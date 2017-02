Voltaj răspunde criticilor: „Am cântat în campanii electorale, dar, indiferent de profesie, trebuie să iei atitudine dacă te interesează viitorul“ VIDEO

„Am fost la vot şi am fost dezamăgit. Mă interesează viitorul copiilor“

Invitat la Matinalul ProFM, Călin Goia a recunoscut că a cântat de-a lungul anilor în campanii electorale organizate de diverse partide, dar a specificat că niciodată nu a îndemnat publicul să voteze pentru cineva anume. Acelaşi solist al trupei Voltaj spune că, dincolo de critici, nu vrea să stea indiferent, chiar dacă este artist, fiind interesat de viitorul personal şi al ţării.

„Am cântat de-a lungul anilor şi cu PNL, şi cu PD, şi cu PSD. Nu am zis niciodată în apariţiile noastre votaţi grupul cutare, mi-ar plăcea să văd o înregistrare în care să fi zis aşa ceva, am fost invitaţi la evenimentele astea. Am preferat să mergem acolo şi să cântăm pentru public, ni s-au dat nişte ocazii să ajungem în oraşe în care în mod normal n-am fi ajuns. De-a lungul anilor, să ştiţi că şi noi am fost dezamăgiţi, la fel ca majoritatea românilor. Am fost de fiecare dată la vot şi de foarte multe ori am fost dezamăgit.

Ni s-a reproşat că noi de ce ne băgăm în treaba asta, când ar trebui să stăm pe scenă şi să cântăm, că ăsta e rolul nostru. Cu asta nu sunt de acord, pentru că în zilele astea, indiferent de profesia pe care o ai, tu trebuie să iei o atitudine dacă te interesează viitorul tău, al ţării, pe mine personal al copiilor mei, pe care vreau să-i cresc aici, cu nişte principii sănătoase“, a declarat Călin Goia la ProFM.

Piesă cu priză la public

Piesa „Dacă România ar vorbi, ar spune aşa“ a atins 4,4 milioane de vizualizări, 157.000 de share-uri şi aproape 100.000 de like-uri. „Ne-am dus la proteste chiar a doua zi după noaptea neagră, am avut ca un gol în stomac în momentul în care am auzit ce s-a întâmplat, cu golul ăsta am plecat spre piaţă, unde era o revărsare de indignare, furie şi aşa mai departe şi, plecând din piaţă, efectiv versurile au început să-mi curgă în cap“, a zis solistul Voltaj. „Sper că nu ne-am întors în urmă cu 27 de ani şi sper să depăşim momentul ăsta, oricum ceea ce am constatat cu mare satisfacţie este faptul că avem atitudine civică, după 27 ăştia de ani“, a mai zis Goia.

Recent, Gălin Goia a postat o înregistrare video pe pagina de Facebook a trupei Voltaj în care cântă despre România, având în vedere protestele care au loc în ţară. Artistul face o numărătoare inversă a celor 10 zile în care ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern pot fi contestate, iar versurile sună în felul următor:

„Mai am doar 10 zile de trăit/ Să ştiţi copiii mei că v-am iubit/

Mai am doar nouă zile şi apoi voi fi iar prăbuşită în noroi/

Mai am opt zile în care să mai strig până am să mă întorc din nou în frig/

Mai am doar şapte zile să-i opresc pe cei ce fără milă mă jertfesc,/

Mai am doar şase zile să mai sper că n-o ajung în întunericul de ieri/

Mai am cinci zile şi asta-i tot să mă ridic de jos n-am să mai pot,/

Mai am doar patru zile să schimb totul, căci lacrimile mele sunt Mureşul şi Oltul/

Mai am trei zile şi nicio minune nu va dura mai mult aşa se spune/

Mai am doar două zile din păcate vreau să vă văd iar frate lângă frate/

Mai am o zi şi doar un singur dor, nu mă lăsaţi, vă rog, să mor“.