Membri din echipa „House  of Cards“ susţin că Beau Willimon, creatorul serialului, ştia despre comportamentul lui Kevin Spacey pe platourile de filmare

Într-un interviu recent pentru BuzzFeed , trei surse din interiorul echipei au discutat despre cele întâmplate pe platourile de filmare, unul dintre membrii echipei catalogând afirmaţiile lui Willimon drept „porcării“ şi dezvăluind că acesta a fost martor la abuzurile lui Spacey.

„Am văzut că Beau a spus că nu avea nicio idee, ceea ce ştiu că este complet neadevărat. Au ţinut şedinţe pe tema avansurilor pe care Spacey le făcea în mod repetat membrilor echipei de producţie şi actorilor şi nu s-a luat niciodată vreo măsură. Era ca o glumă“, a declarat sub protecţia anonimatului o altă sursă.

„Toată lumea ştia. Ce mă enervează cel mai rău este să-l văd pe Beau şi pe toţi ceilalţi cum neagă acest lucru“, a adăugat a treia persoană.

Beau Willimon, scenarist şi creatorul serialului „House of Cards“ FOTO Getty Images

În urma primelor acuzaţii, Beau Willimon, care a creat versiunea americană a serialului în 2013, a declarat că incidentul relatat de actorul Anthony Rapp este tulburător şi îngrijorător, precizând însă că nu a observat niciodată un comportament neadecvat din partea lui Kevin Spacey. „În tot timpul în care am lucrat alături de Kevin Spacey nu am fost martor şi nici nu am auzit de vreun comportament necorespunzător pe platourile de filmare sau în afara lor. Privesc cu maximă seriozitate relatările despre astfel de comportamente, iar cazul de faţă nu face excepţie. Îmi pare sincer rău pentru domnul Rapp şi îl susţin pentru curajul lui.“

Într-un comunicat al Media Rights Capital, companiei producătoare, a spus că îi încurajează angajaţii săi să dezvăluie orice comportament nepotrivit şi a confirmat că în 2012 a primit o plângere la adresa comportamentului lui Spacey: „Suntem tulburaţi să aflăm despre aceste noi acuzaţii care apar în presă privind interacţiunile lui Kevin Spacey cu membri ai echipei «House of Cards». Ca producător al serialului, prioritatea noastră a fost crearea unui mediu de lucru sigur pentru echipă. Am subliniat mereu importanţa ca angajaţii să raporteze orice incident, fără frică, şi am investigat şi luat decizii în urma fiecărei plângeri. De exemplu, în timpul primului nostru an de producţie, în 2012, cineva din echipă s-a plâns de o remarcă şi un gest făcute de Kevin Spacey. A fost luată o acţiune imediată, după ce am evaluat situaţia, şi suntem încrezători că problema a fost rezolvată prompt şi satisfăcător pentru toţi cei implicaţi. Domnul Spacey a participat de bunăvoie la un proces de training şi de la acel moment MRC nu a mai primit nicio reclamaţie privindu-l“.