Interviu cu Meriam Jane, finalista lui Tudor Chirilă la Vocea României: „Nu cred că sunt dezavantajată, am primit multe mesaje de la români“ VIDEO

Meriam Jane Ndubuisiv este originară din Nigeria, însă a mărturisit că în România se simte ca acasă. În interviul acordat înainte de finala „Vocea României“, Meriam Jane a vorbit şi despre momentul din semifinală când a reuşit să-l emoţioneze până la lacrimi pe antrenorul său, despre care spune că este un geniu.

De ce crezi că românii te-au trimis în finală, deşi până atunci favoritul lor a fost Ştefan?

Într-adevăr, Ştefan a fost unul dintre cei mai buni concurenţi ai acestui sezon, favoritul publicului, iar faptul că în semifinală oamenii mi-au acordat mie votul de încredere mă responsabilizează enorm şi voi face tot posibilul să nu-i dezamăgesc.

Tudor spune că nu este favorit în finală pentru că mulţi români sunt foarte naţionalişti şi cred că titlul de „Vocea României“ ar trebui să revină unui român. Ţi-e teamă de acest lucru, că nu vei fi votată chiar dacă poate vei avea cel mai bun moment al finalei?

Nu cred... Am primit multe mesaje de la românii care mă susţin şi cred că vor vota vocea pentru că este singurul lucru care contează...În plus, mi-au dat un vot de încredere în semifinală, altfel nu aş fi putut fi aici acum. Am o mare încredere în public. Cred că acum e mai important să mă concentrez asupra momentelor din finală, să încerc să fiu cât mai bună, în loc să mă preocup dacă şi de ce votează lumea.

Ce relaţie ai cu Tudor, cum este el ca antrenor, ce ai învăţat de la el?

Tudor este un geniu, este un mare artist şi mă bucur că mi-a devenit prieten. Am învăţat foarte multe lucruri de la el. M-a învăţat să descopăr esenţa muzicii şi, mai ales, să trăiesc muzica din plin, cu libertate.

Cum te-ai simţit când l-ai văzut plângând în timpul interpretării tale?

M-a emoţionat foarte mult să-l văd plângând, nu credeam că vocea mea şi muzica pot avea un asemenea efect, mai ales asupra unui om ca Tudor, care nu se lasă uşor impresionat.

Cum s-a schimbat viaţa ta odată cu Vocea României?

Cred că cel mai important rol al acestui show pentru mine a fost că am înţeles cât de puternică este muzica şi cât de mult poate uni oamenii.

Ai spus de multe ori în timpul show-ului că iubeşti România. De ce iubeşti România?

Pentru că am descoperit aici oameni minunaţi, am fost primită foarte bine, cu multă căldură, mi-am făcut deja mulţi prieteni şi mă simt ca acasă.

Cu ce gânduri intri în finală? Şi câteva cuvinte despre momentul pe care îl pregătiţi.

Am pregătit împreună cu Tudor trei momente foarte speciale, am descoperit trei cântece pe care nu le ştiam şi de care m-am îndrăgostit. Sper să ajungă la public toată emoţia pe care o simt de fiecare dată când le cânt. Mă bucur că voi avea ocazia să urc din nou pe scenă alături de Tudor şi sunt foarte emoţionată pentru că una dintre piese o voi cânta alături de un invitat foarte special, o legendă a muzicii româneşti.

Un mesaj pentru telespectatori înainte de finală.

Bucuraţi-vă de muzică!