Încep galele live „Românii au talent“: cine sunt primii 10 semifinalişti care dau start spectacolului FOTO

Andreea Ghiţiu, Bianca Mihai, Cesima Nechifor, Elina Savga, Gabriel Vizitiu, Mirela Louis, Mistah White, Liviu Săndulache, Roxana Zorzolan şi Sergiu Hudrea pregătesc momente speciale pentru primul live din sezonul 8 şi sunt gata să cucerească publicul cu abilităţile lor uimitoare.

Andreea Ghiţiu are 18 ani şi este din localitatea Rohia, Maramureş. A urmat cursurile Şcolii Populare de Artă din Baia Mare şi este studentă la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, filiala Baia Mare, secţia Etnologie. Visul ei este să îşi facă un nume în lumea muzicii şi să ducă mai departe interpretarea horii cu noduri. Vrea să îşi pună talentul în valoare şi să o cunoască mai bine pe Andra, pe care o iubeşte foarte mult. Spune că ar fi o onoare pentru ea dacă în viitorul apropiat ar putea să cânte o melodie cu jurata Românii au talent. Pe lângă muzică, Andreea pictează icoane şi peisaje. A avut chiar şi o mică expoziţie la biblioteca unde lucrează mama ei.

Pe Bianca Mihai bunica a îndrumat-o să cânte. Cele două cântă împreună prin casă şi ea a fost cea care le-a propus părinţilor Biancăi să o înscrie la cursuri de canto. Concurenta Românii au talent cântă de un an, dar nu la nivel profesionist. Face o oră de canto în fiecare săptămână. A început cu câteva festivaluri, iar de când este la liceu a cântat într-o trupă. Bianca studiază la un liceu de profil matematică - informatică intensiv şi muzica este doar o pasiune. Profesorul de canto a îndrumat-o spre jazz. Mai este pasionată de scris, desen şi de tot ce e frumos. Arta, în general, o atrage. Familia o susţine în tot ceea ce face.

Cesima Nechifor i-a impresionat pe Smiley şi Pavel Bartoş în etapa preselecţiilor, iar cei doi nu au ezitat şi au apăsat butonul auriu pentru ea. Cesima este pasionată de muzică şi de modeling. I-ar plăcea să fie model. A făcut parte din lotul naţional de gimnastică, a început la vârsta de şapte ani cu gimnastica şi ar mai fi continuat, însă s-a oprit acum doi ani, pentru că s-a accidentat la un genunchi. Mama ei spune că Cesima nu are cum să se reapuce serios de gimnastică din cauza acestei accidentări, chiar dacă acum este bine. Cesima a mers şi la competiţii, de unde s-a întors cu premii şi medalii de aur şi de argint. În străinătate, a participat la un concurs de gimnastică ritmică în Bulgaria.

Elina Savga face patinaj artistic de la 8 ani. Antrenoarea ei a descoperit-o şi a început să lucreze cu ea, chiar dacă era cam târziu să practice acest gen de sport. Când a început să progreseze, antrenoarea a decis să lucreze cu ea individual şi să o pregătească de competiţii. Talentul vine de la ea, iar de la părinţi are firea creativă. Mulţi oameni îi spun că are o perseverenţă unică, pentru că este capabilă să „se bată cu capul de pereţi”. Într-un final, prin muncă enormă şi dorinţă şi mai mare, realizează ceea ce îşi propune. De asemenea, toţi îi spun că are o calitate importantă: determinarea. La antrenamente merge în fiecare zi. Uneori şi de la cinci dimineaţă, ca să nu fie multă lume la patinoar.

Gabriel Vizitiu are 13 ani si este din Adjud. Gabriel a început contorsionismul la vârsta de 9 ani. A făcut prin casă câteva mişcări, apoi i-a cerut sfatul profesorului de sport. În prezent se antrenează în fiecare zi câte două ore. A participat o singură dată la un eveniment, iar banii pe care i-a câştigat atunci i-a donat copiilor care aveau nevoie. Îi mai place să deseneze şi să facă teatru, este un băiat optimist şi inteligent şi spune că învaţă bine la şcoală, însă că la matematică nu prea se pricepe. Gabriel e mândru de el că face ceea ce îi place şi că îi şi reuşeşte. Îşi doreste să facă gimnastică artistică. E susţinut de multă lume, inclusiv de vecinii de pe scara de bloc în care locuieşte.

