienţa unei petreceri pe un catamaran plin cu ruşi dansând într-o baie cu spumă, pinii care decorează peisajul, amintind de centrul Romei, ospitalitatea turcilor, bucuria lor de a exclama numele lui Hagi, oricât de clişeu ar fi devenit asta, te scot din paranoia şi te fac să te bucuri, în linişte, de un cer super senin, ocolit de avioane de luptă.

Un imperiu turistic reprezentat prin grandoare

Situat la poalele munţilor Taurus, oraşul Antalya se întinde deasupra oraşelor antice Pamphylia (la est) şi Lycia (la vest). De altfel, Pamphilia este unul dintre numele vechi ale staţiunii, care înseamnă „pământul tuturor triburilor“. Demult, hăt!, tare demult, în epoca romană, acolo trăiau în armonie aborigenii şi coloniştii imperiali. Munceau pământul roditor, iar din marele port plecau corăbii cu mărfuri din Asia până-n Egipt şi la Roma. Cetatea a fost ridicată pe vremea împăratului Hadrian, iar vestigii se pot zări şi astăzi la o plimbare prin cartierul vechi al oraşului, numit Kaleiçi. Se pot admira porţile de marmură pe sub care a trecut împăratul Hadrian împreună cu suita sa într-o vizită în secolul II, mai multe moschei din perioada otomană, precum şi Muzeul regional al Antalyei, care deţine importante artefacte arheologice.

Răsfăţ şi dezmăţ : una dintre distracţiile preferate de turci este petrecerea cu baie cu spumă

Toate aceste urme istorice se văd acum în fundalul îndepărtat al oraşului. În ultimul deceniu, Antalya s-a transformat într-un imperiu turistic. Şi e încă în curs de dezvoltare. Pe locul malului arid, stâncos şi inutil al Mării Mediterane de altădată, unde vântul învârtea plictisit ciulinii, s-au ridicat resorturi impresionante. Palate cu cupole aurite, clădiri care amintesc de Casa Poporului sau de Poarta Brandenburg se înşiră de la Kemer până-n Alanya, staţiunile care limitează „Riviera Turciei“, de la vest la est. Pare să fie o competiţie între investitori, care lasă să se vadă apetitul lor pentru grandoare când vine vorba de lux, cinci stele şi viaţă bună.

Resorturi gândite ca ministaţiuni

Cât costă o vacanţă în Antalya Kemer, Belek, Side, Antalya sunt staţiunile de top din Turcia. Preţurile pentru un sejur la hotelurile de cinci stele variază, desigur, în funcţie de calitatea serviciilor oferite. De pildă, în Kemer, o staţiune în vestul Antalyei, unde te poţi delecta cu mare şi cu munte în acelaşi peisaj, o variantă preferată de mulţi turişti – în special ruşi!– este Nirvana Lagoon Suites&Spa. La Nirvana sunt căsuţe împrăştiate printr-o pădure de pini şi, asemenea melodiei trupei rock cu acelaşi nume, e o atmosferă tinerească în jur. Un sejur cu plecare din Bucureşti, pentru şapte nopţi, porneşte de la 730 de euro şi include, printre altele, cazarea, masa şi călătoria dus-întors cu avionul. Există şi variante mai accesibile, cum ar fi hotelul Turan Prince World, în Side, pentru 565 de euro. Iar pentru turiştii cu dare de mână, care-şi doresc o experienţă într-un loc elegant, precum şi accesul gratuit la cel mai mare parc de distracţii din Turcia, „Land of Legends“(una dintre distracţii find înotul cu delfinii), o opţiune este hotelul Rixos Premium Belek, unde un sejur pentru o persoană porneşte de la 1.337 de euro.

Antalya e mama sistemului all inclusive, extra all inclusive, ultra all inclusive şi alte derivate. Majoritatea pachetelor turistice în astfel de resorturi, în funcţie de opţiunea aleasă, se rezumă, până la urmă, la un mecanism simplu: vii, te cazezi, ai parte de răsfăţul unui sejur de 7-10 zile şi apoi pleci. Însă punctul comun e că toate activităţile se întâmplă în jurul unor garduri. Să nu vă imaginaţi că asta înseamnă neapărat plictiseală, dimpotrivă. O astfel de călătorie este în primul rând miraculoasă pentru cei care caută linişte şi relaxare şi asta se simte cu prima experienţă made in Turkey. Hamamul, baia turcească tradiţională – o combinaţie de masaj cu mănuşi din păr de cămilă urmat de unul calmant cu spumă – e o idee bună pentru o stare zen.

Apoi, oriunde te-ai uita în jur, ai mai multe variante de distracţie: săli de fitness şi spa, terenuri de volei, antrenori de sport care te invită la cursuri de yoga pe plajă, tobogane cu apă şi piscine pentru toate vârstele, mese de biliard, amfiteatre unde se ţin spectacole sau concerte, petreceri cu spumă pe plajă, iar serile, fireşte, se încheie la discoteca în aer liber. Printre atâtea distracţii, opririle se fac regulat la masă, care, de regulă, e în stil bufet suedez şi à la carte. Odată intrat în restaurant, ai sentimentul că eşti ca la un salon auto, doar că ai voie să testezi orice, gratis, după pofte. Grijă la excese! Statisticile arată că majoritatea turiştilor pleacă în plus cu câteva kilograme după o săptămână de loisir şi mâncat pe săturate.

