Marii dispăruţi ai anului 2016

1. Prince, unul dintre cei mai influenţi muzicieni la nivel mondial, a murit din cauza unei supradoze accidentale de droguri la reşedinţa sa din Paisley Park, un oraş din statul Minnesota, pe 21 aprilie. Avea 57 de ani. Trupul neînsufleţit al cântăreţului american a fost incinerat trei zile mai târziu, în cadrul unei ceremonii private, iar urna cu cenuşa artistului va fi depozitată într-un loc secret. Un compozitor prolific şi un instrumentist desăvârşit, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince a devenit un superstar de renume mondial în anii 1980, cu albume precum „1999“, „Purple Rain“ şi „Sign O' the Times“. Prince a câştigat şapte premii Grammy şi cele 39 de albume ale sale s-au vândut în peste o sută de milioane de copii. Artistul a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original, în 1985, cu single-ul „Purple Rain“, de pe coloana sonoră a filmului omonim. Renumit pentru excentritatea sa, Prince şi-a schimbat, la un moment dat, numele într-unul al unui simbol impronunţabil, cunoscut drept „Simbolul Dragostei“.

2. Fidel Castro, fostul preşedinte al Cubei, a murit pe 25 noiembrie, la vârsta de 90 de ani. Castro a răsturnat guvernul lui Fulgencio Batista, în 1959, graţie unei revoluţii comuniste şi prin sfidarea guvernului Statelor Unite ale Americii timp de zeci de ani. A supravieţuit unor serii bizare de încercări de asasinare. O figură controversată, Castro a fost lăudat de susţinătorii lui ca fiind un apărător al socialismului, dar criticii îl vedeau drept un dictator care a suprimat în mod brutal opoziţia şi a mutilat economia ţării.

3. Legenda boxului Muhammad Ali a murit pe 3 iunie, la vârsta de 74 de ani. Fostul campion mondial la categoria grea, văzut, în general, drept una dintre cele mai importante figuri sportive ale secolului al XX-lea, a murit din cauza unei boli respiratorii complicată şi de boala Parkinson de care a suferit timp de 30 de ani.

4. Scriitorul şi filosoful italian Umberto Eco, cunoscut cel mai bine pentru romanul „Numele trandafirului“, a murit pe 19 februarie, la 84 de ani. Printre celelalte romane ale lui Eco se numără „Pendulul lui Foucault“ şi „Numărul Zero“, care a fost lansat în 2015.

5. Regele Thailandei, Bhumibol Adulyadej, cel mai longeviv monarh al lumii, a murit pe 13 octombrie, după 70 de ani în calitate de şef de stat. Regele în vârstă de 88 de ani a fost văzut drept o figură stabilizatoare într-o ţară afectată de cicluri de turbulenţe politice şi multiple lovituri de stat, fiind venerat pe scară largă de poporul lui. În ultimii ani starea lui de sănătate a fost precară, făcându-şi apariţia publică de puţine ori.

6. Actorul Robert Vaughn, cunoscut pentru rolul agentului secre Napoleon Solo, din serial TV din anii 1960 „The Man from UNCLE“, a murit pe 11 noiembrie din cauza leucemiei acute. Avea 83 de ani. Mai era cunoscut şi pentru rolul unuia dintre cei „Şapte magnifici“, interpretându-l pe Lee. Mai târziu, l-a jucat pe Albert Stroller, în seria BBC „Hustle“, apărând în toate cele 48 de episoade, difuzate între 2004 şi 2012.

7. Actorul american Gene Wilder a murit la vârta de 83 de ani, pe 29 august. Cunoscut cel mai bine drept personajul Willy Wonka, din „Willy Wonk şi Fabrica de Ciocolată“, a devenit cunoscut şi pentru colaborările cu regizorul Mel Brooks în filme clasice cum ar fi „The Producers“, „Blazing Saddles“ şi „Young Frankenstein“, dar şi prin apariţiile alături de comediantul Richard Pryor, în filmul „Stir Crazy“.

8. Fosta Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Nancy Reagan, a murit în casa ei din California, pe 6 martie, la vârsta de 94 de ani. A fost căsătorită cu Ronald Reagan timp de 52 de ani, iar între 1981 şi 1989 a fost una dintre cele mai influente Prime Doamne din istoria Americii. Criticată iniţial pentru renovarea scumpă a Casei Albe şi pentru consultarea unui astrolog care avea influenţă asupra deciziilor soţului ei, Nancy Reagan a devenit în timp o figură îndrăgită, mai ales când a avut grijă de soţul ei în anii lungi ai declinului acestuia cauzat de boala Alzheimer.

