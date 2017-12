Sumă-record strânsă la Festivalul Brazilor de Crăciun: cum arată cei mai râvniţi brăduţi şi cât a costat fiecare FOTO

Andreea Esca a fost prezentatoarea gale din acest an

De-a lungul anilor, organizaţia Salvaţi Copiii a obţinut, prin intermediul Festivalului Brazilor de Crăciun, aproape patru milioane de euro şi a reuşit astfel să sprijine activ peste 28.000 de copii.

La gala din acest an, prezentată de jurnalista Andreea Esca, au participat peste 270 de personalităţi din mediul de afaceri, media, cultură şi sport.

În cadrul evenimentului, brazii concepuţi şi donaţi de către designeri celebri şi vedete din România au fost licitaţi cu sume cuprinse între 400 şi 100.000 de euro, de companiile care şi-au asumat sprijinirea activă a programelor educaţionale ale Salvaţi Copiii.

În total, suma strânsă din licitaţia brazilor a fost de 481.000 de euro. Alţi 9.400 de euro s-au strâns din biletele de tombolă, iar 183.300 de euro au venit din sponsorizări.

Anul aceasta, 15 brazi au intrat în licitaţia serii: 1. CRESC Studio & Teilor – 100.000 euro, achiziţionat de Lidl 2. Doina Levintza – 60.000 euro, achiziţionat de Catena 3. Dhaniel Nora - 60.000 euro, achiziţionat de Kaufland 4. Ştefania Mircea & Salvaţi Copiii – 58.000 euro, achiziţionat de Globalworth, Catena, Carrefour, RBC şi Club Med 5. Omid Ghannadi & Dr. Elena Cristian – 48.000 euro, achiziţionat de Kaufland şi Algabeth 6. Andreea Berecleanu & Naturici.ro – 27.000 euro, achiziţionat de Lidl 7. Bogdana Grapă, cu sprijinul Libris.ro – 25.000 euro, achiziţionat de BCR 8. Roman Octav, susţinut de Craftex – 22.000 euro, achiziţionat de RBC 9. Anca Lungu, cu sprijinul Universkin & Romtexim – arh. Răzvan Ichim - 12.000 euro, achiziţionat de Carrefour 10. Veronica Schmidt şi Fundaţia Michael Schmidt – 11.000 euro, achiziţionat de Rompetrol 11. Dorin Negrău – 10.500 euro, achiziţionat de Lidl 12. Stephan Pelger & Collective – 10.000 euro, achiziţionat de Camelia Şucu 13. Carmen Ormenişan – 7.000 euro, achiziţionat de Carrefour 14. Marina Aristotel – 7.000 euro, achiziţionat de Cosmos Mobile 15. Răzvan Ciobanu & Tria Alfa, cu sprijinul Club Med - 6.500 euro achiziţionat de Cushman Echinox.

Cea mai mare sumă licitată, 100.000 euro, a fost pentru bradul creat de CRESC Studio & Teilor şi achiziţionat de Lidl.

Creaţia CRESC Studio & Teilor achiziţionată cu 100.000 de euro

„Ne-am dorit enorm să putem strânge o sumă mare pentru acest brad, am avut mari emoţii în ultimele zile, fiind prima noastra participare la Festival, dar nu ne aşteptam la acest rezultat spectaculos. Este o răsplată pentru toată munca noastră, am pus mult suflet în acest proiect şi se vede în elementele evidenţiate: pur, viaţă, ecosistem, suflet, dar adevărata răsplată este aceea că am putut să contribuim la menţinerea în şcoală a acestor copii minunaţi“, au spus designerii de la CRESC Studio & Teilor.

Unul dintre cei mai râvniţi brazi de Crăciun, realizat cu migală şi speranţă de Omid Ghannadi & Dr. Elena Cristian, a venit cu un element de noutate, designerul promiţând pe loc încă un brad identic pentru al doilea licitator, astfel încât suma totală a fost de 48.000 de euro.

Brad creat de Omid Ghannadi





„Se spune că de Crăciun trebuie să fim cu toţii mai buni. Eu cred că buni trebuie să fim în fiecare zi şi în fiecare zi trebuie să ne oprim în loc şi să îi ajutăm pe cei care au nevoie de noi, dar de Crăciun toate gesturile acestea se adună la Festivalul Brazilor, o seară cu adevărat miraculoasă. Sunt încântat că fapta mea de bine, acest brad pe care l-am creat cu migală pentru licitaţia care va sprijini copiii să meargă la şcoală, a atras o asemenea sumă. E un sentiment atât de bun să ştii că nişte copii minunaţi, dar fără posibilităţi financiare, vor putea rămâne la şcoală şi, cine ştie, unii dintre ei poate vor deveni chiar designeri şi vor crea şi ei pentru această licitaţie brazi minunaţi“, a declarat Omid Ghannadi, cunoscut din emisiunea „Visuri la cheie“, difuzată de Pro TV.



Brad creat de Doina Levinţa





Brad creat de Dhaniel Nora

Bradul Salvaţi Copiii, realizat de designerul Ştefania Mircea împreună cu voluntarii de la Salvaţi Copiii, a fost cumpărat pentru suma de 58.000 de euro.

Preşedintele Executiv al Salvaţi Copiii România Gabriela Alexandrescu a vorbit despre rolul esenţial pe care responsabilitatea socială îl are pentru societate: „Festivalul Brazilor de Crăciun nu este doar un eveniment caritabil, ci a devenit, treptat, un pol al implicării şi al asumării colective a faptelor bune. Este minunat să vezi cum, împreună, adunând binele cu bine, cum ne place nouă să spunem, copiii din medii vulnerabile reuşesc să rămână la şcoală şi să se integreze, astfel, social. Designeri, companii, voluntari, jurnalişti, tuturor le mulţumim pentru că au înţeles că fiecare dintre ei este parte a schimbării în bine. Mulţumiri speciale Andreei Esca, Andreei Raicu, dar şi celor două grupuri care au susţinut momentele artistice: Corul de Copii Radio, dirijat de domnul Voicu Popescu şi Grupul SONG, toţi implicându-se pro bono“.