Resorturile sunt prietenoase şi cu cei mici. Există locuri de joacă pentru copii, unde dansează împreună cu animatorii care le fac animăluţe din baloane şi le pictează feţele. Pentru cei mari, pe străduţele care-şi fac loc printre restaurante şi baruri, sunt deschise până noaptea chioşcuri cu magneţi şi magazine cu bijuterii şi blănuri de lux. În caz de insolaţie, keep calm! – cele mai multe hoteluri au şi un mic dispensar unde oferă servicii de prim ajutor.

Bucuria turiştilor: magazinele cu de toate

Ai sentimentul că nu-ţi lipseşte nimic şi n-ai de ce să părăseşti incinta resortului, el însuşi fiind transformat într-o ministaţiune. De fapt, imaginea din afara hotelurilor de lux ar putea părea chiar dezolantă. Porţile se deschid de multe ori în faţa unui câmp părăsit sau al unor sere unde localnicii cultivă fructe şi legume. Câte-un negustor îţi sare în cale şi te invită în micul lui bazar din apropiere, burduşit cu colaci de înot şi pălării de soare, ca pe litoralul românesc. Farmecul e că acolo târguiala e încurajată şi apreciată – la noi poate fi văzută ca o dovadă de zgârcenie...

Rafting, croaziere pe Marea Mediterană şi ruine antice

Templul lui Apollo din Side

Şi totuşi, există viaţă şi tentaţii şi în afara hotelurilor. Pentru cei care vor să exploreze regiunile din afara complexului turistic, există mai multe trasee care să contureze cât mai bine o vacanţă ideală. Fireşte, orice extraopţiune înseamnă alţi bani scoşi din buzunar, însă viaţa în Antalya nu e aşa scumpă. Cei mai mulţi turişti recomandă însă călătoriile prin agenţiile de turism, care pot aranja, din toată paleta de opţiuni, o vacanţă după plăcerile şi nevoile fiecăruia, la un preţ accesibil. Iată câteva idei:

Insula Şobolanilor, Antalya, Turcia, căreia i se mai spune şi Insula Broaştei Ţestoase

•Croazieră pe Marea Mediterană. Durează, de regulă, cam cinci ore, însă timpul trece repede, pentru că animatorii angajaţi pe catamaran au grijă să întreţină atmosfera cu dansuri orientale, con­cursuri, discotecă pe punte şi, cireaşa de pe tort a turcilor, o baie cu spumă. Se face un mic popas la cascada Karpuzkaldiran, unde, după un drum cu soarele în cap, e numai bună o răcorire în apa limpede şi rece. De acolo, se porneşte spre o mică insulă, numită Insula Şobolanilor – nu se ştie de ce –, dar şi Insula Broaştei Ţestoase, iar aici o explicaţie ar fi forma insulei asemănătoare reptilei. Prânzul e inclus în călătoria pe mare. Bine de ştiut: e o croazieră pentru oamenii care au chef de spectacol şi distracţie, altminteri, muzica electronică la maximum poate fi tare obositoare. Croaziera, al cărei preţ variază în funcţie de tipul navei, începe de la 15-20 de euro.

Una dintre distracţiile celui mai mare parc aviatic din Turcia, „Land of Legends“ este înotul cu delfinii

•Turiştii care caută adrenalină pot merge la rafting. Nu vă imaginaţi valuri periculoase şi scheme greu de controlat – e un rafting de tip mediu ca grad de dificultate şi au voie în barcă până şi copiii de peste 6 ani. Excursia are loc pe Canionul Koprulu, care se află la 85 de kilometri de Antalya.

Pe locuri, fiţi gata, vâsliţi!

Pentru a ajunge la locul de pornire, turiştii merg cu microbuzul pe un drum printre munţi şi sate cu câţiva locuitori. Sunt locurile de vacanţă ale locuitorilor din Antalya, care se retrag acolo pe timpul verii pentru o vreme ceva mai suportabilă. Pe marginea drumului, la umbră, localnicii vând gözleme – plăcinte tradiţionale turceşti – sau fac grătare. Călătoria cu barca de rafting durează aproximativ o oră. Un sfat pentru indecişi şi temători: urcaţi fără griji în barcă, merită!

•Antalya nu este o destinaţie pentru iubitorii de muzee şi plimbări lungi. Există câteva obiective turistice pe hartă care pot satisface curiozităţile istorice, de pildă. Una dintre excursii poate să includă un sejur de-o zi pe traseul Demre-Myra-Kekova, pentru o vizită la Biserica Sfântul Nicolae şi o croazieră pe mare la oraşul scufundat, unde se merge cu un vapor cu podea transparentă. La 75 de kilometri de Antalya, în Side, curioşii vin adesea mai ales pentru partea veche a oraşului, care, în română, se traduce „rodie“. Plimbările printre clădirile din piatră cu două etaje şi balcoane din lemn, pe aleile labirintice, la amfiteatrul care datează din perioada elenă şi templul roman al lui Apollo sunt experienţe care completează cultural loisirul de la resorturile luxoase.

Apusul în Kemer Fotografii Brandedcont.net/Prestige Tours; Wikicommons