9. Boutros Boutros-Ghali, fost secretar general al ONU între 1992 şi 1997, a murit pe 16 februarie, la vârsta de 93 de ani. A ocupat această funcţie în perioada de maximă influenţă a ONU, ca urmare a rolului decisiv al organizaţiei în Războiul din Golf, dar a fost criticat pentru eşecul prevenirii genocidului din Rwanda, din 1994, îndepărtând, totodată, Washingtonul graţie opoziţiei sale faţă de bombardamentul NATO în campania din Bosnia. Drept urmare, administraţia Clinton a votat realegerea lui pentru al doilea mandat.

10. Leonard Cohen, cântăreţ, compozitor şi poet canadian, a realizat piese care îmbinau perfect spiritualitatea şi sexualitatea. Printre compoziţiile lui se numără „Hallelujah“, „Suzanne“ şi „Bird on a Wire“. A murit pe 7 noiembrie, la vârsta de 82 de ani. Unul dintre cei mai importanţi compozitori ai epocii contemporane, ultimul lui album, „You Want It Darker“, a fost lansat cu doar trei săptămâni înainte de moartea lui, fiind primit de fani şi de critici cu entuziasm şi laude.

11. Shimon Peres, unul dintre ultimii fondatori ai statului modern al Israelului, a murit pe 29 septembrie, la două săptămâni după ce a suferit un accident vascular cerebral. Avea 93 de ani. De-a lungul unei cariere de şapte decenii a deţinut practic fiecare birou politic la nivel înalt, inclusiv trei mandate de prim-ministru, dar şi în calitate de minstru al apărări şi ministru al finanţelor. În 1994 a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru efortul de a ajunge la un acord de pace interimar cu palestinienii.

12. Harper Lee, cunoscută pentru romanul din 1960, „Să ucizi o pasăre cântătoare“, a murit la vârsta de 89 de ani, pe 19 februarie. Povestea unui avocat alb care apără un bărbat de culoare acuzat de viol, cartea râmâne o prezenţă de seamă în literatura americană, fiind vândută în 40 de milioane de copii la nivel mondial, fiind transpusă şi pe marele ecran, cu Gregory Peck în rolul lui Atticus Finch. În 2015, la 55 de ani la publicare, Lee a lansat o continuare, „Go Set a Watchman/ Du-te şi pune un străjer“.

13. Elie Wiesel, a fost un scriitor şi ziarist american, eseist şi filosof umanist, activist în domeniul drepturilor omului, născut într-o familie de evrei din România, supravieţuitor al Holocaustului. Laureat al Premiului Nobel pentru pace, a murit la vârsta de 87 de ani, pe 2 iulie. Cea mai cunoscută carte a lui este „Noaptea“, în care a detaliat amintirile şi experienţele lui înfiorătoare ca prizonier în lagărele de concentrare naziste de la Auschwitz şi Buchenwald, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. S-a stabilit în Statele Unite ale Americii după război şi a predat la Universitatea din Boston.

14. Zaha Hadid a fost o arhitectă cu dublă cetăţenie, irakiană şi britanică, a murit pe 31 martie, la vârsta de 65 de ani, în urma unui atac de cord. La începutul lui 2016 a devenit prima femeie care a primit medalia de aur decernată de Institutul Regal al Arhitecţilor Britanici. A proiectat, printre altele, Centrul Acvatic din Londra, Muzeul Maxxi, din Roma, şi Opera Guangzhou, din China.

15. Legenda fotbalului olandez Johan Cruyff, considerat unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din istoria sportului rege, a murit din cauza cancerului, la vârsta de 68 de ani, pe 24 martie. Cruyff, care a fost desemnat cel mai bun fotbalist european al anului de trei ori, în 1971, 1973 şi 1974, a câştigat trei Cupe ale Campionilor Europeni, în ani consecutivi, din 1971, a antrenat echipa Barcelona, pe care a condus-o la câştigarea primelo lor Cupe a Campionilor, în 1992. De asemenea, a ajutat echipa naţională a Olandei să ajungă în finala Cupei Mondiale din 1974, acolo unde a pierdut în faţa Germaniei de Vest cu scorul de 2 - 1. În timpul turneului, a executat o întoarcere uimitoare la 180 de grade, denumită ulterior „Întoarcerea lui Cruyff“, schemă executată pe scară largă în fotbalul modern.

