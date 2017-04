Cine este vedeta care a înlocuit-o pe Rona Hartner la „Uite cine dansează!“ şi cum s-a descurcat la primele dansuri VIDEO

Roxana Ionescu a înlocuit-o pe Rona Hartner în competiţia de la Pro TV, unde va evolua alături de coregraful Andrei Mangra. „Am emoţii, e prima mea apariţie pe scena «Uite cine dansează!», dar vreau să o asigur pe Rona că voi face tot posibilul pentru ca Andrei să ajungă în marea finală“, a declarat vedeta.

„Îmi pare rău pentru Rona, sper să se facă bine. Eu o să lupt, o să dau tot ce pot, chiar dacă o să-mi fie greu, pentru că ceilalţi concurenţi au deja patru săptămâni de antrenamente înaintea mea“, a mai spus anterior Roxana.

La rândul ei, actriţa şi cântăreaţa Rona Hartner şi-a exprimat regretul că este nevoită să renunţe la acest proiect, însă a explicat că accidentarea a fost destul de serioasă şi necesită o intervenţie chirurgicală: „M-am accidentat şi nu mi-am dat seama. Am avut dureri, dar nu le-am dat importanţă, însă m-a durut piciorul foarte tare şi am decis să merg la medic. Bine am făcut, pentru că medicul a descoperit că am meniscul rupt şi această problemă se rezolvă doar cu operaţie. Îmi pare rău că trebuie să renunţ la competiţie din această cauză, dar mă bucur că am putut prezenta valsul din ediţia a patra şi am încheiat pe primul loc. O să vin în platou la fiecare ediţie, să-i susţin pe Andrei şi noua lui parteneră. Voi fi alături de ei, le voi face galerie şi îmi doresc să ajungă în finală şi să câştige această competiţie.“

Roxana Ionescu nu este străină de ringul de dans, în 2012 reuşind să câştige marele premiu la „Dansez pentru tine“, emisiune difuzată tot de Pro TV. La fel ca acum, Roxana a preluat la momentul respectiv ştafeta de la o altă vedetă accidentată, actriţa Monica Davidescu.

În prima ediţie „Uite cine dansează!“, Roxana Ionescu şi Andrei Mangra au picat la duel cu perechea formată din Antonia şi Paolo Campigotto, prezentând samba. Diferenţa dintre cele două echipe a fost de doar un punct în favoarea Antoniei şi a lui Paolo (32 de puncte).

Prin urmare, Roxana şi Andrei au fost supuşi unui al doilea duel, în cadrul căruia au dansat salsa şi au reuşit să se salveze de la eliminare cu 31 de puncte.