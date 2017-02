Câştigătorii BRIT Awards 2017. Katy Perry a susţinut un recital inedit prin care a făcut o nouă declaraţie politică la adresa lui Donald Trump VIDEO

Legendarul David Bowie, care a murit în ianuarie 2016, a câştigat la BRIT Awards 2017 cele mai importante premii – pentru Cel mai bun artist solo britanic şi Albumul britanic al anului, potrivit agenţiei Reuters.

David Bowie, supranumit „cameleonul muzicii pop“, şi-a lansat ultimul album, „Blackstar“, de ziua lui de naştere, pe 8 ianuarie 2016, cu doar două zile înainte de a muri, la vârsta de 69 de ani, din cauza unui cancer.

„Întotdeauna le-a oferit sprijin oamenilor pe care i-a considerat puţin mai ciudaţi sau puţin mai excentrici, întotdeauna a fost acolo pentru ei“, a declarat Duncan Jones, fiul lui David Bowie, care a urcat pe scenă pentru a primi trofeele BRIT. „Acest premiu îl dedic tuturor ciudaţilor!“, a adăugat Jones.

La gala BRIT Awards 2017, desfăşurată în sala O2 Arena din Londra, au susţinut recitaluri Katy Perry, Robbie Williams, Bruno Mars şi Ed Sheeran. Cântăreaţa americană Katy Perry a făcut o nouă declaraţie politică, interpretând piesa „Chained to the Rhythm“, în timp ce dansatorii săi purtau pe capete machete reprezentând case albe. Mai mult, artista a fost flancată pe scenă de două schelete îmbrăcate asemănător cu preşedintele american Donald Trump şi premierul britanic Theresa May în ziua în care s-au întâlnit la Washington.

Cântăreţul George Michael, care a murit în luna decembrie, a fost la rândul său omagiat cu un cântec-tribut din repertoriul său, „A Different Corner“, interpretat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay.

Cântăreaţa Adele a primit trofeul BRITS Global Succes, pentru vânzări internaţionale uriaşe ale albumului „25“, Emeli Sandé a fost desemnată Cea mai bună cântăreaţă britanică, iar Beyoncé – Cea mai bună artistă internaţională.

Lista completă a câştigătorilor BRIT Awards 2017





Cel mai bun cântăreţ britanic

Câştigător: David Bowie

Craig David

Kano

Michael Kiwanuka

Skepta





Cea mai bună cântăreaţă britanică

Câştigător: Emeli Sande

Anohni

Ellie Goulding

Lianne La Havas

Nao

Cel mai bun grup britanic

Câştigător: The 1975

Bastille

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead

Cel mai bun grup internaţional

Câştigător: A Tribe Called Quest

Drake & Future

Kings of Leon

Nick Cave & the Bad Seeds

Twenty One Pilots

Cel mai bun artist britanic debutant

Anne-Marie

Blossoms

Câştigător: Rag’N’Bone Man

Skepta

Stormzy

Critics’ Choice Award

Câştigător: Rag’n’Bone Man

Anne-Marie

Dua Lipa





Cel mai bun album britanic al anului

I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful yet So Unaware of It -- The 1975

Câştigător: Blackstar -- David Bowie

Made in the Manor -- Kano

Love & Hate -- Michael Kiwanuka

Konnichiwa -- Skepta

Cel mai bun cântec britanic al anului

„Faded“ -- Alan Walker

„Dancing On My Own“ -- Calum Scott

„This Is What You Came For“ -- Calvin Harris featuring Rihanna

„Rockabye“ -- Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie

„Hymn for the Weekend“ -- Coldplay

„Say You Won’t Let Go“ -- James Arthur

„Fast Car” -- Jonas Blue featuring Dakota

Câştigător: „Shout Out to My Ex“ -- Little Mix

„Girls Like“ -- Tinie Tempah featuring Zara Larsson

„Pillowtalk“ -- ZAYN

Cel mai bun cântăreţ internaţional

Bon Iver

Bruno Mars

Câştigător: Drake

Leonard Cohen

The Weeknd

Cea mai bună cântăreaţă internaţională

Câştigător: Beyonce

Christine and the Queens

Rihanna

Sia

Solange

Cel mai bun videoclip britanic

„Send My Love (To Your New Lover)“ -- Adele

„This Is What You Came For“ -- Calvin Harris featuring Rihanna

„Rockabye“ -- Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie

„Hymn to the Weekend“ -- Coldplay

„Say You Won’t Let Go“ -- James Arthur

„Fast Car“ -- Jonas Blue featuring Dakota

„Hair“ -- Little Mix featuring Sean Paul

Câştigător: „History“ -- One Direction

„Girls Like“ -- Tinie Tempah featuring Zara Larsson

„Pillowtalk“ -- ZAYN