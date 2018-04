Vunk lansează primul documentar al unei trupe româneşti: Andreea Esca şi Andi Moisescu apar în primul trailer al filmului VIDEO

Documentarul „VUNK-Jur să spun adevărul“ prezintă istoria trupei VUNK, fondată în 1989 şi va fi lansat pe 28 mai, în cadrul TIFF.

„Am ales să facem acest documentar pentru că vrem să demonstrăm că, dacă munceşti temeinic şi mergi pe drumul tău, poţi face din pasiune o meserie. Noul val de artişti, indiferent cărui gen muzical aparţin, trebuie ajutaţi să nu se dea bătuţi, atâta timp cât cred în talentul lor. Veţi vedea filmări din toate perioadele carierei, începând cu participarea la Cântarea României din 1988 şi continuând cu momente cheie din 1989, 1990, 1992, 1993, 1994 etc, până în prezent. Povestim despre curajul de a experimenta lucruri noi, despre cât de greu este să te depăşeşti an de an, despre prietenie şi încredere“, a declarat Cornel Ilie, potrivit europafm.ro.

Solistul povesteşte, de asemenea, că în documentar se vor regăsi şi înregistrări cu „cele mai frumoase momente“ trăite de fani la concertele trupei, de-a lungul timpului.

„O parte importantă din documentar este dedicată fanilor, pe care i-am invitat să se filmeze şi să ne trimită cele mai frumoase momente care îi leagă de noi la adresa documentarvunk@gmail.com.

Sunt sigur că vom avea surprize şi vom descoperi multe poveşti inedite“, a adăugat Cornel Ilie.

Timp de 14 ani, membrii formaţiei - Victor, Alex, Nicu şi Cornel - au activat sub numele de scenă Vank. La împlinirea a 10 ani de carieră şi după o pauză de aproximativ patru ani, trupa se reinventează şi devine Vunk. Astăzi, Vunk înseamnă Cornel Ilie, Nicu Sârghea, Daniel Ionuţ Onel şi Gabi Maga.

De-a lungul anilor, Vunk a lansat mai multe hituri, printre care: „Artificii pe tavan“, „Prajitura cu jeleu“, „1000“, „Regele şoselelor“, „Pleacă“, „Aşa şi“, „Scapă-mă de ea“ sau „Numai la doi“. În mai 2017, s-a lansat cel de-al 8 album al trupei, „Extrovertit“, în show-ului „Secretul tău“.