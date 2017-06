SUA au inculpat un contractor pentru scurgeri de informaţii secrete privind un atac informatic rus vizând alegerile

Reality Leigh Winner, în vârstă de 25 de ani, contractor la Pluribus International Corporation din Georgia, este acuzată că a “luat materiale clasificate de la un centru guvernamental şi le-a trimis unei publicaţii”, potrivit plângerii federale.

Procurorii au anunţat că Winner a recunoscut că a făcut public intenţionat documentul clasificat şi că a fost arestată pe 3 iunie, în Augusta, Georgia. Ea nu a pledat, însă, vinovată sau nevinovată.

Un audit intern a arătat că Winner este una dintre cele şase persoane care au tipărit documentul, dar singura care a avut contacte pe e-mail cu publicaţia online, potrivit plângerii federale

Mai mult, agenţia de informaţii de unde a fost sustras documentul a fost contactată de publicaţie, pe 30 mai, în legătură cu materialul ce urma să apară pe această temă.

Potrivit unor surse citate sub acoperirea anonimatului, documentele publicate ar fi fost cele folosite ca bază pentru un articol publicat luni de The Intercept, în care este detaliată o notă internă a Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA).

Nota NSA, datată 5 mai, oferă detalii despre un atac informatic lansat în 2016 de serviciile militare de informaţii ruse, GRU, asupra unui furnizor de software pentru votul din SUA.

Nu există nicio dovadă că voturile ar fi fost afectate de atac.

Un oficial citat de CNN sub acoperirea anonimatului a confirmat că documentul obţinut de The Intercept este autentic.

Surse din serviciile de informaţii au declarat că informaţia nu a schimbat evaluarea publicată în 2017 de comunitatea americană de informaţii, potrivit căreia “servicii ruse de informaţii au obţinut şi menţinut acces la elemente ale mai multor comisii electorale americane la nivel de stat sau local”. “Departamentul pentru Securitate Internă evaluează că tipurile de sisteme vizate sau compromise de actorii ruşi nu au fost implicate în numărarea voturilor”, se adaugă în concluzia serviciilor de informaţii din SUA.

Directorul de comunicare al The Intercept, Vivian Su, a declarat pentru CNN că nota citată a fost oferită anonim.

“Aşa cum am scris în material, documentul NSA ne-a fost transmis anonim. The Intercept nu are informaţii despre identitatea sursei”, a spus Siu.

“Publicarea de informaţii clasificate fără autorizaţie pune în pericol securitatea noastră naţională şi subminează încrederea publică în Guvern. Oamenii cărora le sunt încredinţate materiale clasificate şi care jură să le apere trebuie traşi la răspundere atunci când îşi încalcă obligaţiile”, a declarat Procurorul General adjunct Rod Rosenstein într-un comunicat.

Winner riscă până la 10 de ani de închisoare. Ea va fi audiată joi, la Augusta, pentru ca judecătorul să decidă menţinerea sa în arest sau eliberarea pe cauţiune, a declarat avocatul său, numit din oficiu, Titus Nichols.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, fondatorul WikiLeaks Julian Assange a cerut opiniei publice să o susţină pe Winner, adăugând că tânăra este “acuzată de curaj în încercarea de a ne ajuta să ştim”.