Moda primăverii vine de la Milano: rock glam, anii ’90 şi piese-fantezie FOTO VIDEO

Între 20 şi 25 septembrie, Săptămâna Modei de la Milano a reconfirmat aerul aparte al colecţiilor prezentate într-o ţară care iubeşte femeia cu toate atributele ei aparte: feminină, sexy, senzuală, sensibilă şi puternică în acelaşi timp. Exuberanţă pare că a fost cuvântul de ordine pentru cei mai mulţi dintre creatorii de modă, care au pus în scenă adevărate spectacole, nu doar simple prezentări de haine.

Corsete D&G în stil italian

Ca de fiecare dată, fraţii Domenico Dolce şi Stefano Gabbana au găsit inspiraţie în iubita lor Sicilie, obsesie culturală redată în colecţiile ultimelor sezoane, dar fără ca izvorul inspiraţiei să devină plictisitor. Sub titualtura „Queen of Hearts” (n.r.: Regina de inimă roşie), prezentarea D&G a fost deschisă de 13 modele îmbărcate în corsete negre, similare cu cele pe care artista Madonna şi modelul Linda Evangelista le purtau în anii ’90. Într-un decor presărat cu cărţi de joc supradimensionate, modelele au defilat în creaţii amintind de începuturile brandului italian, după cum a explicat creatorul de modă Stefano Gabbana. „Am fost întrebat de ce nu fac din nou corsete. Ne-am întors la origini, însă nu ne-am rezumat la asta, am încercat totul. Avem nevoie să privim spre viitor. Totul în jur este modă, iar negrul este deja un stil”, a subliniat designerul pentru revista „Vogue”.

Imprimeurile florale au fost surclasate de cele cu inimi roşii, legume, animale şi mai ales de elemente specifice gastronimiei italiene, cum sunt delicioşii cannoli. În mod cert, nu numai trimiterile culinare au făcut ca prezentarea Dolce&Gabanna să fie una delicioasă. Contrastul plăcut dintre materiale, croieli, culori şi detaliile ca dantela, broderiile şi aplicaţiile au reuşit să spună din nou o poveste care a fascinat.



Tot către perioada anilor ’90 s-a orientat şi Alberta Ferretti, care a mizat pe apariţia în costume de baie negre ale unora dintre cele mai bine cotate modele ale momenului, printre care Joan Smalls, Gigi Hadid şi Karlie Kloss. Au urmat salopete, rochii în stil grecesc, dar şi piese croite din lamé unduitor şi strălucitor. Semnătura designerului s-a regăsit şi în cămăşile pastel legate în talie, combinate cu pantaloni largi, conici şi cu pense.

Motive din benzi desenate şi animaţii manga

Show-ul Versace a marcat 20 de ani de la moartea tragică a designerului Gianni Versace, motiv pentru care colecţia a avut la bază piese vestimentare-cheie din prezentările perioadei 1991-1995. Donatela Versace a reinterpretat cu acest prilej colanţii (leggings), imprimaţi cu motive intens colorate preluate din benzile desenate, sacourile cu umeri pătrăţoşi şi costumele mulate.

Prezentarea s-a încheiat cu apariţia pe catwalk a supermodelelor preferate de regretatul Giani Versace, la fel de frumoase şi la 50 de ani: Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Helena Christensen şi Carla Bruni.

Pe de altă parte, Alessandro Michele, directorul de creaţie al brandului Gucci, a abordat o temă retro foarte eclectică. S-au regăsit în colecţia sa umerii evidenţiaţi în stilul modei anilor ’80, dar şi materialele strălucitoare. Piesele vestimentare au avut un aer rock-glam, amintind de apariţiile extravagante ale celebrului cântăreţ Elton John în perioada anilor ’70.

Karl Lagerfeld şi Silvia Venturini au colaborat pentru prezentarea colecţiei Fendi, show deschis de modelul Kaia Gerber, în vârstă de 16 ani, nimeni alta decât fata fostului model Cindy Crawford. Designerii s-au concentrat pe zona umerilor şi a modului în care decupajele pun în valoare partea de sus a corpului. Bluzele, rochiile şi sacourile largi au fost strânse în talie tocmai pentru a evidenţia contrastul dintre zona superioară a trupului şi partea de jos.

Imprimeurile cu dungi rezistă şi sezonul viitor, iar un alt aspect care s-a observat nu numai la Fendi, ci şi la Versace şi Dolce&Gabbana, logo-urile de firmă purtate la vedere vor deveni un must have în garderoba estivală 2018.

Dacă Donatella Versace a preluat imprimeuri din lumea benzilor desenate, colega Miuccia Prada a preferat zona animaţiei japoneze, mai exact motive realizate de artişti specializaţi în arta manga. Nu au lipsit printurile animal, dar şi cele cu insecte, de exemplu paianjeni. Hainele lungi până la jumătatea coapsei, din piele imprimată divers, au fost piesele-vedetă ale colecţiei, alături de pantofii purtaţi cu şosete lungi.

Elemente florale în exces

La ceas aniversar, directorul creativ Jeremy Scott a celebrat cele două decenii ale brandului Moschino cu o demonstraţie de creativitate impresionantă. „Motive florale? Niciodată nu au înflorit cu atât de multă forţă ca acum!”, s-a precizat în deschiderea prezentării, iar aşteptările celor prezenţi au fost cu siguranţă întrecute.

Fiica supermodelului Cindy Crawford a deschis şi această colecţie, îmbrăcată într-un tutu bleu, asortat cu o jachetă de tip biker, pălărie şi bocanci. Apoi s-a revărsat o mare de flori colorate, într-o fantezie vestimentară presărată cu nuanţe îmbătător de intense. Fuste şi rochii realizate efectiv din flori de mătase, rochii care păreau create din petale de orhidee şi aripi delicate de fluturi, totul a contribuit la atmosfera de basm creată de inspiratul Jeremy Scott.

Delicateţea a purtat la Milano şi amprenta creaţiilor Max Mara. Rochiile fluide şi uşoare din mătase şi organza, în culori pale, de la crem la lila, croite din materiale transparente, au părut că plutesc pe catwalk. Imprimeurile florale au fost de asemenea discrete şi elegante, pentru a păstra tonul proaspăt al creaţiilor.

Şi designerul Alessandro Dell’Acqua s-a concentrat pe evidenţierea feminităţii în ceea ce priveşte colecţia No 21, folosind nuanţe delicate de roz şi nude, dar şi detalii ca penele, pentru creaţii amintind de croiala lenjeriei sexy. O piesă interesantă a fost hanoracul ultra-scurt, care lasă descoperit abdomenul.

Buzunare supradimensionate

La Bottega Veneta, designerul Tomas Maier a mizat pe croielile simple, purtabile, cu detalii practice, cum au fost buzunarele încăpătoare ale pardesielor şi jachetelor, pe alocuri decorate cu ţinte sau pietre. Interesante au fost şi rochiile-cămaşă realizate din materiale în culori iridescente, strânse în talie cu centuri din piele.

Zona sport a fost acoperită de brandul Sportmax, unde tricourile au fost combinate cu fuste ample, dar şi cu haine de tip parka. Şi în această colecţie au fost evidente buzunarele supradimensionate, aplicate în cele mai diverse poziţii, atât pe suprafaţa trench-urilor, cât şi pe a fustelor şi rochiilor lungi.