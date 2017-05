Toate indiciile preţioase despre ce urmează să se întâmple, din noul trailer pentru sezonul 7 Game of Thrones VIDEO

Amânaţi concediul de vară pentru că vine iarna. Cel puţin pentru fanii lui Jon Snow! Trailerul sezonului 7 „Game of Thrones“ este de-a dreptul nebunesc şi un lucru e sigur: războiul care se apropie din toate părţile.

Clipul debutează cu regina Cersei, interpretată de Lena Headey, care avertizează: „Duşmani la Est, duşmani la Vest, duşmani în Sud, duşmani în Nord.“

Sigur că are dreptate, nimeni nu o simpatizează, iar în stilul caracteristic îşi asigură fratele şi amantul, pe Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), că vor reuşi să depăşească orice obstacol pentru că sunt „ultimii Lannisteri în viaţă, singurii care contează“.

via GIPHY

În „Marele Război“ roluri cruciale au şi Daenerys (Emilia Clarke) şi Jon Snow (Kit Harrington), care, cel mai probabil, vor forma o alianţă.

Dacă acordaţi o atenţie deosebită detaliilor, atunci sigur aţi observat indiciile preţioase ce conturează acţiunea sezonului 7. Vă prezentăm în continuare câteva dintre acestea, evidenţiate de site-ul mashable.com:

Dany ajunge la Dragonstone

Mama Dragonilor a pus stăpânire pe tronul lui Stannis Baratheon de pe insula Dragonstone, un loc de maximă importanţă pentru Targaryeni. Până acum doar am presupus acest lucru, însă în noul trailer în mod cert Daenerys se află în Chamber of the Painted Table, acolo unde i-am putut vedea strânşi în jurul mesei pe Stannis şi loturile sale militare, în sezonul 2.

Mai târziu, fugitiv, îl surprindem pe Tyrion cum dărâmă un pion sub forma unui leu, simbolul casei Lannister, pe aceeaşi masă, ceea ce sugerează că...

Dany îi va ataca pe Lannisteri

Informaţiile de până acum indică faptul că acţiunea sezonului 7 se va desfăşura cu o viteză uimitoare. Fanii obişnuiţi cu ritmul lent al sezoanelor trecute şi cu proza lui George R.R. Martin ar putea fi surprinşi de faptul că legiunile de Nepătaţi ale prinţesei Daenerys iau cu asalt castelul Lannisterilor.

Într-una dintre secvenţe putem vedea şi o ciocnire de forţe. Ar putea avea loc la Casterly Rock, punctul puternic al leilor? E ciudat având în vedere că este situat în Vest, în partea opusă a continentului Westeros faţă de Dragonstone.

Pe de altă parte ştim deja că Dany a făcut alianţe cu Insulele de Fier (în vest) şi cu Dorne (în sud), deci orice este posibil. Aşa că unde anume în Westeros este locul în care Dany intră?

Este grandios şi impunător, deci este un loc important – dar pare într-o zonă prea însorită pentru a fi Dragonstone, destul de mic ca înălţime pentru a fi Eyrie şi nici nu are ruine pentru a fi Harrenhal. Dacă într-adevăr este Casterly Rock, iar porţile se deschid pur şi simplu, asta nu înseamnă decât un singur lucru: Lannisterii au mari probleme.

Femeia Roşie ar putea să o aştepte chiar pe Dany via GIPHY

Unde ar putea fi Melisandre după ce a fost alungată din Nord pentru că a ars-o pe rug pe Shireen Baratheon? Vrăjitoarea s-ar fi putut întoarce la Dragonstone pentru a o aştepta pe Daenerys, iar un indiciu în acest sens este cadrul în care apare privind în jos, la un drum şerpuit. Mai mult, dacă se adevereşte această presupunere, înseamnă că magia ei, care s-a dovedit a fi mai puternică în Dragonstone decât în oricare altă parte, ar fi la dispoziţia reginei Targaryen. Atunci nu e de mirare că Deny a reuşit să ajungă atât de repede în Westeros.

Bătălia Bastarzilor, runda a 2-a

Jon Snow şi Littlefinger sunt în Winterfell. Jon se află în calea Sansei, pe care Degeţel o consideră Regina de drept a Nordului, iar din scurta scenă e clar că nu au de gând să se pună de acord. Este interesant şi locul în care au mica ciocnire: pare a fi cripta. De ce s-ar lupta cei doi în cripta de la Winterfell? Cel mai interesant aspect al acestui loc este faptul că aici se află mormintele tuturor bărbaţilor din familia Stark şi doar al unei singure femei – Lyanna Stark, despre care ştim că este mama lui Jon Snow. Însă el nu ştie încă acest lucru, iar dacă Degeţel a ales un moment nepotrivit pentru a-i dezvălui această informaţie sau a denaturat adevărul, atunci nu e de mirare că Jon Snow a ripostat violent.

Jorah ar putea să fie într-o stare proastă via GIPHY

Cel mai probabil mâna urâtă îi aparţine lui Ser Jorah Mormont, pe care l-am văzut ultima dată părăsind-o pe Daenerys pentru a căuta un leac pentru problema sa. Faptul că încearcă să evadeze din ceea ce pare a fi o temniţă sugerează că negocierile pentru tratament nu au decurs aşa cum se aştepta.