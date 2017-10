Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Putin, a fost eliberat din închisoare

“Am fost eliberat. În 20 de zile am citit 20 de cărţi, am învăţat câteva cuvinte în kîrgîză, am băut 80 de litri de ceai şi am ascultat o anumită piesă la radio de cel puţin 60 de ori. Sunt gata de muncă”, a scris Navalnîi pe Instagram, precizând că va avea un discurs în această seară la un miting în oraşul Astrahan.

Navalnîi a fost condamnat la începutul acestei luni la 20 de zile de închisoare pentru că a îndemnat ruşii să participe la manifestaţii neautorizate.

Aceasta a fost a doua condamnare a lui Aleksei Navalnîi din ultimele patru luni, În iunie, el a fost condamnat la 30 de zile de detenţie în urma unui zile de manifestaţii a susţinătorilor săi, marcată de arestarea a peste 1.500 de persoane în toată Rusia.

La 7 octombrie, în ziua în care Vladimir Putin a împlinit 65 de ani, în Rusia au avut loc manifestaţii împotriva liderului de la Kremlin dar şi pentru eliberarea lui Navalnîi.

Aleksei Navalnîi, care speră să-l sfideze pe Vladimir Putin în alegerile prezidenţiale din martie 2018, a realizat o serie de filme-anchetă cu privire la corupţia aliaţilor preşedintelui care sunt distribuite masiv pe reţele de socializare.

Deşi s-a impus în ultimele luni ca opozantul numărul 1 al Kremlinului, Navalnîi are însă puţine şanse de a se prezenta la alegeri. Comisia Electorală centrală anunţase în iunie că o precedentă condamnare pentru deturnare de fonduri îl face incompatibil pentru alegeri. Vladimir Putin, la putere în Rusia din 1999, nu a anunţat încă dacă va candida pentru un nou mandat.