16. Actorul britanic Alan Rickman, care a jucat în „Harry Potter“, „Greu de ucis“, „Truly Madly Deeply“ şi „Robin Hood“, a murit din cauza cancerului, pe 14 ianuarie, la vârsta de 69 de ani. Adesea a jucat roluri de răufăcători graţie vocii sale distincte, cele mai cunoscute roluri ale lui fiind Profesorul Severus Snape, din „Harry Potter“, şi Hans Gruber din „Greu de ucis“.

17. Arnold Palmer, considerat unul dintre cei mai mari jucători profesionişti de golf din lume, a murit pe 25 septembrie, la vârsta de 87 de ani. De-a lungul carierei a câştigat 90 de turnee la nivel mondial, inclusiv şapte evenimente majore. A stat în rândul „Marilor Trei“ jucători de golf ai lumii în anii 1960, alături de Jack Nicklaus şi Gary Player. Este recunoscut pentru a popularizat jocul în întreaga lume.

18. Producătorul muzical George Martin, cunoscut drept „al cincilea Beatle“, a murit pe 8 martie, la vârsta de 90 de ani. Martin, care a semnat trupa The Beatles în 1962 şi cu care a produs mai bine de 700 de înregistrări, a fost descris de Paul McCarney drept „un adevărat gentleman şi un al doilea tată pentru mine“. Martin a mai lucrat cu nume precum Gerry and the Pacemakers, Shirley Bassey şi Cilla Black.

19. Actorul italian Bud Spencer, protagonistul filmelor din seria „Piedone”, a murit, în reşedinţa lui din Roma, la vârsta de 86 de ani, pe 27 iunie. Bud Spencer, al cărui nume real a fost Carlo Pedersoli, născut la Napoli, pe 31 octombrie 1929, a fost un actor, regizor şi fost înotător profesionist italian. A devenit celebru graţie filmelor de acţiune cu accente comice din seria „Piedone“, în care a jucat alături de partenerul său de pe marele ecran Terence Hill. Bud Spencer şi Terence Hill au jucat, produs şi regizat împreună peste 20 de filme. A adoptat numele de scenă Bud Spencer în 1967, un nume ce aduce un omagiu lui Spencer Tracy şi brandului său preferat de bere, Budweiser. În tinereţe, în calitate de înotător profesionist, Bud Spencer a fost primul italian care a înotat proba de 100 de metri liber în mai puţin de 1 minut. Pe 19 septembrie 1950 a parcurs această distanţă în 59,5 secunde. Ultima lui apariţie la televiziune s-a produs în 2010, în producţia „I delitti del cuoco“, un lungmetraj TV de ficţiune produs de postul Canale 5. În ultimele luni de viaţă s-a concentrat pe redactarea celui de-al treilea volum din seria sa de memorii, ce urma să fie publicat în Germania. Primele două volume sau vândut în peste 200.000 de exemplare.

20. Cântăreţul David Bowie, unul dintre cei mai influenţi muzicieni ai epocii sale, a murit din cauza cancerului, la vârsta de 69 de ani, pe 10 ianuarie. Actor, pictor şi scriitor, Bowie, cunoscut pentru reinventarea periodică a stilului său, a fost considerat un reprezentant al culturii avangardiste contemporane din anii 1960. Ultimul lui album, „Blackstar“, a fost lansat cu doar două zile înainte de moartea lui. David Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de forme de artă, filosofie şi literatură. El a fost, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale. Albumele starului britanic s-au vândut în peste 150 de milioane de copii pe plan mondial.

21. Cântăreţul George Michael a murit în ziua de Crăciun, la vârsta de 53 de ani. Cântăreţul britanic, care s-a lansat cântând în grupul pop Wham! din anii 1980 şi şi-a construit apoi o carieră de succes în calitate de artist solo, „a murit împăcat în reşedinţa lui“. Insuficienţa cardiacă este o posibilă cauză a morţii lui George Michael, conform managerului său, Michael Lippman. Pe de altă parte, iubitul lui, hair stylistul Fadi Fawaz a sugerat că starul era dependent de heroină. Pe numele real Georgios Kyriacos Panayiotou, născut în nordul Londrei, George Michael a vândut mai bine de 100 de milioane de albume, într-o carieră de aproape patru decenii.

