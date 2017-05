Un bărbat cu un rucsac în spate ar fi comis atentatul de la Manchester Arena

Investigatorii spun că ar fi vorba despre un atentator sinucigaş care a detonat bomba când lumea ieşea de la concert. Poliţia verifică dacă nu există o reţea de atentatori sinucigaşi considerand suspect modul în care sinucigaşul a putut ajunge aşa de aproape de public. Se ia in calcul chiar existenţa unei celule islamiste şi există temerea că ar putea urma şi alte atacuri. Atacul nu a fost revendicat până acum.

Ian Hopkins, şeful poliţiei din Manchester, a declarat că acesta este cel mai terifiant incident pe care forţele de ordine din oraşul britanic l-au avut de înfruntat până în prezent.

El a adăugat că peste 400 de ofiţeri de poliţie au fost desfăşuraţi noaptea trecută la faţa locului.

Oficiali americani au comparat posibilul act terorist cu atacurile din sala de spectacole Bataclan din Paris din noiembrie 2015 ale militanţilor islamişti.

O explozie care a avut loc la Manchester Arena, după un concert al Arianei Grande, a provocat moartea a 22 de persoane şi rănirea altor peste 50, anunţă BBC. Incidentul este tratat de poliţie ca un atentat terorist. Premierul Theresa May a convocat o reuniune a comitetului de urgenţă al Guvernului COBRA marţi, la ora locală 9.00 (11.00, ora României). May a anulat evenimentele de campanie de marţi. ”O sursă conservatoare a declarat pentru The Press Association că premierul a suspendat campania în vederea alegerilor generale”, a anunţat marţi Sky News.

Facebook a activat opţiunea "safety check" în urma exploziei de la Machester Arena, cei care au luat parte la concert sau s-au aflat în zonă în momentul producerii evenimentului putând să îşi anunţe apropiaţii că sunt în siguranţă. Oameni au luat cu asalt reţelele de socializare pentru afla dacă copiii sau nepoţii lor sunt în siguranţă.