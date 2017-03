Trupa Three Days Grace vine pentru prima dată în România, în cadrul unui festival: cine cântă în deschidere VIDEO

După două decenii în care au devenit trupa simbol a rockului alternative din Canada, Three Days Grace se mândresc cu numeroase discuri de Platină câştigate în mod special pentru primele trei albume care le-au definit carieră: Three Days Grace (2003), One-X (2006) şi Life Starts Now (2009). Cel mai recent album al trupei, Human (2015), a fost clasat pe locul 1 în topurile de peste ocean.





Muzica trupei Three Days Grace este cunoscută în toată lumea datorită unor single-uri precum „Painkiller“, „Riot“, „Pain“ sau „I Hate Everything About You“, iar mesajul lor a rămas acelaşi în toţi aceşti ani: „Tu ai putea să schimbi ceva în viaţa ta dacă ai avea la dispoziţie doar trei zile?“