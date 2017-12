Meryl Streep, blamată în scandalul „Weinstein“ printr-o serie de postere apărute pe străzile din Los Angeles: ce scrie pe fotografia actriţei FOTO

Prin mesajul „Ştia/She knew“, scris pe o bandă roşie marcată pe ochii actriţei, imaginile aduc aminte de lucrările artistei Barbara Kruger. Identitatea creatorilor acestor postere distribuite în Los Angeles nu a fost dezvăluită.

Posterele au apărut în apropierea locuinţei actriţei Meryl Streep (68 de ani) din Pasadena, în apropiere de clădirea SAG-AFTRA, precum şi vizavi de sediul 20th Century Fox din Century City, compania fiind implicată în proiectul cinematografic „The Post“, în care Meryl Streep joacă alături de Tom Hanks, informează hollywoodreporter.com citat de News.ro

Aceste postere au apărut după ce actriţa Rose McGowan (44 de ani), una dintre femeile care îl acuză de viol pe Harvey Weinstein (65 de ani) a scris un mesaj pe Twitter prin care a acuzat-o de ipocrizie pe Meryl Streep, care va participa la un protest tăcut al actriţelor la gala Globurilor de Aur, faţă de inegalitatea de gen din industria cinematografică.

Poster cu Meryl Streep FOTO Twitter

Meryl Streep i-a răspuns actriţei Rose McGowan, asigurând-o că nu ştia despre comportamentul de prădător sexual al producătorului Harvey Weinstein, deşi a colaborat cu el. Ea a argumentat prin faptul că Weinstein avea interesul ca ea să nu afle despre comportamentul său, pentru că asocierea cu ea îi aducea mai multă credibilitate.

„M-a rănit atacul lui Rose McGowan, care a apărut în titlurile ziarelor în acest weekend, dar vreau ca ea să ştie că eu nu am avut cunoştinţe despre infracţiunile lui Weinstein, nici în anii '90, când a atacat-o, nici în următoarele decenii când a atacat alte persoane”, a declarat Meryl Streep.

„Nu am păstrat tăcerea ştiind ce se întâmplă. Nu am ştiut. Nu aprob în mod tacit violul. Nu am ştiut despre acesta. Nu îmi place ca tinerele femei să fie abuzate. Nu am ştiut că se întâmplă acest lucru. Nu ştiu unde locuieşte Harvey, iar el nu m-a vizitat niciodată acasă (...). Weinstein nu a dorit ca noi să ştim acest lucru, pentru că asocierea noastră cu el i-a adus credibilitatea, capacitatea de a atrage tinerele, actriţele aspirante în împrejurări în care ar fi putut fi astfel rănite. Avea nevoie de mine mult mai mult decât aveam eu nevoie de el şi s-a asigurat că nu ştiam nimic, a continuat actriţa.

Actriţa Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat pe producătorul Harvey Weinstein de viol, a reacţionat săptămâna trecută la intenţia altor actriţe, printre care şi Meryl Streep, de a purta ţinute negre la gala Globurilor de Aur, într-un protest tăcut faţă de inegalitatea de gen. Ea le-a transmis acestora că tăcerea lor este problema şi că le detestă ipocrizia.





Rose McGowan FOTO Getty Images

„Actriţe, precum Meryl Streep, care au lucrat fericite cu monstrul-porc, vor purta ţinute negre la gala Golden Globes, într-un protest tăcut. Tăcerea voastră este problema. Sunteţi dispuse să acceptaţi un premiu fals şi să nu generaţi schimbarea. Vă detest ipocrizia. Poate că ar trebui să îmbrăcaţi toate ţinute create de Marchesa (casa de modă fondată de Georgina Chapman, fosta soţie a producătorului Harvey Weinstein, n.r.)”, a scris Rose McGowan pe Twitter.