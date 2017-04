Detalii din ancheta morţii lui Prince ies la iveală după un an: ce au descoperit poliţiştii în reşedinţa artistului

Prince, care a murit din cauza unei supradoze de fentanil (un analgezic deosebit de puternic) pe 21 aprilie 2016, obişnuia să consume opioide, calmantele fiind prescrise pe diverse nume, dar niciodată al lui. Potrivit documentelor judiciare citate de CNN, mai multe analgezice, unele prescrise pe numele fostului toboşar al lui Prince şi bun prieten al artistului – Kirk Johnson, au fost găsite în mai multe locuri din reşedinţa cântăreţului, alături de alte medicamente în cutii de vitamine şi în plicuri.

Nicio reţetă pe numele lui Prince

Documentele judiciare nu oferă nicio dovadă despre sursa de provenienţă a medicamentului fentanil care a cauzat decesul starului pop la vârsta de 57 de ani şi nici despre persoana care ar fi putut să îi furnizeze artistului acel medicament.

Singurul doctor care a recunoscut că i-a prescris starului medicamente este Michael Todd Schulenberg, cel care l-a tratat pe Prince de două ori înaintea morţii sale. Medicul a declarat că a emis o reţetă pentru analgezicul Percocet pe numele lui Kirk Johnson pentru a proteja intimitatea artistului, însă a negat vehement că i-ar fi furnizat opioide lui Prince sau unui intermediar.

Momentan, nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare, însă autorităţile au subliniat că ancheta continuă.

Medicul legist a stabilit că Prince a murit din cauza unei supradoze accidentale de fentanil, un analgezic de cel puţin 50 de ori mai puternic decât morfina şi de cel puţin 30 de ori mai puternic decât heroina. Cu toate acestea, anchetatorii nu au găsit fentanil printre pastilele descoperite în reşedinţa artistului, multe dintre care erau ascunse în recipiente etichetate cu „Aleve“ şi „Bayer“ - medicamente vândute fără reţetă în Statele Unite. De asemenea, au fost găsite mai multe pilule marcate cu inscripţia „Watson 853“, un opiaceu pe bază de acetaminofen şi hidrocodonă, şi cu „A-349“, percocet.

Alte pastile au fost găsite în plicuri şi într-o valiză ce avea aplicată o etichetă cu numele „Peter Bravestrong“, un alias utilizat de celebrul cântăreţ.

Poliţiştii au fost solicitaţi să vină la Paisley Park, reşedinţa starului, după ce artistul a fost descoperit decedat într-un ascensor în dimineaţa zilei de 21 aprilie 2016. Şase martori prezenţi la faţa locului au declarat anchetatorilor că Prince „avea antecedente de sevraj“, care ar fi fost rezultatul unui „abuz de medicamente eliberate pe bază de reţetă“, potrivit unei declaraţii scrise sub jurământ.

Cu doar o săptămână înainte de moartea sa, avionul privat al lui Prince a aterizat de urgenţă, iar artistul a fost transportat în stare de inconştienţă la spital.

Prince ar fi avut SIDA şi refuza tratamentul

Amintim că presa străină a scris şi că starul ar fi fost diagnosticat cu SIDA cu şase luni înainte să moară şi ar fi refuzat tratamentul. Un angajat al farmaciei de unde Prince îşi procura medicaţia spune că acesta a cumpărat pastile doar cu o seară înainte de a fi găsit mort: „Eu şi colegii mei am fost şocaţi când l-am văzut atât de doborât. I-am spus că ne rugăm pentru el, iar el ne-a răspuns: «Poate dacă v-aţi fi rugat pentru mine cu un an în urmă, lucrurile ar fi stat altfel acum. Vă mulţumesc oricum».“

Prince urma să întâlnească un medic specializat în tratarea dependenţei

Pe de altă parte, un avocat al medicului californian specializat în tratarea dependenţei Howard Kornfeld a dezvăluit că mai mulţi reprezentanţi ai lui Prince l-au contactat pe specialist cu o zi înainte de decesul starului. Medicul, care conduce Recovery Without Walls, o clinică din Mill Valley, California, plănuia să ia avionul spre Minnesota pentru a se întâlni cu Prince pe 22 aprilie, a precizat avocatul William Mauzy.

Între timp, fiul medicului, Andrew Kornfeld, care lucrează în aceeaşi clinică, a călătorit în Minnesota pe 21 aprilie, pentru o discuţie iniţială cu starul american. Când Andrew Kornfeld a ajuns la Paisley Park, complexul rezidenţial în care Prince locuia şi îşi amenajase un studio de înregistrări, cântăreţul nu a putut fi contactat. Un angajat al starului a descoperit trupul artistului într-un ascensor, iar Andrew Kornfeld a telefonat imediat la serviciile de Urgenţe.

Avocatul William Mauzy a confirmat că Andrew Kornfeld avea asupra lui, într-un rucsac, medicamente opiacee care sunt folosite pentru tratarea durerilor şi dependenţei, dar a insistat asupra faptului că niciunul dintre acele medicamente nu au fost administrate starului de către doctorul Howard Kornfeld sau de fiul său.

Prince, unul dintre cei mai inventivi artişti

Prince a murit la vârsta de 57 de ani, iar trupul neînsufleţit al cântăreţului american a fost incinerat trei zile mai târziu, în cadrul unei ceremonii private, urna cu cenuşa artistului fiind depozitată într-un loc secret.

Cântăreţ, compozitor şi instrumentist, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince s-a inspirat din artişti aparţinând unor genuri muzicale diferite, precum James Brown, The Beatles şi Jimi Hendrix. Printre piesele sale de succes se numără „Little Red Corvette“, „Let's Go Crazy“, „When Doves Cry“, „Cream“ şi „Get Off“. Originar din Minneapolis, a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1970 cu piesa „Wanna Be Your Lover“ şi în următoarele decenii a cucerit publicul şi topurile muzicale cu albume precum „1999“ şi „Purple Rain“.

Prince a câştigat şapte premii Grammy şi cele 39 de albume ale sale s-au vândut în peste o sută de milioane de copii. Artistul a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original, în 1985, cu single-ul „Purple Rain“, de pe coloana sonoră a filmului omonim.