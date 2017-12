Rusia dă drumul la gaze prin gheţurile arctice INFOGRAFIE

Producatorul rus de gaze naturale Novatek, care pentru acest proiect şi-a unit forţele cu grupul francez Total şi cel chinez CNPC, a făcut, vineri, prima livrare de gaze naturale lichefiate din portul Sabetta. Proiectul are o valoare estimată la 27 de miliarde de dolari pe an şi vizează construirea unei uzine de lichefiere a gazelor naturale cu o capacitate iniţială de 5,5 milioane tone pe an, care în 2019 ar urma să ajungă la 16,5 milioane tone pe an.

În timp ce Peninsula Yamal dispune de resurse considerabile, este, de asemenea, o regiune izolată la nord de Cercul Arctic, la 2.500 de kilometri de Moscova, unde termometrul poate coborî până la -50 ° C.

De la debutul şantierului, la finele lui 2013, au fost construite un aeroport şi un port pentru acest proiect, precum şi rezervoare de gaze pentru uzina de GNL, chiar dacă gheaţa este omniprezentă pe întreaga perioadă a anului.

„În pofida condiţiilor de exploatare dificile, Yamal LNG a fost gata la timp şi s-a încadrat în buget. Acest lucru este neobişnuit în industria de GNL „ , a estimat Samuel Lussac, specialist în hidrocarburi la firma Wood Mackenzie. Potrivit analistului, odată cu lansarea acestui proiect, Novatek, un furnizor local de gaze naturale, devine un jucător mondial pe piaţa de GNL, iar grupul francez Total îşi consolidează poziţia de al doilea producător mondial de GNL.

Yamal, salvat de banii chinezilor

Finanţarea acestui proiect a fost însă complicată de sancţiunile americane impuse Novatek, o firmă privată, care nu a mai putut să se împrumute de la băncile occidentale. În cele din urmă finanţarea chineză a salvat acest proiect de importanţă strategică pentru Moscova. Prin proiectul Yamal GNL, Rusia speră să demonstreze că are capacitatea de a exploata rezervele considerabile de hidrocarburi din zona Arctică în pofida provocărilor tehnologice şi de asemenea vrea să îşi majoreze prezenţa pe piaţa din Asia.

În pofida finalizării, proiectul Yamal LNG se confruntă cu riscuri iar lunile următoare „vor arăta dacă uzina poate funcţiona fără probleme în mediul ostil din Arctica”, a subliniat Samuel Lussac. În plus, fezabilitatea transportului gazelor lichefiate pe ruta nordică este în continuare neclară. Rusia mizează mult pe dezvoltarea traficului maritim pe această rută, care a devenit accesibilă odată cu încălzirea globală, pentru că permite navelor să ajungă pe pieţele din Asia cu 15 zile mai rapid decât ruta clasică prin canalul Suez.

După Yamal GNL, grupul Novatek vrea să dezvolte un nou proiect gigantic în zona Arctică, denumit Arctic-2. Amplasat în peninsula Gydan, în Marea Kara, acest proiect a cărui prima fază de construcţie este prevăzută să se încheie în 2022-2023 ar urma să aibă o producţie similară cu cea a Yamal GNL.

