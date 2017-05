Chris Cornell s-a sinucis. Dezvăluiri despre ultimele clipe ale rockerului: „comportament ciudat“ şi aluzii la ce urma să se întâmple

Chris Cornell s-a spânzurat

Decesul cântăreţului Chris Cornell, produs în noaptea de miercuri spre joi la vârsta de 52 de ani, a fost o sinucidere cauzată prin spânzurare, au confirmat medicii legişti din Wayne County, citaţi de „The Independent“. „Raportul complet al autopsiei nu a fost încă finalizat“, au mai precizat experţii.

Rockerul american a fost descoperit decedat în camera lui din hotelul MGM Grand Detroit, la doar câteva ore după ce a susţinut un concert alături de Soundgradern la Fox Theatre, ca parte a turneului în Statele Unite.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei din Detroit a declarat că decesul a fost constatat după ce soţia artistului, Vicky, i-a telefonat unui prieten pentru a-l ruga să meargă în camera de hotel al lui Cornell şi să verifice dacă totul este în regulă deoarce soţul ei nu îi mai răspundea la telefon. La scurt timp, bărbatul l-a descoperit pe artist în sala de baie, fără semne vitale şi cu o bandă legată în jurul gâtului. Echipa de paramedici ajunsă la faţa locului puţin după miezul nopţii au constatat decesul.

Prietenii şi colegii sunt şocaţi de gestul artisului

Brian Bumbery, agentul de presă al starului, a declarat că moartea cântăreţului este „bruscă şi neaşteptată“, fără a oferi însă detalii despre ce l-ar fi determinat pe artist să aleagă această cale. De altfel, mai mulţi prieteni apropiaţi ai rockerului, la fel ca întreaga industrie, s-au declarat şocaţi de vestea sinuciderii: „Chris părea în mare formă şi toată lumea este acum şocată“, „Era un familist incredibil. Şi-a iubit toţi copiii“, sunt doar câteva dintre comentariile celor care l-au cunoscut şi i-au fost alături lui Chris Cornell.

Potrivit „The Guardian“, Chris Cornell s-a confruntat cu dependenţa de alcool şi droguri, însă în 2007 artistul mărturisea că a reuşit să depăşească aceste probleme şi nu a mai consumat băutură şi substanţe interzise de cinci ani, de când s-a internat într-o clinică de dezintoxicare. Artistul a vorbit atunci şi despre perioadele de depresie. „Recuperarea a fost foarte grea, mai ales din punct de vedere mental. Cred că Audioslave a avut de suferit din cauza asta, pentru că deşi eram curat, nu gândeam limpede. Am avut nevoie de cinci ani în care să nu consum absolut nimic doar pentru a-mi recăpăta unele amintiri“, dezvăluia la momentul respectiv rockerul.

Chris Cornell era căsătorit cu agentul de presă Vicky Karayiannis, cu care avea doi copii – o fiică, Toni (12 ani), şi un fiu, Christopher (11 ani). Artistul mai avea o fiică, Lillian Jean (16 ani), cu prima lui soţie, Susan Silver, de care a divorţat în 2004.

Chris Cornell, indicii subtile despre sinucidere

Înainte de a se sinucide, miercuri seară, Chris Cornell a susţinut un concert alături de trupa Soundgarden la Fox Theatre din Detroit, iar ultimul cântec interpretat a fost un cover al piesei „In My Time of Dyin’“, din repertoriul Led Zeppelin şi ale cărei versuri vorbesc despre moarte.

De asemenea, au ieşit la iveală mai multe detalii care, susţin unele voci, trimiteau la ceea ce urma să se întâmple. Fotograful Ken Settle, care a participat la mai multe show-uri susţinute de Chris Cornell, precum şi la cel mai recent, a dezvăluit pentru „The Telegraph“ că rockerul a avut „un comportament ciudat“ pe scenă, diferit de modul în care îl mai văzuse la numeroasele concerte ale trupei. „Nu l-am mai văzut niciodată atât de vesel. Întotdeauna a fost mult mai introspectiv, de cele mai multe ori avea privirea în pământ sau la chitara sa, iar părul îi acoperea chipul. La ultimul spectacol însă a fost exact opusul“, a povestit Settle.

Fotograful spune că artistul a făcut şi o declaraţie a cărei semnificaţie a înţeles-o cu adevărat abia după anunţul morţii: „Cornell a lăudat publicul din Detroit, dar a spus şi ceva care, acum că a murit, era un fel de rămas bun: «Îmi pare sincer rău pentru publicul din următorul oraş». La momentul respectiv nu mi-am dat seama exact ce vrea să spună, dar acum înţeleg că făcea aluzie la faptul că nu va mai fi pe scenă la următorul concert.“

Settle a subliniat şi faptul că rockerul a fost foarte apropiat de colegii săi pe scenă, lucru pe care nu-l făcea de regulă.

După ce vestea despre moartea starului a fost făcută publică, numeroase vedete din showbiz, precum Jimmy Page, Elton John, Nile Rodgers, Alice Cooper, Joe Perry şi Billy Idol, şi-au exprimat regretul prin intermediul unor mesaje publicate pe reţele sociale.

Cornell a fost unul dintre cei mai apreciaţi şi respectaţi interpreţi contemporani de pe scena rock datorită enegiei, carismei şi a vocii sale. Christopher John Boyle, născut pe 20 iulie 1964, a devenit cunoscut sub numele de Chris Cornell la finalul anilor ‘80, fiind unul dintre personajele principale ale scenei grunge, scrie News.ro. A înfiinţat Soundgarden în 1984. Debutul discografic, „Ultramega OK“, a venit în 1988, însă faima mondială a cunoscut-o odată cu lansarea pieselor „Black Hole Sun“ şi „Spoonman“, de pe albumul „Superunknown“ (1994). Alături de muzicieni care aveau să formeze Pearl Jam, Chris Cornell a creat proiectul Temple of the Dog, tribut adus lui Andrew Wood, unul dintre pionierii genului grunge, iar albumul omonim a fost lansat în 1991.

Cariera sa solo a însemnat cinci albume de studio – „Euphoria Morning“ (1999), „Carry On“ (2007), „Scream“ (2009), „Songbook“ (2011) şi „Higher Truth“ (2015).

Chris Cornell a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru piesa „The Keeper“, care s-a auzit şi în filmul „Machine Gun Preacher“ (2011). Este coautorul cântecului „You Know My Name“, care a fost tema muzicală a lungmetrajului „Casino Royale“ (2006) din franciza „James Bond“.

În 2001, împreună cu foşti membri ai Rage Against the Machine – chitaristul Tom Morello, basistul Tim Commerford şi toboşarul Brad Wilk –, a înfiinţat proiectul Audioslave. Supergrupul a lansat trei albume de studio şi a activat până în 2007. În ianuarie 2017, Audioslave s-a reunit pentru „Anti-Inaugural Ball“, eveniment găzduit de Prophets of Rage, la Teragram Ballroom din Los Angeles, cu ocazia învestirii lui Donald Trump.

După o pauză de 13 ani (din 1997 până în 2010), Soundgarden a revenit pe scena muzicală, iar în 2012 a lansat cel de-al şaselea material discografic, „King Animal“. Albumele formaţiei au fost vândute în peste 22 de milioane de copii în întreaga lume, iar postul de televiziune VH1 a clasat Soundgarden pe locul al 14-lea în topul 100 Greatest Artists of Hard Rock.