Câştigătorul „The Four“ va fi desemnat sâmbătă: ultimele declaraţii ale finaliştilor şi cine are şansa să revină în show

Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crişan şi Marcel Roşca sunt finaliştii primului sezon „The Four – Cei 4“ după ce au reuşit mai multe ediţii la rând să îşi apere scaunele, iar acum se pregătesc pentru ultima luptă, în marea finală de sâmbătă, 9 iunie, difuzată de Antena 1 de la ora 20.00.

Înaintea finalei „Cei 4“ au făcut câteva declaraţii.

Vlad Musta, mezinul show-ului, este pentru prima dată într-un concurs şi spune că această experienţă l-a schimbat profund. „Lumea nu ştia de mine, iar eu nu ştiam nici cum să folosesc o lavalieră, dar am demonstrat de fiecare dată de ce merit acest scaun şi chiar îmi doresc acel contract. Vreau să cânt şi să am concerte“, a spus Vlad.

Maria Cojocaru, cea care a reuşit să îşi apere locul în câteva dueluri grele, recunoaşte că fiecare dintre ele şi-au lăsat amprenta asupra sa. „A fost un timp foarte scurt, în care poţi să creşti foarte mult. A fost o experienţă intensă şi îmi place foarte mult jocul în sine, faptul că nu te lasă să te ataşezi de un rezultat, ci te obligă să fii acolo unde se dă lupta“, a spus Maria.

Alexandra Crişan, ce a rămas „veterană“ după ieşirea lui Dragoş Udilă, are şi ea emoţii pentru marea finală „The Four – Cei patru“. „Sunt stresată, vreau să nu uit cuvintele, vreau să îmi sune vocea bine şi sper că am făcut alegerea corectă a pieselor“, a spus şi Alexandra.

În acest timp, Marcel Roşca, cel care a intrat în competiţie cu puţin timp înainte de finală, nu a avut ocazia să fie duelat, aşa că promite că va recupera. „Am ales pentru finală piese care nu au mai fost cântate niciodată în concursuri şi sper astfel să demonstrez nişte capacităţi pe care nu le are orice interpret“, a încheiat Marcel.

Aşadar, sâmbătă seara, Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crişan şi Marcel Roşca intră în finala „The Four – Cei 4“. De această dată, ei trebuie să le ţină piept, mai întâi, celor doi foşti concurenţi pe care voturile publicului i-au ajutat să revină în marea finală. După cele două dueluri, cei patru rămaşi se vor lupta între ei, pentru marele premiu „The Four – Cei 4“.

Angelo Simonică, Alex Florea, Lu’Chan, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Izabela Simion, Ruxandra Anania, Francesca Ilie, Dragoş Udilă şi Amalia Uruc sunt cei care au ocupat de-a lungul celor zece ediţii un loc pe scaun şi care au putut fi votaţi pentru a se întoarce direct în finală. Numele celor doi aleşi de telespectatori pentru a reveni în luptă vor fi aflate sâmbătă seară, la începutul emisiunii.