Festivalul Rock The City 2017 a fost anulat: ce explicaţii dau organizatorii şi cum vă puteţi restitui banii

„Timp de 8 ani festivalul Rock the City a adus în Bucureşti o varietate de genuri muzicale. În acest an, cu părere de rău va anunţăm că, din cauza unor motive neprevăzute şi independente de voinţa organizatorilor, nu vom putea continua cu ediţia planificată pentru data de 27 august 2017. Pentru restituirea contravalorii biletelor va rugăm să va adresaţi punctului de vânzare Eventim de la care au fost achiziţionate. Pentru biletele achiziţionate on-line va rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa contact@eventim.ro. Vă mulţumim pentru susţinere şi pentru interesul acordat evenimentului“, se arată într-un mesaj pe pagina de Facebook Rock The City.

Cel mai mare festival rock, organizat de Marcel Avram, East European Production şi D&D East Entertainment, trebuie să se desfăşoare la Arenele Romane, pe 27 august, iar între trupele care concertau se numără The Offspring, care era cap de afiş al festivalului, Bullet For My Valentine, The Darkness, Firma, precum şi alte trupe româneşti. Biletele aveau preţuri cuprinse între 151,2 lei, 194,4 lei (Normal Circle) şi 259,2 lei (Golden Circle).