VIDEO Joni Sledge, membră a grupului Sister Sledge, a murit la vârsta de 60 de ani

Anunţul a fost făcut sâmbătă de reprezentanţii trupei. Joni Sledge a fost găsită fără viaţă în casa ei din Phoenix, Arizona, iar cauza decesului nu a fost încă determinată.

Născută în Philadelphia, Joni, împreună cu surorile Debbie, Kim şi Kathy, a pus bazele grupului Sister Sledge în 1971. Întâlnirea cu muzicienii Bernard Edwards şi Nile Rodgers a fost cea care le-a adus succesul.

După „We Are Family“, care a ajuns pe locul al doilea în topul Billboard Hot 100 şi a devenit cunoscută la nivel mondial, în 1979, grupul este cunoscut pentru piese ca „He's the Greatest Dancer“, „Lost in the Music“şi coverul după Motown, „My Guy“.

O compoziţie semnată de Joni Sledge, care era prima voce a grupului, este „Reach Your Peak“.

Kathy Sledge a ales cariera solo, iar trioul a continuat să susţină concerte. Sister Sledge a cântat, în 2015, când Papa Francisc a vizitat Philadelphia.

„Ieri, apatia a coborât peste familia noastră. Suntem trişti să vă anunţăm că draga noastră soră, mamă, mătuşă, nepoată şi verişoară Joni a murit ieri. Mulţumim pentru rugăciunile transmise“, se arată într-o declaraţie a familiei.