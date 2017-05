Începe Comic Con 2017: tot ce trebuie să ştiţi despre program şi reguli de acces

Vineri, începând cu ora 16:00, porţile complexului Romexpo se vor deschide pentru cea de-a cincea ediţie East European Comic Con.

Actori din seriale de succes ca „Game of Thrones“, „Vikings“, „The Vampire Diaries“, „Stargate SG-1“ şi „Sparatcus“ îşi dau întâlnire cu publicul din România.

Astfel, Nathaniel Buzolic („The Vampire Diaries“, „The Originals“), Tom Wlaschiha („Game of Thrones“), Ellie Kendrick („Game of Thrones“, „Misfits“), Christopher Judge („Stargate SG-1“, „God of War“), Jefferson Hall („Vikings“), Craig Parker („Spartacus“, „Lord of the Rings“) vor sta la poveşti în cadrul panel-urilor, vor face fotografii şi vor oferi autografe.

Zona dedicată gaming-ului va fi cea mai mare de până acum, iar fanii vor putea testa jocuri noi, dar şi echipamente de ultimă generaţie.

În plus, mai multe celebrităţi online din România vor fi prezente la Comic Con 2017 – Bromania, Sector 7 şi Creative Monkeyz –, dar şi artişti grafici de seamă precum echipa HAC, Puiu Manu, Pisica Pătrată, Fredo&Pidjin, Cristian Chihaia, Şerban Andreescu, Victor Druijiniu şi mulţi alţii.

East European Comic Con 2017 va găzdui şi momente de stand-up comedy („Show de Seară“ cu Viorel Dragu – Comedy Central), demonstraţii de YoYo şi Kendama, panel-uri cu actori români care au făcut dublajul unor desene animate cunoscute şi apreciate in anii ‘90 precum „Viaţa cu Louie“, „Copiii de la 402“, „Daffy Duck“, „Sylvester“, „Speedy Gonzales“, „Spider-Man“.

Există şi o zonă de târg, în care diferiţi expozanţi din ţară şi din străinătate vin cu numeroase produse, de la haine la benzi desenate, bijuterii şi cărţi, toate făcând referire la pop culture.

La East European Comic Con 2017, trei cosplayeri recunoscuţi internaţional (Mirai, Kairi şi Keiko-Z) vor alege câştigătorii competiţiei din România, care vor reprezenta ţara la marea finală European Cosplay Gathering ce va avea loc anul acesta la Paris.

Tronul de Fier din cel mai popular serial al momentului, „Game of Thrones“, va fi adus direct de pe platourile de filmare de către HBO România, oferind şansa tuturor participanţilor de a se fotografia în postura de conducător al celor şapte regate. Totodată, distribuţia serialului „Umbre“, producţie HBO România, va susţine o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu fanii, în aşteptarea lansării celui de-al doilea sezon.

Program şi reguli de acces

Accesul publicului va fi disponibil vineri, începând cu ora 16.00 şi se va încheia la ora 21:00, sâmbătă în intervalul orar 10.00-20.00, iar duminică de la 10.00 la 19.00.

Pentru prima dată, programul şi harta întregului eveniment pot fi consultate prin intermediul unei aplicaţii de mobil, East European Comic Con, disponibilă pe Android (PlayStore) şi iOS (Apple Store). Toate activităţile din cadrul evenimentului pot fi urmărite şi pe comic-con.ro şi pe pagina de Facebook.

Din motive ce ţin de siguranţa şi confortul vizitatorilor, numărul de persoane va fi restricţionat în cazul în care va depăşi capacitatea locaţiei, iar vânzarea biletelor la intrare va fi oprită.

În ceea ce priveşte regulile de acces la eveniment, următoarele obiecte sunt strict interzise: sticle (inclusiv sticlele de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane de plastic, cutii de băutură, conserve, artificii, spray-uri, arme, binocluri, băuturi sau mâncare, obiecte contondente, animale de companie, bagaje voluminoase, lasere. Accesul cu medicamente este permis doar în baza reţetei medicale aferente. Organizatorii nu vor stoca şi păzi obiectele prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului.

În schimbul biletului, fiecare persoană va primi o brăţară, iar ruperea sau pierderea ei va conduce la pierderea accesului. Biletele de tip abonament vor fi preschimbate într-o brăţară textilă care trebuie pastrată la mână în toate zilele evenimentului.

Totodată, distribuirea de flyere pentru participanţi sau colectarea unor sume pentru diferite cauze sociale este interzisă.

East European Comic Con 2017 dispune şi de un punct medical, aflat în pavilioanele C4-C5. Dacă vă simţiţi rău sau sunteţi martori la o situaţie de urgenţă, organizatorii vă sfătuiesc să anuntaţi cel mai apropiat voluntar instruit special pentru a vă facilita accesul la punctul medical.

Este recomandat părinţilor să îşi însoţească copiii la eveniment, deoarece organizatorii nu sunt răspunzători pentru aceştia sau pentru acţiunile acestora.

Organizatorii îi îndeamnă pe posesorii de bilete de Photo Op (Poză) sau Autograph (Autograf) să fie prezenţi la începutul sesiunii de autografe şi poze.

Pentru a evita statul la coada punctului de vânzare de bilete situat la intrarea în spaţiul de eveniment, este recomandat vizitatorilor să îşi achiziţioneze bilet în avans din reţeaua Eventim (lista completă a reţelei poate fi consultată pe eventim.ro/ro/outlete/).

Biletele pot fi achiziţionate de pe comic-con.ro, eventim.ro, precum şi din magazinele Cărtureşti, Orange Shop, Germanos, Carrefour Băneasa şi Militari, Humanitas, Vodafone şi benzinăriile OMV.