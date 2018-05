Jim Carrey, aspru criticat pentru prestaţia din ultimul său film: „Cel mai prost rol din carieră“ VIDEO

Cariera profesională a celui mai cunoscut actor de comedie al anilor ’90, Jim Carrey, a luat-o, se pare, pe o pantă descendentă în ultimii ani, notează Daily Mail.

Dacă în trecut actorul a fost îndelung lăudat şi apreciat de critici pentru rolurile sale, în ultima perioadă, Carrey a avut parte numai de recenzii negative din partea criticilor de film.

Ultimul film al actorului, thriller-ul „Dark Crimes“, a avut premiera pe 11 mai 2018 în câteva cinematografe din SUA, deşi lungmetrajul a fost prezentat la Festivalul de la Varşovia (Warsaw Film Festival) în urmă cu doi ani.

Filmul, care se concentrează pe o investigaţie de crimă asupra unui om de afaceri ucis cu brutalitate, în circumstanţe asemănătoare unei crime prezentate într-un roman al cărui autor este necunoscut, are un rating de 0% pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes , ceea ce înseamnă că niciunul dintre criticii avizaţi nu au avut o părere pozitivă.

Johnny Oleksinski de la New York Post a descris filmul ca fiind „o tortură“, adăugând că producţia reprezintă „un exerciţiu ruşinos de vulgaritate“.

Nici despre prestaţia lui Jim Carrey, care are rolul principal, acela al unui detectiv însărcinat cu rezolvarea crimei, criticii nu au avut păreri pozitive.

Astfel, unul dintre cinefili a scris că „este una dintre cele mai dezamăgitoare prestaţii din întreaga sa carieră“: „Câteva cuvinte ar trebui spuse despre performanţa lui Carrey: Poate fi considerată cea mai proastă interpretare dramatică din cariera sa.“

Un alt critic e de părere că scenariul filmului te lasă confuz şi descrie unele scene ca fiind de-a dreptul vulgare. De asemenea, Ken Jaworowski de la publicaţia „New York Times“ a descris thriller-ul ca fiind „o încercare mai puţin reuşită a unui film noir“, în timp ce Richard Roeper de la Chicago Sun-Times a spus că lungmetrajul i-a lăsat „un gust amar“.

Au existat, însă, şi câteva comentarii pozitive. Printre ele, Michael Rechtshaffen, de la Los Angeles Times, a lăudat prestaţia lui Carrey, pe care a catalogat-o drept „silenţioasă şi atipică“, deşi a făcut precizarea că „nu este unul din cele mai bune roluri ale sale“.

Jim Carrey este un star al filmelor de comedie produse la Hollywood şi s-a remarcat în producţii cu mare succes în rândul publicului, precum „Dumb and Dumber“, „Ace Ventura: Pet Detective“ şi „Bruce Almighty“. Actorul a câştigat şi două Globuri de Aur, pentru rolurile din „Man on the Moon“ (1999) şi „The Truman Show“ (1998).