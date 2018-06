Când începe show-ul culinar „Cine-i Chefu'?“ de la Kanal D. Ce presupune formatul emisiunii cu un fost MasterChef

Chef Foa (36 de ani), fost membru al juriului „MasterChef“ de la Pro TV, are o vastă experienţă culinară şi reuşeşte de fiecare dată să facă un adevărat spectacol din demonstraţiile sale de virtuozitate în acest domeniu.

Show-ul culinar „Cine-i Chefu'?“ va fi difuzat începând de luni, 18 iunie, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17.00, la Kanal D.

Emisiunea deţine ingredientele pentru a schimba percepţia în ceea ce priveşte cooking show-urile, prin combinaţia inedită de aspecte pur culinare, relaţii între membrii unui cuplu, comicul de situaţie, miza şi emoţiile unui veritabil concurs cu premii consistente, spun reprezentanţii Kanal D.

Astfel, la fiecare ediţie, cuplul câştigător pleacă acasă cu 1.000 de euro. În plus, în timpul emisiunii, telespectatorii vor putea afla o serie de trucuri culinare extrem de utile în viaţa de zi cu zi, sfaturi şi reţete direct de la Chef Foa.

Despre desfăşurarea emisiunii „Cine-i Chefu’?“

Chef Foa le va spune reţeta exactă doar celor trei concurente, urmând ca acestea să îşi îndrume partenerii prin intermediul căştilor audio, fără ca ei să ştie ce produs final trebuie să le iasă din mâini.

Concurentele nu au voie să îşi noteze nimic, aşa că trebuie să fie foarte atente la indicaţiile chef-ului pentru ca apoi să transmită partenerilor informaţia corectă. La final, cele trei concurente trec printr-o nouă încercare: legate la ochi, ele vor gusta din cele trei preparate şi vor oferi note celor trei „bucătari”.

Cuplurile interesate să participe în emisiune pentru a câştiga premiul pus la bătaie, de 1000 de euro la fiecare ediţie, se pot înscrie în continuare pe pagina casting.kanald.ro.

Despre Chef Foa

Chef Foa, fost membru al juriului în show-ul „Masterchef“ de la ProTV, lucrează în bucătărie de 18 ani. Timp de 10 ani a ales să urmeze mai multe cursuri de pregătire şi să participe la schimburi de experienţă în afara ţării, în special în Marea Britanie. A lucrat într-un pub cu o stea Michelin. „Dintre toate locurile unde am fost să învăţ, cel mai mult mi-a plăcut la pub-ul «The Nut Tree Inn» din Anglia. Nu este orice fel de pub, ci unul cu o stea Michelin. La început am fost foarte şocat, deoarece este situat într-o zona destul de izolată şi are un design foarte simplu, însă clienţii soseau acolo şi cu elicopterul. Asta bineînţeles se datora mâncării, care era excelenţă, astfel spus «Best of British Food». În echipa m-am acomodat foarte repede, era o atmosfera de lucru prietenoasă. Se ţineau tot felul de concursuri, toate cu scopul de a ne îmbunătăţi talentul în bucătărie. De exemplu, am reuşit să curat 100 de homari în 2 ore jumătate. La plecare, am vrut neapărat să le gătesc bucătarilor ceva românesc, aşa că le-am pregătit o varză a la Cluj, pe care au mâncat-o imediat“, povesteşte Foa.

În plus, a lucrat pentru firma de catering a renumitului bucătar Jamie Oliver, „Jamie Oliver’s Fabulous Feasts“ din Oxfordshire UK.

În prezent coordonează meniurile şi bucătăriile a opt dintre cele mai căutate restaurante din Bucureşţi.

„Ca Executive Chef am în subordine un număr de opt bucătării diverse şi cu clienţi diferiţi de fiecare dată: avem un bistro, un pub, un tapas bar, un restaurant al fresco şi în curând şi altele. Fiecare zi este o nouă provocare, nu poţi să-ti motivezi echipa o dată şi apoi să pleci în vacanţă, trebuie să fii alături de oamenii pe care îi conduci în fiecare zi, pentru că am crescut şi continuăm să creştem împreună“, povesteşte Foa.