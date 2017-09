Miss Turcia 2017 a rămas fără coroană din cauza unui mesaj insultător postat pe Twitter

După doar 24 de ore de la câştigarea concursului naţional de frumuseţe, Itir Esen a rămas fără coroană. Motivul este că în urmă cu două luni, tânăra de 18 ani a stârnit numeroase discuţii pe reţelele sociale după ce şi-a comparat menstruaţia cu sângele vărsat de „martirii” care au murit în timpul loviturii de stat.

„Mi-a venit menstruaţia în dimineaţa de 15 iulie, de ziua martirilor. Marchez ziua sângerând, ca o reprezentare a sângelui martirilor”, a scris Esen, după cum informează rapoarte mass-media din Turcia, citate de Telgraph.co.uk.

Can Sandikcioglu, care se află în fruntea Organizaţiei Miss Turcia, a spus că mesajul, care acum este şters, a fost inacceptabil şi a confirmat că a fost postat de pe contul concurentei. Conform bbc.com, organizatorii au decis să o destituie la câteva ore după ce a câştigat, după ce au discutat îndelung situaţia şi au verificat postarea.

„Ne pare rău să anunţăm că am ajuns la concluzia că tweet-ul respectiv a fost a fost postat de Itir Esen. Nu e posibil pentru organizaţia Miss Turcia, al cărei scop este de a promova Turcia în întreaga lume şi de a contribui la imaginea ei, să accepte astfel de postări”, a declarat Sandikcioglu.

La rândul său, Itir Esen a postat un răspuns pe reţelele sociale, cerându-şi scuze pentru „neînţelegere”.

„Vreau să spun că, în calitate de fată de 18 ani, nu am avut niciun scop politic când am postat mesajul. Am fost crescută cu respect pentru patrie şi popor”, a scris Esen, citată de bbc.com.