A doua rundă de Confruntări la „Vocea României“: Loredana şi Despot şi-au înlocuit concurenţii din steal room. Ce voci merg în galele live VIDEO

Aseară, a avut loc cea de-a doua rundă de Confruntări de la Vocea României. A fost o ediţie din care nu au lipsit emoţiile, suspansul, distracţia şi situaţiile neaşteptate. Şi vinerea aceasta, noi concurenţi au fost salvaţi, iar în acest moment, în steal room aşteaptă deciziile viitoare ale antrenorilor următorii: Cristian Prăjescu - echipa Tudor, Răzvan Mărcuci - echipa Smiley, Tudor Bileţchi - echipa Lori (care a înlocuit-o pe Doina Spătaru) şi Robert Piţa - echipa Despot (care a înlocuit-o pe Raluca Ursu).

Echipa Tudor

Tudor i-a trimis vineri în ring pe Răzvan Encuna şi Stelian Ailincăi. Cei doi băieţi au interpretat melodia „Who's Gonna Ride Your Wild Horses“, vocile lor s-au armonizat foarte frumos şi au realizat un duet apreciat de antrenori. La final, după câteva momente de gândire, alegerea antrenorului a fost Răzvan.





Echipa Smiley

Echipa Smiley a fost reprezentată în cea de-a doua rundă de Confruntări de cuplurile formate din Ana Munteanu - Tudor Bileţchi şi Iuliana Popa – Octavian Casian. Ana şi Tudor au cântat melodia „Runnin’“ şi i-au lăsat pe antrenori fără cuvinte, reuşind să creeze un moment plin de putere şi sensibilitate pe scenă. Iuliana şi Octavian au interpretat într-o manieră proprie piesa „Have you ever seen the rain“ şi i-au uimit pe toţi cu un moment inedit pe scena Vocea României. În cele din urmă, Smiley a decis să meargă mai departe cu Ana şi Octavian.

Echipa Loredana

Şi echipa Lori a avut ieri seară în luptă două cupluri care au impresionat: Robert Piţa – Rufus Martin şi Amalia Uruc – Neonela Duplei. Robert şi Rufus au cântat magistral piesa „When love comes to town“ şi au realizat unul dintre cele mai bune duete de la Vocea României, iar publicul şi antrenorii s-au ridicat de pe scaune şi i-au răsplatit cu aplauze. Amalia şi Neonela au interpretat melodiile „Rumor has it“ şi „Someone like you“. Cele două fete au abordat diferit momentul prezentat pe scenă, una fiind plină de energie şi cealaltă opusul acesteia. Cu toate că sunt firi extrem de diferite, vocile lor au sunat bine şi au încântat. A fost o alegerea grea, însă Lori a decis să continue competiţia cu Rufus şi Amalia.

Echipa Despot

Două cupluri din echipa Despot au făcut aseară spectacol: Andrada Creţu – Cristian Goaie şi Valentin Poienariu – Horaţiu Haiduc. Andrada şi Cristian au cântat melodia „Locked out of Heaven“ şi l-au făcut pe antrenorul lor mândru de ei. A fost un moment plin de energie şi forţă, cei doi reuşind să creeze un moment extraordinar. Valentin şi Horaţiu au interpretat piesa „Hold back the river“, vocile lor completându-se perfect într-un duet de excepţie. Smiley şi Tudor le-au dat sfaturi utile băieţilor, iar antrenorul lor a recunoscut că emoţiile l-au cuprins pe parcursul întregului moment. Cele două reprezentaţii au cucerit publicul, însă la final Despot a decis să continue competiţia împreună cu Andrada şi Valentin.