22. Actriţa de origine maghiară Zsa Zsa Gabor a murit pe 18 decembrie, la vârsta de 99 de ani, în propria locuinţă, în urma unui atac de cord. Gabor era cunoscută pentru personalitatea şi frumuseţea ei, dar şi pentru cele nouă căsnicii cu bărbaţi prosperi, printre care se numără inclusiv fondatorul lanţului internaţional de hoteluri Conrad Hilton. Ea s-a născut în Ungaria, iar după izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial a emigrat în Statele Unite.

23. Actriţa americană Carrie Fisher, cunoscută pentru rolul prinţesei Leia din „Războiul Stelelor“, a murit pe 27 decembrie, în urma unui stop cardiac. Carrie Fisher a fost fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher şi a devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei „Star Wars“ (1977-1983). În luna noiembrie a acestui an, Carrie Fisher a dezvăluit pentru revista „People“ că a avut o aventură cu Harrison Ford (74 de ani) pe platourile de filmare ale producţiei originale „Star Wars“ din 1976, pe când avea doar 19 ani, iar el era un bărbat de 33 de ani, însurat şi cu doi copii.

Mari nume româneşti care au dispărut în 2016

Şahista Elisabeta Polihroniade a murit pe 23 ianuarie, la vârsta de 80 de ani. Elisabeta Polihroniade a câştigat nouă medalii olimpice ca jucătoare şi a participat la zece ediţii ale Jocurilor Olimpice, dintre care la opt a fost arbitru internaţional. A devenit maestru internaţional în 1960, iar din 1982 este mare maestru internaţional.

Iolanda Balaş a murit pe 11 martie, la vârsta de 79 de ani. A devenit o legendă atunci când a bătut de 14 ori recordul mondial la săritura în înălţime în mai puţin de cinci ani. A îmbunătăţit recordul mondial, în această scurtă perioadă de timp, cu mai bine de 15 centimetri. Ultimul său record (1,91 metri – stabilit în 1961) a fost depăşit abia peste 10 ani. Preşedintele României a decorat-o post-mortem cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer.

Matematicianul Solomon Marcus a murit la vârsta de 91 de ani, pe 17 martie. Este autor a numeroase studii interdisciplinare, iar opera sa a fost citată de peste 1.000 de autori. A publicat peste 50 de volume în România şi care au fost traduse în mai multe limbi din Europa şi nu numai şi aproximativ 400 de articole în reviste ştiinţifice sau de specialitate. Din 1993 a devenit membru corespondent al Academiei Române. În anul 2001, matematicianul Solomon Marcus a fost ales ca membru titular al Academiei Române.

Cornel Patrichi a murit la vârsta de 72 de ani, pe 5 aprilie. Patrichi a fost un balerin, coregraf şi actor. În urmă cu cinci ani, fostul coregraf fusese diagnosticat cu cancer pulmonar, iar în ultima perioadă starea sa de sănătate se deteriorase, slăbise foarte mult şi nu se mai putea deplasa. Artistul a refuzat să rămână internat în spital, motiv pentru care primea îngrijiri la domiciliu. Cornel Patrichi a fost unul dintre cei mai apreciaţi coregrafi şi balerini din România, el fiind denumit „regele dansului în comunism“, ca urmare a relaţiei apropiate pe care o avea cu Nicu Ceauşescu. Cornel Patrichi a făcut parte şi din juriul show-ului „Dansez pentru tine“, însă a fost înlocuit în cel de-al 13-lea sezon al emisiunii de la Pro TV.

Mircea Albulescu a murit pe 8 aprilie, la vârsta de 81 de ani. Mircea Albulescu avea probleme cardiace şi fusese supus, în urmă cu doi ani, unei triple operaţii de bypass. A jucat în sute de piese pe scenele Teatrului Municipal din Bucureşti, Teatrului de Comedie, Teatrului Mic, Teatrului Armatei şi Teatrului Naţional din Bucureşti şi a avut peste 70 de roluri în film. A interpretat peste 300 de roluri memorabile în teatrul radiofonic, pe care îl considera cea mai prodigioasă dintre activităţile sale artistice şi care a constituit subiectul tezei sale de doctorat. În iunie 2013 şi-a anunţat retragerea din viaţa artistică. Într-un interviu acordat în octombrie 2015, actorul spunea: „Aştept moartea, sunt tot mai aproape de ea, e cea mai grea aşteptare. Soţia mea a încetat din viaţă acum câţiva ani, dar de ceva vreme o simt tot mai des prin casă, mă ceartă adesea, că sunt dezordonat, că de ce pun aia colo sau dincolo. Poate că e tot mai prezentă pentru că mă apropii şi eu de lumea de dincolo, de lumea ei“. În acelaşi interviu, artistul a mai spus: „E bine în viaţa asta, ca actor, să dispari când trebuie, cât eşti pe val. Îi văd pe cei din jurul meu cum mă privesc. Cu siguranţă se întreabă: Mai e, o să mai fie, o să mai poată?“.

