Marius Vintilă l-a confruntat pe Liviu Dragnea în avionul Viena-Bucureşti: „Vă bateţi joc de ţară şi minţiţi un popor întreg“

Marius Vintilă a relatat pe blogul personal cum a fost motivat de gestul Irinei Vasilescu, alături de care călătorea de la Viena la Bucureşti, să-l confrunte pe Liviu Dragnea, care s-a îmbarcat în acelaşi avion.

Rrealizatorul radio povesteşte cum, în aeroportul din Viena, Irina Vasilescu l-a zărit pe liderul PSD, însoţit de doi bodyguarzi, şi a simţit nevoia să-i transmită câteva gânduri. Jurnalista l-a anunţat pe Dragnea că imediat ce avionul aterizează pe aeroportul din Bucureşti se va alătura protestelor din Piaţa Victoriei.

„Nu veţi câştiga şi o să vă mănânce puşcăria“, i-a spus Irina Vasilescu lui Dragnea.

Impulsionat de gestul Irinei, Marius Vintilă s-a hotărât să-şi spună la rândul lui părerea în faţa lui Dragnea, deşi a avut emoţii pentru că „este cel mai puternic om din România.“

„Face şi desface chiar acum guvernele care au comis cele mai nasoale şi mai inconştiente chestii de după ’89. Iar noi ne pregătim să mergem la protest imediat ce aterizăm. Cu legile justiţiei şi cu ordonanţa 13 transformată în lege. Sunt activist, sunt cu el în avion şi am doar două-trei minute să îi spun ceva. Ceva pe un ton civilizat, deşi îmi e greu, ceva care nu mă aştept să îi schimbe comportamentul de azi pe mâine, dar care să conteze. Pentru mine, pentru el şi pentru cei care i-ar spune ceva, dar nu au ocazia“, scrie Vintilă pe blog.

Ce a urmat, potrivit textului semnat de Marius Vintilă:

Mă ridic. Ajung în dreptul lui. Dragnea e cu o carte deschisă în mîini, pare că efectiv (!) citeşte. Un bodyguard de-a dreapta, celălalt pe acelaşi rînd, dar peste culoar, la geam. Cer voie să mă aşez pe locul liber de vis-à-vis de Dragnea, în stînga culoarului. Bodyguardul mă lasă.

Eu: Domnu’ Dragnea, mă numesc…(mi se pare de bun simţ să mă prezint) şi am lucrat ceva ani în mass-media. Aş vrea să vă spun cîteva lucruri. (Se iţesc cîteva capete care ascultă interesate ce spun. Îmi cam tremură vocea.)

Dragnea: (ridică privirea din carte, mă priveşte în ochi, aşteaptă…)

Eu: Aş fi vrut să pot să mă întîlnesc întîmplător cu cel mai puternic politician din ţara mea şi să îl felicit pentru activitatea pe care o are. Dar fiind vorba de dumneavoastră trebuie să vă spun…că eu cred că vă bateţi joc de ţara asta şi minţiţi un popor întreg. Vreţi să legalizaţi hoţia… (nu îmi vine să cred ce îi spun lui Dragnea!)

Dragnea (mă întrerupe): …pe ce vă bazaţi?

Eu: Domnu’ Dragnea, sunteţi un politician bun. Mă uit acum în ochii dumneavoastră şi îmi vine să vă cred. Dar amîndoi ştim adevărul. Ce vă doresc eu e un proces cinstit în urma căruia să mergeţi la puşcărie dacă asta meritaţi. (Nimănui pînă acum nu i-am mai dorit puşcăria drept în faţă.)

Dragnea: Aşa să fie. Deocamdată lumea pare să fie de acord cu…

Eu (îl întrerup): Care lume? Domnu’ Dragnea, în ţara asta jumătate din oameni vă urăsc şi aia e jumătatea educată, iar celeilalte jumătăţi nu îi pasă de dumneavoastră. Să ştiţi asta.

Mă ridic să plec, dar mă întorc…

Eu: Atît am vrut să vă spun dacă tot am avut ocazia să stau de vorbă cu dumneavoastră. Am ales să nu tac, ca ceilalţi oameni din avion care v-ar fi spus probabil acelaşi lucru. Şi dacă credeţi că e bine ce faceţi, faceţi în continuare!

Şi (chiar că) plec.