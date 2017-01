Cum ar fi sunat hit-urile momentului în anii ’80: un DJ a remixat piesele unor artişti precum Rihanna, Justin Bieber şi Katy Perry şi le-a schimbat înfăţişarea

DJ-ul şi producătorul canadian cunoscut sub numele de Tronicbox a făcut senzaţie pe internet cu ideea sa ingenioasă de a adăuga unor hit-uri celebre, precum „Love Yourself“, „Firework“, „Sugar“, „This Is What You Came For“, pe care le auzim frecvent la radio, savoarea anilor ’80. Pentru ca tacâmul să fie complet, acesta şi-a reimaginat şi înfăţişarea cântăreţilor.

Astfel, Justin Bieber a ajuns să semene cu George Michael şi Bryan Adams, Rihanna poartă coafura lui Whitney Houston, Adam Levine ne aminteşte de Rick Astley, iar Katy Perry de Olivia Newton John în videoclipul piesei „Physical“, în timp ce Ariada Grande este de nerecunoscut în abordarea stilul celebrei C.C. Catch.

Calvin Harris ft. Rihanna - This is what you came for

Justin Bieber - Love yourself

Justin Bieber - What do you mean

Justin Bieber - Baby

Katy Perry - Firework

Adam Levine - Sugar

Ariana Grande - Focus

Ariana Grande - Into You