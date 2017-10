Megan Fox regretă comportamentul care a dus la concedierea ei din franciza „Transformers“: „A fost cel mai ruşinos moment din cariera mea“

Într-un interviu pentru numărul din decembrie al revistei „Cosmopolitan“, Megan Fox a mărturisit că regretă modul în care s-a purtat şi care i-a atras concedierea din al treilea film „Transformers“, rol care a consacrat-o în 2007.

În 2011, a fost dată afară din cauza „comportamentului de divă“ şi înclouită cu actriţa Rosie Huntington-Whiteley, iar acum Megan afirmă că îi pare foarte rău. „Acela a fost în mod absolut cel mai ruşinos moment din cariera mea. Dar fără acea întâmplare nu aş fi învăţat anumite lucruri atât de repede. Tot ce trebuia să fac a fost să cer scuze, dar am refuzat. Eram atât de încăpăţânată la 23 de ani şi aveam impresia că eu mereu am dreptate încât nu am fost capabilă să realizez că era lucrul corect pe care trebuia să-l fac. Chiar credeam că sunt un fel de Ioana d’Arc“, a dezvăluit Megan Fox pentru „Cosmopolitan“, citată de Daily Mail.

Concedierea actriţei a fost o urmare a faptului că l-a comparat în mod public pe regizorul filmului, Michael Bay, cu Hitler, dar şi din cauza atitudinii sale considerată exagerată.

„El (Michael Bay – n.r.) este ca Napoleon, vrea să-şi creeze reputaţia de nebun. Pe platourile de filmare vrea să fie ca Hitler şi chiar reuşeşte. Este un coşmar să lucrezi cu el, dar când părăseşte platourile şi iese din rolul de regizor, chiar îmi place să petrec timp în preajma lui pentru că are o personalitate incredibil de ciudată. Nu are niciun fel de abilităţi sociale. E fermecător să-l priveşti. Este vulnerabil şi fragil în viaţa reală, dar când e pe set se transformă într-un tiran“, declara Megan Fox la momentul respectiv, pentru revista Wonderland.

În recentul interviu, Megan Fox vorbeşte şi despre relaţia tumultoasă cu actorul Brian Austin Green (44 de ani), cu care este căsătorită de şapte ani. Cei doi şi-au început relaţia în 2004, după ce s-au întâlnit la filmările pentru „Hope & Faith“, pe când el avea 30 de ani, iar ea 18. În 2010 s-au căsătorit şi au împreună trei copii – Noah (patru ani), Bodhi (trei ani) şi Journey (un an). În 2015, cei doi şi-au anunţat divorţul, însă l-au anulat după ce au aflat că Fox este însărcinată cu al treilea copil. De asemenea, actorul mai are un fiu în vârstă de 15 ani din relaţia cu Vanessa Marcil.

„Dacă vrei ca o căsnicie să dureze, trebuie să munceşti mult. Eu nu aş alege niciodată munca în detrimentul familiei. Sunt cel mai puţin ambiţioasă actriţă! Aleg doar filmele care mi se par distractiv de făcut. Nu vreau să sufăr pentru artă şi nici nu am de gând să fiu actriţă toată viaţa. Întotdeauna am simţit că am o altă chemare“, a mai declarat Megan Fox.

Megan Fox şi Brian Austin Green sunt împreună de 13 ani FOTO Guliver/Getty Images

Totuşi, a recunoscut că este exasperată pentru că în general primeşte oferte pentru aceleaşi tipuri de personaje: „Încă mi se propun multe roluri de «femei deştepte, dar care se dezbracă» sau «escorte amuzante», dar nu vreau să am vreo legătură cu astfel de roluri pe care le consider degradante sau care încurajează idealurile sexuale negative despre femei.“

În acelaşi timp, Fox subliniază că nu regretă niciunul dintre proiectele pe care le-a făcut: „Nu mi-e ruşine de pozele sau rolurile mai sexy. Să fii feminină este un lucru foarte sexy. Până la urmă este un fapt biologic: sexul vinde. Dar mi-aş dori să fie aşa şi în cazul bărbaţilor, să existe o egalitate de gen. (...) Eu înţeleg că sunt un produs, dar nu trebuie să-mi placă acest lucru. Adevărul este că sunt o persoană foarte discretă.“