La 10 ani, la îndemnul unui vecin, Mirela Louis a mers la Circul de Stat Globus pentru a învăţa arta acrobatică, fiind ceea ce îşi dorea. De la căţăratul haotic în copaci sau pe garduri, Mirela a ajuns în săli de antrenament dotate cu tot ce are nevoie un acrobat. La scurt timp după ce a început antrenamentele, a devenit colaborator al Circului Globus. La 14 ani a avut primul spectacol sub cupola Globus, cu un număr de hula-hoop, iar de la 16 a continuat cu numere aeriene complexe. Talentul a recomandat-o pentru contracte în afara României. Zece ani a lucrat în Australia, Noua Zeelandă sau Europa. În 2009 a decis să se întoarcă în ţară. Pentru baieţelul ei a rămas în România. Nu concepe ca micuţul în vârstă de 7 ani să crească departe de mama lui.

Mistah White vorbeşte limba engleză de la 5 ani, studiază limba germană de la 7 ani, scrie versuri şi poveşti de la 8 ani, a urmat cursuri de pian, a cântat în corul şcolii şi în corul bisericesc şi a primit primul rol principal la 11 ani. A început să studieze percuţie la 20 de ani, a intrat în contact direct cu muzica şi cultura braziliană un an mai târziu şi tot de atunci compune. A cântat şi cântă în continuare şi pe străzi, pe terase, pe plajă, în păduri şi aşa mai departe. Cântă la percuţie, muzicuţă, chitară şi fluier atât singur, cât şi în colaborare cu instrumentişti, vocalişti sau beatboxeri. Este licenţiat în Comunicare şi Relatii Publice, iar în prezent este masterand la Filosofie.

Liviu Săndulache este născut şi locuieşte în Piatra Neamţ. În liceu, în clasa a noua, a realizat că vrea să facă pictură, portrete. A început să iasă cu aparatul foto pe stradă, să imortalizeze oameni, pe care apoi i-a pictat. La 16 ani a avut prima expoziţie în Piatra Neamţ. După aceasta, a început să-şi vândă lucrările. În momentul de faţă vinde foarte bine în afara ţării. Totul a presupus multă muncă şi nopţi nedormite. În copilărie, Liviu a avut un accident care i-a schimbat complet viaţa. E alt om de atunci. Înainte îi plăcea fotbalul, după accident nu a mai dat cu piciorul în minge. Susţine că nu regretă nimic din ce a decis şi a făcut până la 19 ani.

Roxana Zorzolan a cântat de când era mică, de la grădiniţă până la şcoală. Când a auzit-o, învăţătoarea a luat-o la Casa de Cultură, unde a început serios muzica. Din clasa a patra a făcut parte dintr-o trupă şi a colindat ţara, a legat prietenii pe la diferite festivaluri şi concursuri la care a participat. Roxana nu are studii muzicale, a făcut doar câteva luni de canto. În prezent este studentă la Facultatea de Arhitectură în Bucureşti. Roxana pictează, desenează, face modelaj în lut, scrie şi cântă la chitară. Îi place să afle cât mai multe despre diverse lucruri. Orice descoperă nou o fascinează. Pe viitor, îşi doreşte cel mai mult să facă muzică.

Sergiu Hudrea a început studiul chitarei la 7 ani, în Cluj-Napoca, oraşul natal. La doar opt ani a mers la primele festivaluri de muzică clasică. Atunci a obţinut şi primele premii. În 2011, la 14 ani, Sergiu a fost finalist al celei mai importante competiţii de chitară din lume, Guitar Foundation of America. Are peste 50 de premii obţinute în urma competiţiilor la care a participat. În prezent, are aproape 30 de premii întâi primite la competiţii internaţionale. A continuat să se evidenţieze pe plan internaţional. După terminarea liceului, Sergiu a fost admis la Ecole Superieure de Musique et Danse din Lille, Franţa, unde este în continuare student. A ales această şcoală pentru a studia cu unul dintre cei mai renumiţi profesori de chitară din Europa, Judicael Perroy.