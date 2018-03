Festivalul Old Blacks, Rock & More deschide uşi celor talentaţi si aflaţi la început de drum

Astfel, până pe 31 martie 2018, cine vrea să urce pe aceeaşi scenă cu nume consacrate, în faţa unui public de peste 5000 de oameni, trebuie să trimită un demo video filmat la repetiţii şi nu în studio, la adresa demo@oldblacks.ro . Un juriu specializat, format din organizatorii festivalului şi reprezentanţi de la Rock FM, va decide, ţinând cont şi de votul publicului, care sunt numele care vor urca pe scena Arenelor Romane în data de 25 mai 2018, pentru a deschide festivalul ”Old Blacks, Rock & More”.

Celebrul rocker Cristi Hrubaru, personaj cunoscut în comunitatea rock şi în cea moto din România, vine şi el la festival, în calitate de prieten al trupelor de pe scenă dar şi de prezentator al evenimentului.

”Mă bucur că Old Blacks, Rock & More combină mai multe genuri. E loc sub soare pentru toate gusturile într-un festival din 2018. Vă aştept pe 25 mai la Arene! Nu pot sa dau din casa dar vor fi surprize multiple la faţa locului. Şi, sper eu, nişte lăzi cu bere ca premii, tricouri negre Old Blacks şi multe altele pentru cine e pe faza. Viaţă lungă, Old Blacks! De obicei eu port noroc festivalurilor aflate la început de drum” şi-a motivat Cristi Hrubaru decizia de a accepta propunerea organizatorilor.

Pe lângă trupele alese să deschidă concertele artiştilor consacraţi, Festivalul ”Old Blacks, Rock & More” aduce pe scena Arenelor Romane şase trupe iubite de publicul românesc. Veteranii de la Iris, aflaţi în plin turneu prin ţară pentru promovarea noului single, "Manifest". Viţa de Vie, de 22 de ani cea mai populară trupă de alternativ de la noi, care se pregăteşte intens de lansarea unui nou album. La un nou material discografic lucrează şi Iedera, care va cânta împreună cu Trupa Zero piese pe care le-au lansat în anii 2000, dar şi unele în primă audiţie. Şi Trooper, rockerii români care, în cei 20 de ani de la înfiinţare, au cântat alături de grei ai genului precum Iron Maiden, Manowar, WASP sau Judas Priest. Subcarpaţi, cei care reinterpretează folclorul în manieră proprie şi aduc în prim-plan ideea că e important să ne conectăm la originile noastre.

Festivalul ”Old Blacks, Rock & More” este un adevărat maraton muzical, întins pe parcursul a peste 7 ore de concerte live, care îşi doreşte să aducă pe aceeaşi scenă trupe din diverse genuri muzicale, pe gustul celor care vor să retrăiască momente de nostalgie alături de idolii adolescenţei lor dar şi să audă piesele recent lansate de aceştia.

Biletele pentru această primă ediţie se găsesc pe iabilet.ro, bilete.ro şi blt.ro.

”Old Blacks, Rock & More” este organizat de Sprint Media Group şi JB Parker şi comunicat de HTag PR.