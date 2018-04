Un membru al trupei The Humans, care va reprezenta România la Eurovision 2018, în show-ul „The Four - Cei 4“. Ce critici i s-au adus cântăreţului VIDEO

Adrian Tănase, membru al trupei The Humans, reprezentanta României la Eurovision 2018, în show-ul „The Four - Cei 4“ de la Antena 1

Concurenta Izabela Simion a câştigat duelul cu rapperul Lu-Chan, care ocupa un scaun printre Cei 4, câştigându-şi astfel locul în competiţie.

Crescută într-o familie de muzicieni, Izabela Simion cântă de la 14 ani, a făcut backing vocals pentru artişti cunoscuţi precum Horia Brenciu sau Lidia Buble şi a făcut parte din grupa lui Carla’s Dreams la X Factor. „Îi spun Izabelei «roboţelul», pentru că nu greşeşte niciodată”, le-a spus juratul colegilor săi, iar aceasta nu i-a înşelat aşteptările.

„Vreau să obţin un scaun, acesta e scopul, nu?”, a mărturisit Izabela înainte să afle că a primit toate voturile juraţilor. Deşi nu ştia foarte multe detalii legate de Lu-Chan şi nu ştia cum cântă, aceasta l-a provocat la duel.

„Ar fi urât să pierdem o prezenţă precum Lu-Chan şi ar fi inadmisibil să dai NU unei interpretări ca a Izabelei. Orice aţi vota, este greşit! Mă bucur să vă pasez responsabilitatea“, a spus Carla’s Dreams la finalul duelului, adresându-se publicului. Izabela a fost însă cea care a reuşit să obţină mai multe voturi din partea publicului, la o mică diferenţă faţă de Lu-Chan, astfel că a ocupat un loc între Cei 4. „Cel mai mare regret al meu din toată emisiunea este plecarea ta, Lu-Chan”“ i-a spus Carla’s Dreams.

Adrian Tănase provine dintr-o familie de muzicieni şi cântă în trupa The Humans, care va reprezenta România la Eurovision anul acesta, şi face backing vocal pentru Ştefan Bănică jr. „Sincer, mă văd câştigând concursul, dacă nu aş crede asta, nu aş mai fi aici“, a spus Adrian. „Da, e minunat, am mai auzit mulţi băieţi făcând ce faci tu, chiar şi mai bine. Eu cred că eşti timid, nu cred că ar trebui să te trimitem mai departe“, a spus Cheloo, în timp ce Feli şi Antonia au încercat să îi ia apărarea lui Adrian. O reacţie a lui Udilă, care juraţilor li s-a părut cam îndrăzneaţă, a făcut însă ca Adrian să primească toate voturile necesare pentru a-l provoca pe acesta la duel. La final, niciunul dintre ei nu a fost foarte încântat de ceea ce a auzit din partea juriului. „Fără să vrem, ţi-am făcut un serviciu, cred că a fost cea mai proastă zi a ta. Dar în comparaţie cu tine, Adrian, vai de capul meu! Unicul moment vesel din piesă s-a datorat fumului!“, le-a spus Carla’s Dreams. Cu toate acestea, publicul a apreciat şi prestaţia lui Adrian, iar scorul a fost destul de strâns, însă Dragoş Udilă a rămas în competiţie. „Îmi place agresivitatea ta, dar ai grijă ce e o limită fină între ego-ul constructiv şi cel care te face să pari arogant“, i-a spus la final Feli lui Dragoş Udilă.

Adrian Barbu, singurul cântăreţ şi pictor din familia sa, cântă într-o trupă de cover-uri şi a venit la „The Four – Cei 4” cu gândul de a o provoca pe Alexandra Crişan pentru că... îi place de ea. Cu o înfăţişare de superstar şi o melodie pe măsură, Adrian i-a uimit pe juraţi. „Cred că eşti un entertainer foarte bun, ai o energie foarte bună”, a remarcat Antonia, în timp ce Carla’s Dreams i-a lăudat prestaţia şi l-a anunţat dinainte că va vota pentru el.

Cele patru voturi ale juraţilor l-au adus pe Adrian cu un pas mai aproape de visul său şi a luat în calcul şi o schimbare de tactică. În speranţa că ar putea obţine mai uşor un loc pe scaun, Adrian a decis să o provoace la duel pe Anastasia.

Spre dezavantajul lui Adrian, Anastasia a pregătit pentru cel de-al doilea duel al său o melodie care i-a pus în valoare noi calităţi. De partea cealaltă, acesta nu l-a convins pe Cheloo: „Eşti perfect pregătit pentru petrecerile de nuntă, când trebuie să distrezi mireasa”. Dar, mult mai important, Adrian nu a reuşit să atragă simpatia şi respecul publicului, aşa că Anastasia şi-a păstrat scaunul şi l-a blocat pentru tot restul serii.

Jessie Bans a fost următoarea artistă care a păşit cu încredere pe scena „The Four – Cei 4“. „Am venit pentru a le demonstra celor care mi-au închis uşile în faţă că s-au înşelat. E greu să răzbaţi pe piaţa din România, de baţi mereu cu nume mari. Am lansat anul acesta prima mea piesă, am lucrat şi eu pe ea şi pe textul ei“, a spus Jessie.

„Nimic neobişnuit, ca tine sunt multe fete, toate lumea se bate cu perne în videoclip, o să fac şi eu asta“, a remarcat cu amărăciune Cheloo, în timp ce Carla’s Dreams i-a spus că deşi i-a plăcut de Jessie, nu crede că reprezentaţia sa a fost suficientă. Ca urmare, Jessie a primit două voturi negative din partea jumătăţii masculine a juriului „The Four – Cei 4“.

FOTO Antena 1 FOTO Antena 1

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă şi sâmbăta viitoare, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentaţi şi dornici să se afirme, vor încerca să obţină un loc ocupat de cei patru artişti aflaţi pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranţă. Fiecare challenger va cânta o melodie, iar juraţii Antonia, Feli, Cheloo şi Carla’s Dreams vor evalua prestaţia sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraţilor au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre „Cei 4“.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger şi unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicaţiei „The Four – Cei 4”, iar cântăreţul cu cele mai multe voturi se va aşeza pe scaun. În situaţia în care unul dintre „Cei 4” îşi pierde locul, există o şansă de salvare: Artiştii care au ocupat de-a lungul competiţiei un scaun pot fi votaţi de telespectatori prin intermediul aplicaţiei „The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiţiei, iar patru dintre ei, care au obţinut cele mai multe voturi, pot fi întorşi direct în semifinală. Challengerii care nu reuşesc să obţină un scaun, nu pot fi readuşi în competiţie.