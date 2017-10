Rimaru din trupa hip-hop R.A.C.L.A., acuzat de hărţuire de numeroase femei: „M-a întrebat cum îmi permit să nu îi răspund pe Facebook şi m-a scuipat“

Călin Ionescu, cunoscut sub de scenă Rimaru, este unul dintre fondatorii trupei R.A.C.L.A., prima trupă hip-hop din România, pe care a înfiinţat-o în 1993 alături de fratele său, Dan Ionescu. Călin Ionescu lucrează, totodată, în publicitate, ultimul post ocupat fiind cel de Director Creativ la agenţia Centrade Cheil.

Numeroase femei care au intrat în contact cu el pe plan profesional au povestit cum acesta se folosea de funcţia ocupată în companie pentru a le face avansuri pe Facebook, iar dacă era refuzat, apela la jigniri, intimidări sau ameninţări, iar multe dintre ele au dovedit acest lucru prin publicarea conversaţiilor avute pe Messenger cu acesta. Unele dintre aceste femei împărtăşesc, însă, că au fost chiar agresate fizic de acesta chiar la Noaptea Agenţiilor.

Deşi câteva poveşti de agenţie au fost împărtăşite ulterior, fără să se dea nume, „avalanşa“ s-a declanşat odată cu posterea unei persoane din industrie, care i-a făcut publică identitatea şi l-a numit „regele libidinoşilor“.

„Felicitări sincere tuturor fetelor care şi-au spus oful prin #metoo. Am văzut şi nişte poveşti cu libidinoşi de prin agenţiile de publicitate. Eu şi prietenii mei ne întrebam când apare contentul ăla marfă cu regele libidinoşilor. Empiric vorbind, jumătate dintre femeile pe care le cunosc şi au treabă remotely cu advertisingul au avut treabă şi cu el. Hai că se poate“, a scris Faiăr Silviu, care a lucrat pentru mari agenţii de publicitate.

De aici, poveştile de tot felul au curs.





„În 2014 eram în anul I de facultate, cursantă a Şcolii Centrade Cheil în seria a 17-a. Individul nu era unul din mentorii noştri, dar s-a băgat în seamă pe Facebook. M-a întrebat cum mi se pare agenţia şi dacă îmi place la Centrade Cheil. După ce i-am zis că mi se pare interesant, m-a întrebat dacă n-aş vrea să ieşim la o cafea să îmi povestească mai multe despre creaţie. Nu i-am mai răspuns. Timp de câteva zile mi-a trimis mesaje în care vorbea singur pe chat. La Noaptea Agenţiilor, m-a tras de o mână de-o parte şi m-a întrebat cum îmi permit să nu îi răspund pe Facebook. După care a adunat toată flegma pe care a avut-o în el şi m-a scuipat în faţă de faţă cu toată lumea, cu toţi prietenii şi colegii. Bineînţeles că s-a muşamalizat totul şi m-au rugat insistent de la HR să nu mai povestesc“, a scris o fata.



Fotografa Andreea Retinschi povesteşte un incident similar de la acelaşi eveniment: „Noaptea agenţiilor, 2015. Eram la Centrade cu câtiva prieteni, mă rătăcisem de ei şi îi căutam pe terasă. Am simţit că cineva mă strânge foarte puternic de ceafă, m-am întors şi îl văd. Îl ştiam pentru că îmi tot scria sp ne vedem, şi nu doar mie, dar la multe din fetele pe care le ştiam. Mă gândesc că nu şi-a dat seama cât de tare m-a strâns. Începe să vorbească şi i se poticnesc cuvintele, e foarte beat. Mă întreabă repetat ce caut acolo, „Eşti pe teritoriul meu, de ce ai venit aici, aici e teritoriul meu“. Îi spun că e beat şi îi spun să mă lase în pace şi îmi varsă băutura lui în cap, apoi aruncă cu paharul de plastic în capul meu în timp ce mă îndepărtez. În timp ce le povestesc pe hol prietenilor mei ce s-a întâmplat, vine o fată care îmi spune că a auzit povestea, dar nu a auzit numele, dar bănuieşte ca este vorba despre el. Îi confirm şi mă roagă să fac o plângere pentru că pe o prietenă de a ei a scuipat-o în seara aceea. Ieşim un pic pe terasa să luam un pic de aer, vine direct la mine, e agresiv, îmi vorbeşte de la câţiva centimetri de faţa mea, pune mâna pe mine. Baieţii care sunt cu mine se pun între noi şi plecam de acolo. Caut pe cineva să fac plângere. Aşteptam o vreme lungă, dar nu vine nimeni, povestesc câtorva oameni de acolo, primesc diverse „Ei, e beat, ştii cum e“, "În rest e un tip okay“, „Nu lăsa asta să îţi strice seara“. Până la urmă am făcut plângere la agenţie şi am fost asigurată că va fi disciplinat şi că nu va mai exista o următoare abatere. Îmi pare rău că nu am scris atunci despre asta atunci, şi poate din cauza asta au fost şi alte fete în aceeaşi situaţie. M-a făcut să mă simt atât de mica şi neputincioasă şi mi-a fost frică. Înca îmi este, dar văd că ne facem curaj.“





Unele femei au făcut publice şi conversaţiile pe care le-au avut pe Messenger cu Rimaru, în care acesta le jigneşte şi foloseşte un limbaj agresiv.





În urma acestor acuzaţii, compania Centrade Cheil a luat poziţie „fermă“ într-un mesaj pe Facebook în care se precizează că „politica agenţiei condamnă orice fel de agresiune în cadrul echipei“ şi că vor fi luate „măsurile necesare“, însă mai mulţi utilizatori susţin că agenţia ştia de multă vreme situaţia şi a încercat în tot acest timp să acopere gesturile lui Rimaru.

Surse din interior spun că Rimaru a fost concediat şi că agenţia urmează să anunţe acest lucru în cursul zilei de azi.

Rimaru a precizat că va oferi, în curând, un punct de vedere legat de acuzaţiile care i se aduc.