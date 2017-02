Un documentar despre un grup de cimpanzei din Uganda, filmat timp de 23 de ani, difuzat de Discovery Channel

Te-ai întrebat vreodată dacă teoria lui Charles Darwin are argumente ştiinţifice reale şi verificabile? Ne tragem din maimuţe şi e comportamentul nostru actual sub influenţa predecesorilor din junglă? Surprinzător, dar setea pentru putere, atât de pregnantă la oameni, are origini misterioare.

Discovery Channel vă invite să le căutaţi în mijlocul cimpanzeilor din Uganda, cu prilejul unui nou documentar-eveniment de două ore, „Armata cimpanzeilor“. Documentarul spune povestea impresionantă a unei trupe de cimpanzei extraordinari din Ngogo, din Uganda, printre ei se numără patru războinici puternici, care domină prin forţă brută, alianţe strategice şi manevre politice abile. Filmul, semnat de James Reed, câştigătorul Festivalului Jackson Hole Wildlife Film („Jago: A Life Underwater - Jago: O viaţă sub apă“), va avea premiera pe duminică, pe 5 martie, de la ora 22:00.

Aceste primate războinice, care alcătuiesc cea mai mare ceată de cimpanzei descoperită vreodată, controlează un imperiu întins şi au instituit un regim de teroare susţinut prin războaie, politică şi alianţe strategice. Filmat pe parcursul a 23 de ani de poveşti remarcabile - începând cu apariţia tinerilor adulţi şi culminând cu adjudecarea poziţiei dominante - programul Armata Cimpanzeilor oferă o perspectivă inedită şi necenzurată asupra acestor făpturi magnifice, dar uneori terifiante.

Cercetătorii, care au început să studieze şi să filmeze aceste primate în 1993, erau decişi să înţeleagă cum a reuşit să ajungă acest clan de trei ori mai mare decât un grup mediu - şi mult mai mare decât oricare altul descoperit vreodată. De-a lungul a mai bine de două decenii, perseverenţa specialiştilor, uriaşa lor capacitate de a surprinde poveşti şi remarcabila arhivă de film acumulată, suplimentată acum cu noi scurt-metraje, filmate special, dezvăluie elemente incredibile despre comportamentul cimpanzeilor şi poate chiar indicii legate de evoluţia omului.

„La câteva săptămâni după ce am început să ţinem sub observaţie acest grup, a devenit clar că se întâmpla acolo ceva straniu şi neobişnuit“, a declarat Profesorul John Mitani. „Trebuie doar să stai cu ochii mereu deschişi. Cimpanzeii sunt animale foarte interesante şi, dacă le îngădui, îţi vor spune poveştile lor“.

Iată pe scurt povestea celor patru masculi:

· Hare este primul cimpanzeu din Ngogo cu care cercetătorii au avut contact. Încrederea şi curiozitatea lui au clădit o adevărată punte între oameni şi cimpanzei şi au deschis o fereastră către lumea secretă a celor din urmă. Deşi e un mascul de rang înalt, cu o influenţă considerabilă în rândul grupului, Hare părea împovărat de un anumit simţ al moralităţii.

· Pincer este un mascul de rang mediu şi, dintre toţi cimpanzeii, el seamănă cel mai mult cu un om. Puterea şi succesul lui au ieşit la iveală de-abia după ce a murit, când testele genetice au demonstrat că era tatăl mai multor pui decât oricare alt mascul alfa din Ngogo. Această descoperire pune sub semnul întrebării tot ce ştiam până acum despre ierarhie şi dominaţie în rândul cimpanzeilor.

· Ellington este „comandantul patrulei“, o personalitate absolut unică şi totodată cel mai bun prieten al lui Hare. Ellington i-a determinat pe cimpanzeii din Ngogo să vâneze mai mult şi să atace grupuri rivale, ajungând astfel să-şi extindă considerabil teritoriul.

· Bartok este cel mai de succes mascul din istoria grupului. Politician sofisticat, acest cimpanzeu micuţ de statură a reuşit să aibă o poziţie dominantă întreţinându-şi cu grijă coaliţiile cu o grupare agresivă şi loială lui, din interiorul clanului.