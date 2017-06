Ce vom vedea în finala Românii au talent şi cine sunt invitaţii speciali

Tabloul complet al finalei „Românii au talent“ a prins contur, urmând să aducă în faţa telespectatorilor vineri, de la ora 20.30, 11 concurenţi care aspiră la titlul de „cel mai talentat român“ şi la marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

În finala „Românii au talent“ vor evolua Fang Shuang, Florin Nae, George Aghinea, World Wide, Hera Zaulet şi Marius Moldovan, Lorelai Moşneguţu, Beniamin Dumbrăvan, Aeros, Paula Rad, Run to Infinity şi Eva Timuş - alegerea juriului pe baza Wild Card-ului, care le-a permis vedetelor să-şi trimită concurentul preferat în ultimul act.

Pentru premiul de orginalitate, în valoare de 10.000 de euro, se duelează Alexandru Oltean (07), Don Elvis (15), Ştefan Orheanu (21), Eduard Antal (48) şi Aeros (39). Aceştia pot fi votaţi prin SMS sau apel telefonic folosind codul de concurs la numărul 1264. Tariful este de 0,48 € (inclusiv TVA), iar numărul este accesibil din reţelele Telekom, Orange, Vodafone şi DigiMobil.

Finala „Românii au talent“ este dominată de cântăreţi, părând a se fi transformat în a doua scenă de la „Vocea României“. Printre favoriţi se numără Lorelai Moşneguţu, în vârstă de 14 ani, fetiţa fără mâini care a fost trimisă de Mihaela Rădulescu direct în semifinale după ce a impresionat pe toată lumea cântând la orgă cu ajutorul degetelor de la picioare. Lorelai a produs un nou moment emoţionant în semifinale, cântând melodia „Memory“ la chitară şi voce, ceea ce a determinat-o pe Mihaela Rădulescu să plângă.

Un alt favorit este şi Fang Shuang, concurent originar din China, pentru care Smiley şi Pavel Bartoş au apăsat butonul auriu în etapa audiţiilor. În semifinale, Fang a cântat melodia „Salcia“ în timp ce era aplaudat la scenă deschisă.

O altă voce completează lista favoriţilor. În preselecţii, Paula Rad a convins-o pe Andra să apese butonul auriu pentru ea şi să o trimită direct în semifinale. Femeia de serviciu cu voce de soprană a produs un nou moment apreciat în semifinală emoţionând publicul cu interpretarea ariei „Nessun Dorma“ şi demonstrând încă o dată că talentul poate depăşi orice barieră, poate crea momente memorabile şi poate schimba vieţi.

Pe lângă cei 16 concurenţi, pentru finala „Românii au talent“ au pregătit momente speciale coregraful Gigi Căciuleanu, muzicianul Damian Drăghici şi Valentin Luca, finalistul primului sezon al show-ului de la Pro TV.

Vinerea aceasta, maestrul Gigi Căciuleanu va prezenta o coregrafie extraordinară, cu o poveste impresionantă, plină de trăiri şi mişcări fascinante.

„Cu multă bucurie am primit invitaţia producătorilor emisiunii de a apărea în finala «Românii au talent» şi cu şi mai multă bucurie am acceptat-o. Ocazia de a dansa reprezintă de fiecare dată pentru mine o sursă de fericire. Iar atunci când mişcările mele, atât ale corpului, cât şi cele ale sufletului, au posibilitatea să se adreseze unui public numeros şi de calitate, emoţia mea este cu atât mai mare. De abia aştept!“, a spus Gigi Căciuleanu despre momentul pe care-l va prezenta vinerea aceasta în finala «Românii au talent».

Damian Drăghici, reîntors la naiul românesc, va interpreta alături de taraful său o doină instrumentală la nai, o doină vocală şi piesele „La Ciolpani la crucea-naltă“ şi „Hai, hai cu trasioara“.

„Este o onoare pentru mine să fiu invitat în finala «Românii au talent». Acesta este motivul pentru care am creat acest moment special, un moment de muzică românească folclorică. Acest moment marchează întoarcerea mea, după 30 de ani, la muzica populară românească, pe care am început s-o cânt de când mă ştiu“, a declarat Damian Drăghici.

După ce a uimit o ţară întreagă cu aptitudinile sale şi a câştigat competiţii importante de flair bartending, devenind cel mai bun barman din lume, Valentin Luca se întoarce vinerea aceasta pe scena care l-a consacrat şi este decis să încânte românii cu un moment unic de flair în marea finală „Românii au talent“.

„Momentul pe care îl voi face în finala «Românii au talent» va fi unul unic în România şi spun asta deoarece este prima dată când voi face mişcări de o dificultate extrem de mare într-un spectacol live TV. Voi face mişcări care sunt jurizate la competiţiile internaţionale de flair bartending. În spectacolul de vineri îşi vor face simţită prezenţa şi doi dintre cei mai buni elevi ai mei, Eduard şi Andrei. Vom avea un moment de intro împreună“, a spus Valentin.