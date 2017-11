Kevin Spacey, acuzat de hărţuire sexuală de opt membri ai echipei de filmare „House of Cards“. Mărturiile angajaţilor

Un asistent de producţie susţine că actorul Kevin Spacey (48 de ani) i-a băgat mâna în pantaloni fără consimţământul lui, în timp ce îl conducea pe actor pe platou, potrivit CNN.

„Am fost în stare de şoc. El era omul aflat într-o poziţie importantă în cadrul serialului, iar eu eram doar o persoană din spatele camerelor de filmat. I-am spus, totuşi: «Nu cred că sunt de accord cu asta, nu mă simt confortabil acceptând acest lucru»“, a declarat angajatul, menţionând că din acel moment, actorul a încetat să mai facă un asemenea gest în ceea ce-l priveşte şi i-a povestit unui superior de-al său din echipa de filmare, care l-a sfătuit să nu mai rămână niciodată singur cu Spacey.

„N-am nicio îndoială că acest tip de comportament de prădător sexual reprezenta o rutină pentru el, iar gestul acela nu a fost un incident singular, dată fiind poziţia de putere în care se află. Era un mediu toxic pentru tinerii bărbaţi care trebuiau să interacţioneze cu Spacey, fie ei din echipa de filmare, casting sau figuranţi“, a adăugat asistentul.





Kevin Spacey FOTO Reuters

Un alt membru al echipei a spus că Spacey l-a atins „în mod ciudat“: Venea adesea să-mi maseze umerii, iar uneori îmi atingea abdomenul într-un mod foarte ciudat. Un asemenea gest nu este normal într-o conversaţie obişnuită“.

Alţi şase angajaţi ai proiectului au vorbit cu CNN despre experienţele lor cu actorul. Aceştia au mărturisit că nu s-au plans niciodată de comportamentul neadecvat pe care Kevin Spacey îl avea faţă de ei, de teamă să nu fie concediaţi: „Cine ar fi crezut mărturiile unor simpli asistenţi din echipa de filmare? Am fi fost concediaţi cu siguranţă“.

Într-un comunicat Media Rights Capital a spus că încurajează angajaţii săi să dezvăluie orice comportament nepotrivit şi a confirmat că în 2012 a primit o plângere la adresa comportamentului lui Spacey, scrie News.ro.

„Suntem tulburaţi să aflăm despre aceste noi acuzaţii care apar în presă privind interacţiunile lui Kevin Spacey cu membri ai echipei «House of Cards». Ca producător al serialului, prioritatea noastră a fost crearea unui mediu de lucru sigur pentru echipă. Am subliniat mereu importanţa ca angajaţii să raporteze orice incident, fără frică, şi am investigat şi luat decizii în urma fiecărei plângeri. De exemplu, în timpul primului nostru an de producţie, în 2012, cineva din echipă s-a plâns de o remarcă şi un gest făcute de Kevin Spacey. A fost luată o acţiune imediată, după ce am evaluat situaţia, şi suntem încrezători că problema a fost rezolvată prompt şi satisfăcător pentru toţi cei implicaţi. Domnul Spacey a participat de bunăvoie la un proces de training şi de la acel moment MRC nu a mai primit nicio reclamaţie privindu-l”.

Netflix a transmis, la rândul ei, un comunicat: „Când au început acuzaţiile la adresa lui Kevin Spacey, sâmbără seară, împreună cu MRC am trimis, luni dimineaţă, un reprezentant pe platourile de filmare. Netflix a fost informată de incidentul de acum cinci ani, precum şi despre rezolvarea lui. Marţi, împreună cu MRC, am suspendat producţia serialului, ştiind că Spacey era programat să lucreze miercuri. La cunoştinţa Netflix nu a fost adus niciun alt incident care să îl implice pe Kevin Spacey pe platourile de filmare.Colaborăm cu MRC şi alţi parteneri de producţie pentru a păstra un mediu de muncă sigur. Vom continua să lucrăm cu MRC în timpul acestei pauze pentru a evalua lucrurile legate de producţie”.

Actorul Anthony Rapp, cunoscut din serialul „Star Trek: Discovery“, a publicat duminică un mesaj pe reţelele de socializare în care dezvăluia că actorul Kevin Spacey l-a hărţuit sexual în urmă cu treizeci de ani. În aceeaşi zi, Spacey a răspuns cu un mesaj de scuze şi a anunţat că de mai mulţi ani a ales să trăiasca viaţa ca un bărbat homosexual.

Anthony Rapp FOTO Getty Images

În ziua următoare, compania Netflix a transmis că este „foarte alarmată” în urma acuzaţiilor aduse lui Spacey şi că sezonul al şaselea al serialului „House of Cards”, în care el joacă rolul principal, va fi şi ultimul. Producţia celui de-al şaselea sezon a fost oprită „până la noi ordine“.

Mai multe acuzaţii de hărţuire au venit apoi la adresa lui Kevin Spacey, care a anunţat că vrea să urmeze un tratament.

Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, este un cunoscut actor american de teatru, televiziune şi cinema. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, starul hollywoodian câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele ”Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects” (1995) şi ”American Beauty” (1999). A jucat în filme precum „Se7en”, „LA Confidential”, K-Pax” şi „The Men Who Stare at Goats”. Din 2013, joacă rolul principal în serialul „House of Cards”.