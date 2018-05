David Goodall, cercetător în vârstă de 104 ani, a fost eutanasiat în Elveţia VIDEO

David Goodall suferea de o boală gravă, care îl făcea dependent de un însoţitor, motiv pentru care a cerut să fie eutanasiat. Eutanasierea este ilegală în Australia, dar nu şi în Elveţia, unde pot primi asistenţă pentru încheierea voluntară a vieţii inclusiv persoane din străinătate. Aşa că Goodall a ajuns la o clinică din Basel, care i-a acceptat solicitarea.

La sosirea în Elveţia, cercetătorul declara: „Până de curând am trăit o viaţă destul de bună. Anul trecut a fost mai puţin satisfăcător pentru mine, pentru că am devenit neputincios. N-am mai putut să călătoresc, nici măcar să folosesc transportul public... Mare păcat. Eu am suţinut de mulţi ani eutanasierea voluntară şi îmi pare rău că a trebuit să călătoresc tocmai în Elveţia ca să pot face asta. Aş fi preferat să o pot face la mine în ţară. Îmi pare rău că trebuie să călătoresc atât de departe ca să-mi sfârşesc viaţa”

Om de ştiinţă cu o bogată activitate academică, în special în domeniul botanicii şi ecologiei, David Goodall a mai spus că speră ca oamenii să-i inteleagă şi să-i accepte decizia

Goodall, care s-a născut cu câteva luni înainte de începerea Primului Război Mondial, a fost profesor respectat atât în Australia, cât şi îin Marea Britanie şi SUA. Nici după ce s-a pensionat, în 1979, nu a stat degeaba. A continuat o vreme să lucreze la universitate şi juca teatru într-o echipă de amatori.