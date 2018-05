Dragoş Pătraru: „Doina Gradea mi-a propus să preiau conducerea Ştirilor TVR.“ Jurnalistul anunţă noi dezvăluiri şi spune în ce condiţii ar rămâne la TVR

Într-un interviu acordat postului de radio Europa FM, Dragoş Pătraru a susţinut că şefa Televiziunii Române i-a oferit conducerea Ştirilor TVR. Propunerea a venit în aceeaşi discuţie în care Doina Gradea i-a pus eticheta „cap de porc“ unei reportere, iar pe jurnaliştii de la Ştiri i-a catalogat „hateri de profesie“, pentru că nu urmau linia editorial pe care şi-ar fi dorit-o.

„Doamna Gradea mi-a propus mie în acea discuţie (din decembrie 2017, n.red.) să preiau şefia Ştirilor. Citez din doamna Doina Gradea: «Dragoş, ar trebui să te duci director la Ştiri. Mă jur!» Şi apoi începe să îmi descrie ce se întâmplă la Ştiri. Eu înţelegând că sunt un posibil candidat la şefia Ştirilor, bineînţeles o poziţie pe care nici nu mi-o doresc şi nici nu aş putea să o ocup, că nu asta vreau să fac eu în continuare“, a declarat Pătraru.

Într-un astfel de scenariu, jurnalistul ar fi trebuit să renunţe la emisiunea „Starea Naţiei“ chiar în perioada protestelor, în contextual în care el spune că Doina Gradea i-a solicitat în mod repetat să iasă pe post cu „subiecte mai soft“.

Pătraru a răspuns şi acuzaţiilor formulate de Doina Gradea în faţa Comisiei de Cultură din Parlament, potrivit cărora a lezat-o, a ameninţat-o şi a şantajat-o pentru a lua decizii în favoarea lui.

„Presiunile şi intimidările şi chiar şantajul au fost toate la adresa noastră. Noi întotdeauna am lăsat de la noi în aceste luni – şi am toate dovezile cu care pot să arăta asta – pentru a avea avea în continuare emisiunea, pentru ca publicul să o poată vedea în continuare aici. Noi nu am fost aduşi de pe stradă când am venit aici, cum a fost adusă Doina Gradea. Noi am venit să dăm la Televiziunea Publică, nu să luăm, cum fac aceşti oameni“, s-a apărat Pătraru.

Realizatorul TV a subliniat şi că s-a încercat în mod repetat scoaterea emisiunii „Starea Naţiei“ de pe post şi că în ultimele şapte luni echipa sa s-a confruntat cu ameninţări şi şicanări, printre care scoaterea reluărilor şi notificări.

Jurnalistul acuză că se doreşte transformarea Televiziunii Române într-o platformă absolut obedientă în vederea campaniilor electorale care urmează.

În plus, Pătraru a anunţat că va face şi alte dezvăluiri importante, lucruri pe care le-a prezentat deja în faţa Comisiei de Etică din TVR: „Va fi o mare anchetă. E mult mai tare decât ce a ieşit în public. Probabil următoarea producţie va avea undeva la o oră şi va cuprinde toate aceste dovezi care arată foarte clar ce am fost noi nevoiţi să suportăm la TVR în ultimele şapte luni.“

Dacă Doina Gradea nu va demisiona sau dacă Parlamentul nu îi va retrage sprijinul, jurnaliştii de la „Starea Naţiei“ spun că nu vor mai sta la TVR după 30 iunie, chiar dacă prelungirea contractului cu încă 6 luni se face automat în condiţiile în care se ating ţintele de audienţă.

Amintim că Dragoş Pătraru a făcut publice o serie de înregistrări audio scandaloase . În ele preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, este surprinsă în timp ce afirmă despre o reporteriţă a postului public că are „un cap de porc“, pentru că i-a adresat insistent o întrebare primarului Capitalei, Gabrielei Firea, iar despre jurnaliştii de la Ştiri spune că sunt „hateri de profesie“ pentru că sunt critici la adresa Guvernului. În înregistrări poate fi auzit şi directorul TVR 1 şi producătorul Eduard Dârvariu care, printre altele, afirmă că în instituţie „se fură ca-n codru“.

Într-o primă reacţie, şefa TVR susţine că este victima unei campanii de discreditare orchestrată de Pătraru , că afirmaţiile sale au fost trunchiate şi prezinte scuze, precizând că nu a avut nicio clipă intenţia de a jigni.

Marţi, 8 mai, D oina Gradea a fost invitată în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor pentru a da explicaţii . Numai că PSD a făcut scut în jurul ei şi s-a opus ca şefa televiziunii publice să primească întrebări. Astfel, audierea s-a transformat într-o pledoarie a Doinei Gradea, care a susţinut că expresia „cap de porc“, pe care a folosit-o la adresa unei jurnaliste din TVR, este „o uzanţă a colegilor din media“.

La rândul lui, Dragoş Pătraru a fost invitat în Parlament, săptămâna viitoare, pentru a răspunde la întrebările deputaţilor despre presiunile editoriale din TVR, inclusiv la adresa redacţiei de Ştiri.

