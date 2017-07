Văduva lui Chester Bennington, victima unui hacker pe Twitter, la câteva ore de la moartea artistului. Mesajele ofensatoare

Hackerul, care a rămas neidentificat, a scris mai multe mesaje ofensatoare, după mai puţin de 24 de ore de la anunţul morţii solistului trupei Linkin Park. Mesajele au fost eliminate ulterior.

”Nu l-am iubit niciodată cu adevărat. Am fost îndrăgostită doar de banii lui”, ”Nu s-a sinucis. Era deja mort când a fost spânzurat. Am dovezi” şi ”L-am înşelat pe Chester cu Mike Shinoda (membru al trupei Linkin Park, n.r.)”, au fost câteva dintre mesajele publicate de hacker pe contul văduvei artistului, potrivit The Independent.

Alţi utilizatori Twitter au observat repede mesajele hackerului şi au cerut revizuirea imediată a contului.

Talinda Bennington încă nu a făcut o declaraţie publică despre moartea soţului ei.

Biroul de medicină legală din Los Angeles a confirmat, vineri, că Chester Bennington a murit, joi, după ce s-a spânzurat cu o curea de uşa de la dormitor din locuinţa sa din Palos Verdes, precizând că în camera artistului a fost găsită o sticlă cu alcool pe jumătate goală şi că nu au fost identificate stupefiante.

De-a lungul vieţii sale, Chester Bennington a avut probleme cu dependenţa de alcool şi de droguri.

La faţa locului nu a fost găsit niciun bilet prin care Chester Bennington să explice motivul pentru care s-ar fi sinucis. Autopsia urmează să fie efectuată.

Chester Bennigton s-a spânzurat în ziua în care prietenul lui, Chris Cornell - care s-a sinucis la rândul lui în luna mai - ar fi împlinit 53 de ani. Solistul trupei Linkin Park i-a scris atunci lui Cornell o scrisoare emoţionantă prin care rememorează ce a însemnat prietenia lor.

Chester Charles Bennington s-a născut la 20 martie 1976. A fost muzician, cantautor şi actor american, cunoscut mai ales ca vocalist principal al formaţiilor rock Linkin Park şi Dead by Sunrise.

Artistul era originar din Phoenix, Arizona, şi locuia în Los Angeles. Muzicianul a fost influenţat de stilul celor de la Loverboy, Foreigner şi Rush, visând sa fie al cincilea membru Depeche Mode.