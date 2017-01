Fiica lui Michael Jackson este convinsă că tatăl ei a fost ucis: „Toate lucrurile indică acest lucru. A fost o înscenare“

„Este evident. Toate lucrurile indică acest lucru. Se pare că este o întreagă teorie a conspiraţiei şi sună a minciună, dar toţi fanii adevăraţi şi toţi membrii familiei ştiu asta. A fost o înscenare. A fost o miciună“, a declarat Paris Jackson pentru Rolling Stone

Întrebată cine ar fi dorit ca Michael Jackson să moară, tânăra a spus că „foarte multe persoane“ au avut probleme cu el.

„Sigur că vreau dreptate, dar este un joc de şah. Şi încerc să joc corect. Doar atât pot spune deocamdată. La un moment dat, a spus (Michael Jackson, n.r.): «Mă vor ucide într-o zi»“, a mai declarat Paris Jackson, amintind de afirmaţii similare făcute de Lisa Marie Presley, a doua soţie a megastarului, într-un interviu acordat realizatoarei de televiziune Oprah Winfrey.

Michael Jackson a câştigat 15 premii Grammy (dintre care două trofee onorifice), 26 American Music Awards (mai mult decât oricare alt artist solo), a fost recompensat cu două stele pe Walk of Fame din Hollywood - în 1980, ca membru al grupului Jackson Five, şi în 1984, ca artist solo - şi a fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame - în calitate de membru al grupului Jackson Five, în 1997, şi ca artist solo, în 2001.

Cu o viaţă personală marcată de numeroase controverse şi apariţii publice intens mediatizate, Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei supradoze de propofol, un anestezic puternic, pe care starul american îl utiliza ca somnifer. Artistul efectua în acea perioadă o serie de repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, „This Is It Tour“, care ar fi trebuit să includă 50 de show-uri şi să înceapă în iulie 2009, la Londra.

După decesul cântăreţului american, custodia celor trei copii ai lui - Prince Michael Jackson I, (născut pe 13 februarie 1997), Paris Katherine Jackson (născută pe 3 aprilie 1998) şi Prince Michael Jackson II (supranumit „Blanket“, născut pe 21 februarie 2002) - a fost încredinţată mamei megastarului, Katherine Jackson.