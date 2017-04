Test de cultură generală: Ziua florilor

1. Când are loc sărbătoarea creştină Dumnica Floriilor?

a. În fiecare an pe 9 aprilie.

b. În fiecare an pe 1 aprilie.

c. În fiecare an în duminica de dinaintea Paştelui.

2. Ce actriţă a jucat rolul principal în filmul „Baltagul“?

a. Margarita Lozano.

b. Maia Morgenstern.

c. Maria Ploae.

3. Cum se numeşte politicianul cehoslovac care a iniţiat „primăvara de la Praga“?

a. Václav Havel.

b. Lech Wałesa.

c. Alexander Dubček.

4. Ce canal leagă Marea Mediterană de Marea Roşie?

a. Canalul Suez.

b. Canalul Panama.

c. Canalul Mânecii.

5. Care este numărul atomic al hidrogenului?

a. 0,14.

b. 1.

c. 3,14.

6. Pe ce continent trăiesc animalele cu marsupiu?

a. Africa.

b. Asia.

c. Australia.

7. Care este cel mai lung dinte din dentiţia umană?

a. Molarul.

b. Caninul.

c. Premolarul.

8. În ce mare se varsă fluviul Sena?

a. Marea Mediterană.

b. Marea Tireniană.

c. Marea Mânecii.

9. Din ce limbă provine cuvântul „biblie“?

a. Iudaică.

b. Romană.

c. Greacă.

10. Ce film a realizat Franco Zeffirelli în studiourile de la Buftea?

a. „Modigliani“.

b. „Callas Forever“.

c. „Romeo şi Julieta“.

11. Care este cel mai mare lac din America de Sud?

a. Lacul Cuichoca.

b. Lacul Titicaca.

c. Lacul Maracaibo.

12. În ce insulă a domnit legendarul rege Minos?

a. Cipru.

b. Corfu.

c. Creta.

13. Ce actor a jucat rolul principal în filmul „Senatorul melcilor“?

a. Ştefan Iordache.

b. Dorel Vişan.

c. Gheorghe Visu.

14. Ce preşedinte al SUA a abolit sclavia?

a. George Washington.

b. Abraham Lincoln.

c. Bill Clinton.

15. Cum se numeşte actul prin care este modificat un testament?

a. Cod civil.

b. Codicil.

c. Hotărâre notarială.

16. Ce regină a României a primit în dar Castelul Bran de la cetăţenii Braşovului?

a. Elisabeta.

b. Maria.

c. Elena.

17. În ce palat din Franţa se află „Galeria oglinzilor“?

a. Palatul Luvru.

b. Palatul Elysée.

c. Palatul Versailles.

18. Cum se numeşte cancelarul care a unificat Germania după căderea Zidului Berlinului?

a. Gerhard Schröder.

b. Helmut Kohl.

c. Angela Merkel.

19. Care este denumirea teoriei referitoare la apariţia universului, formulată de George Gamow?

a. Apocalipsa.

b. Potopul.

c. Big Bang.

20. În ce apă îşi boteza discipolii Sfântul Ioan Botezătorul?

a. Iordan.

b. Eufrat.

c. Nil.

21. Cine a compus „Simfonia fantastică“?

a. Hector Berlioz.

b. Johann Sebastian Bach.

c. Frederic Chopin.

22. Ce braţ îi lipseşte statuii Venus din Milo?

a. Stângul.

b. Dreptul.

c. Ambele.

23. Cum îl chema pe fiul lui Ulise?

a. Telemah.

b. Paris.

c. Hercule.

24. Ce mareşal francez a dat numele său unei prăjituri?

a. Jean-Mathieu-Philibert Sérurier.

b. Jean Rapp.

c. Joseph Joffre.

25. Cine a scris „Craii de curte veche“?

a. Lucian Blaga.

b. Marin Preda.

c. Mateiu Caragiale.

26. Care este capitala Canadei?

a. Montreal.

b. Québec.

c. Ottawa.

27. Câţi ari are un hectar?

a. 100.

b. 1.000.

c. 5.000.



Răspunsurile corecte

1. c. În fiecare an în duminica de dinaintea Paştelui.

2. a. Margarita Lozano.

3. c. Alexander Dubček.

4. a. Canalul Suez.

5. b. 1.

6. c. Australia.

7. b. Caninul.

8. c. Marea Mânecii.

9. c. Greacă.

10. b. „Callas Forever“.

11. b. Lacul Titicaca.

12. c. Creta.

13. b. Dorel Vişan.

14. b. Abraham Lincoln.

15. b. Codicil.

16. b. Maria.

17. c. Palatul Versailles.

18. b. Helmut Kohl.

19. c. Big Bang.

20. a. Iordan.

21. a. Hector Berlioz.

22. c. Ambele.

23. a. Telemah.

24. c. Joseph Joffre.

25. c. Mateiu Caragiale.

26. c. Ottawa.

27. a. 100.