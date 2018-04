Detalii despre ultimul sezon „Game of Thrones“, dezvăluite din greşeală printr-un mesaj al echipei: cea mai mare bătălie a necesitat 55 de nopţi de filmări

Cea mai mare bătălie de până acum, „Battle of the Bastards“, a necesitat 25 de zile de filmări FOTO HBO

Fanii serialului HBO mai au de îndurat o lungă aşteptare până vor afla deznodământul poveştii, al optulea şi ultimul sezon „Game of Thrones“ urmând să aibă premiera în luna aprilie a anului viitor. Totuşi, fără să vrea, unul dintre membrii echipei le-a oferit câteva detalii preţioase iubitorilor de teorii.

Jonathan Quinlan, principalul asistent de regie, a publicat pe Instagram o fotografie a scrisorii de mulţumire pe care producătorii serialului au trimis-o echipei pentru efortul de a îndura „55 de nopţi de filmări consecutive“. Ulterior, postarea a fost ştearsă, însă fanii vigilenţi au reuşit să facă o copie a mesajului, potrivit Huffington Post

„Asta este pentru Night Dragons (Dragonii Nopţii, probabil titlul unui episod – n.r.). Pentru că aţi îndurat 55 de nopţi consecutive de filmări. Pentru că aţi îndurat frigul, ploaia, noroiul, rahatul de oi din Toome şi vântul năpraznic din Maghermorne. Când zeci de milioane de oameni din întreaga lume vor urmări acest episod, peste un an, nu vor şti cât de mult aţi muncit. Nu le va păsa cât de obosiţi aţi fost sau cât de greu a fost să vă faceţi meseria la temperaturi sub limita de îngheţ. Ei vor înţelege doar că urmăresc ceva ce nu a mai fost făcut înainte. Şi totul se datorează vouă“, se arăta în mesajul citat de Huffington Post.

Pe lângă faptul că ultimul sezon „Game of Thrones“ va oferi telespectatorilor o luptă grandioasă, fanii înfocaţi ai serialului au venit şi cu o serie de teorii pe baza detaliilor oferite de Quinlan.

Magheramorne, situată în Irlanda de Nord, este locaţia celei mai nordice părţi a oraşului Westeros, cuprinzând Castle Black şi The Wall. Bătălia care a necesitat 55 de nopţi de filmări ar fi de fapt marea luptă dintre Umblătorii Albi şi fraţii lui Jon Snow de la Rondul de Noapte, potrivit whatculture.com

Pe de altă parte, Toome este locaţia Winterfell-ului, unde în urmă cu doar câteva luni fanii au surprins imagini de la filmări – oraşul cuprins de flăcări, cadavre, luptători Dothraki şi Unsullied. Aşadar, cel mai probabil marea bătălie îi va implica pe toţi cei vii şi cei morţi şi toate personajele principale, mare parte dintre ele fiind deja în Nord sau îndreptându-se acolo. Cel mai probabil, totul se va finaliza cu gospodăria familiei Stark distrusă de flăcări, ceea ce nu e chiar atât de rău pe cât sună dacă ţinem cont de faptul că focul este una dintre cele mai eficiente arme împotriva Umblătorilor Albi.

Misterioasa scenă de luptă este probabil cea mai scumpă şi mai elaborată din istoria serialelor de televiziune. „Battle of the Bastards“, una dintre cele mai mari bătălii din „Game of Thrones“, a fost filmată în 25 de zile, a avut 500 de figuranţi, 65 de cascadori şi 70 de cai şi o echipă de producţie de peste 600 de membri. Aşa că nu e de mirare că ultimul sezon „Game of Thrones“ va fi şi cel mai scump, fiecare episod costând în jur de 20 de milioane de dolari.