Actorul Radu Beligan a murit la vârsta de 97 de ani, pe 20 iulie, în urma unui stop cardio-respirator. În 2013, a doua zi după ce şi-a sărbătorit cea de-a 95-a aniversare, imediat după spectacolul „Egoistul“, Radu Beligan a primit titlul de cel mai longeviv actor încă în activitate pe scena unui teatru, din partea Guinness World Records. A fost unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai scenei teatrale naţionale, ocupând, de asemenea, funcţiile de director al Teatrului de Comedie, între anii 1961 şi 1969, şi al Teatrului Naţional din Bucureşti, între anii 1969 şi 1990.

Regina Ana a murit pe 1 august, la vârsta de 92 de ani. Principesa Ana n-a putut călca pe pământ românesc până la vârsta de 70 de ani. Soţia regelui Mihai I era înrudită cu majoritatea familiilor regale din Europa. A trăit însă cu simplitate şi demnitate alături de regele care fusese deposedat de drepturile şi obligaţiile ce-i reveneau prin naştere.

Actorul Marin Moraru a murit pe 21 august, la vârstă de 79 de ani, „în urma unei grele şi necruţătoare suferinţe“. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ în anul 1961. După absolvirea facultăţii, a activat ca actor pe scenele de la Teatrul Tineretului (1961-1964), Teatrul de Comedie (1965-1968), Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (1968-1971) şi Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale“ (1971-1974). După o perioadă în care a predat în calitate de conferenţiar universitar la IATC Bucureşti (1974-1980), s-a întors, în anul 1980, la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale“.

Pictorul Paul Gherasim a murit pe 3 august, la vârsta de 91 de ani. Despre creaţia sa, marele pictor spunea într-un interviu că: „Nimeni nu poate să întreacă o pasăre cum cântă şi nimeni nu poate să întreacă ceea ce a lăsat Dumnezeu… vederea spre descoperire. Noi, pictorii, transpunem această frumuseţe, dar respectăm măsura“.

Ioan Gyuri Pascu a murit la 55 de ani, pe 26 septembrie, în urma unui stop cardio-respirator. La sfârşitul anului 2010, Ioan Gyuri Pascu suferise un accident vascular cerebral. Se retrăsese din viaţa artistică din cauza unor probleme de sănătate. Gyuri Pascu a fost muzician şi actor, membru al grupului de umor Divertis. S-a lansat în cariera muzicală în anul 1982 şi de atunci a abordat diverse stiluri muzicale, printre care pop, rock, blues, reggae. În jurul morţii artistului s-a iscat un scandal după ce Cătălin Tolontan a aflat că lui Ioan Gyuri Pascu i s-a pus un diagnostic greşit cu două ore înainte de a muri. S-a ajuns la o achetă a Tribunalului Bucureşti pentru a se afla cine a fost de vină.

Actorul Sebastian Papaiani a murit la vârsta de 80 de ani, după o lungă suferinţă, pe 27 septembrie. Ultimul său mesaj pe Facebook a fost în 27 august, când le-a mulţumit celor care i-au transmis urări de ziua sa, spunându-le că speră să îi revadă cât mai curând, după ce fusese internat la Spitalul Universitar de Urgenţă, în urma unui accident vascular cerebral. În 1963 a debutat în comedia regizorului Geo Saizescu „Un surâs în plină vară“, unde alături de tânăra actriţă Florina Luican se face remarcat atât de critici, cât şi de public. A devenit celebru pentru cinefili cu rolurile plutonier Căpşună din „B.D“, Alecu din „Asta seară dansăm în familie“, Păcală, Pompei din „Toamna bobocilor“ şi mai ales Ieremia din „Toate panzele sus“. Sebastian Papaiani a fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alţi actori, „pentru devotamentul şi harul artistic puse în slujba teatrului romanesc“, cu prilejul împlinirii unui veac şi jumătate de existenţă a Teatrului Naţional din Bucureşti.